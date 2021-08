I risultati della Disney sono aumentati prima del mercato dopo l’annuncio, il Dow stabilirà il quarto record consecutivo

Share it

I futures sull’indice azionario statunitense sono aumentati per lo più venerdì, con il Dow Jones Industrial Average che mira a stabilire un record di chiusura per la quarta volta consecutiva, poiché le azioni di Walt Disney sono aumentate nell’azione pre-mercato dopo guadagni migliori del previsto.

Come viene negoziato il mercato?

Dow Jones Industrial Average Futures

YM00,

+0,19%

È aumentato dello 0,2% a 35.468, in aumento di 66 punti

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

+0,12%

È aumentato leggermente a 4.458 punti, un aumento di 3,4 punti, o meno dello 0,1%.

Future Nasdaq 100

NQ00,

+0,15%

È sceso di 5,25 punti, o meno dello 0,1%, per chiudere a 15.073,25.

Giovedì ha segnato la prima volta dal 15 marzo 2021, che gli indici Dow Jones e S&P 500 hanno chiuso a livelli record per tre giorni consecutivi.Dow Industria

giù,

-0,01%

L’indice S&P 500 ha chiuso in rialzo di 14,88 punti o dello 0,04% a 35499,85

Arpione,

+0,03%

L’intera giornata ha chiuso in rialzo di 13,13 punti o dello 0,30% a 4460,83, il Nasdaq Composite Index

confrontare,

-0,00%

È aumentato di 51,13 punti o dello 0,35% a 14.816,26.

