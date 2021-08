I ritardatari del clima potrebbero “deludere” i Lloyd’s di Londra

Iscriviti a myFT Daily Digest e sii il primo a conoscere le novità di Lloyd’s of London Ltd.

Aggiornamento Lloyd’s of London Ltd

Il presidente dei Lloyd’s di Londra ha avvertito che il suo marchio potrebbe essere “danneggiato” dalle compagnie assicurative, che hanno tardato a ritirare il sostegno per le attività a più alta intensità di carbonio.

Bruce Carnegie-Brown ha dichiarato al Financial Times che quando le compagnie assicurative vengono colpite, potrebbero anche “rallentare” gli sforzi del mercato assicurativo professionale per rispondere alla crisi climatica. Aumenta lo stress portare Sottoscrizione Il portafoglio di investimenti soddisfa l’obiettivo globale di decarbonizzazione.

“In un certo senso, potremmo essere delusi dall’ultima persona che continua a fare ciò che altri sul mercato hanno già rinunciato perché [it] Sarà ancora etichettato “Lloyd sta ancora sottoscrivendo ciò che la gente pensa sia inaccettabile”. “

Ha ammesso che era “scoraggiante”. “Se il marchio dei Lloyd’s viene danneggiato da un piccolo numero di attori sul mercato, allora dobbiamo prestare attenzione.” Tuttavia, ha avvertito che la legge sulla concorrenza limita la sua velocità d’azione nei confronti di settori specifici.

Ha aggiunto che la natura dell’agenzia, sottoscrittori e broker concordano condizioni assicurative per vari beni, significa anche che “non è così facile autorizzare cambiamenti come una singola società”.

Investitori, attivisti e agenzie intergovernative hanno esortato le compagnie assicurative a garantire che i loro portafogli di investimento supportino gli obiettivi del cambiamento climatico eliminando gradualmente il supporto per le industrie più inquinanti e aiutando i clienti a passare alle energie rinnovabili.

I Lloyd’s sono diventati ripetutamente il bersaglio degli attivisti per il clima, allegare un’etichetta È l'”ultimo assicuratore” dell’industria carboniera. Con un espediente, gli attivisti hanno scaricato carbone finto fuori dal quartier generale della città progettato dall’architetto modernista Richard Rogers.

Come regolatore di fatto, è dicembre Richiederà alle compagnie assicurative sul mercato di eliminare gradualmente la sottoscrizione di miniere di carbone e relative centrali elettriche, sabbie bituminose e nuove attività di esplorazione energetica dell’Artico entro il 2022. Entro il 2030, le assicurazioni esistenti in questi settori verranno gradualmente eliminate.

Gli attivisti per il clima hanno accolto con favore la politica, ma hanno affermato che l’urgenza della scienza del clima non supporta la scadenza del 2030. Carnegie-Brown ha affermato che se il mercato farà abbastanza progressi, il calendario potrebbe essere anticipato.

“Penso che potremmo rivisitare il 2030? Sono assolutamente disposto, soprattutto se ci sono dati migliori per supportare indicazioni di viaggio più veloci”.

I Lloyd’s sono stati l’obiettivo di progetti controversi, come la miniera di carbone di Carmichael in Australia. Carnegie-Brown ha detto che non sapeva che ci fosse una Lloyd’s Insurance Company su quel progetto di miniera di carbone. “Ma non sappiamo che questo sia vero perché non raccogliamo dati direttamente dai partecipanti al mercato”, ha aggiunto.

Il mese scorso, i Lloyd’s hanno pubblicato un piano d’azione per il clima incentrato su settori critici per la transizione climatica, come i trasporti e l’energia.

Le sue raccomandazioni includono lo sviluppo di nuovi prodotti che affrontano i rischi specifici dei veicoli elettrici e invita alla ricerca nel settore dell’energia a idrogeno per progettare una copertura di esperti ed espandere la copertura dell’energia nucleare.

Carnegie-Brown ha affermato che quest’ultimo è un esempio di energia alternativa, che è “difficile da modellare perché è una buona linea di business fino a quando non lo è, e l’impatto quando qualcosa va storto è enorme”.