I robot KiloX sostituiscono gli umani per ispezionare i siti industriali

PECHINO – La startup cinese KiloX, specializzata nello sviluppo di robot per l’ispezione di impianti industriali, ha raccolto decine di milioni di renminbi (da 3 a 4,6 milioni di dollari) da un giro d’affari guidato da Plum Ventures, ha affermato la società.

Fondata nel 2019, KiloX è un’azienda tecnologica che studia robot mobili, visione artificiale industriale e metodi che utilizzano la tecnologia Internet of Things. Utilizzando i suoi robot di ispezione, l’azienda fornisce ai clienti soluzioni globali e servizi personalizzati per garantire la sicurezza delle proprie risorse e dell’ambiente di produzione.

L’azienda si rivolge principalmente alle aziende elettriche. Il fondatore e CEO di KiloX Wang Huaiqing ha affermato che il potere è direttamente correlato all’economia nazionale e alla vita delle persone e che il rispetto degli standard di sicurezza è particolarmente importante.

Poiché il guasto delle apparecchiature elettriche può causare enormi perdite, anche le società elettriche attribuiscono grande importanza alla prevenzione dei rischi. Tuttavia, assumere personale specializzato in ispezioni è molto costoso per l’azienda e non ci sono ispettori umani per ispezionare ogni angolo e fessura della struttura.

“Con l’aumento dell’uso delle reti di nuova generazione per i carichi IT, aumenta anche la domanda di apparecchiature di monitoraggio in tempo reale per il sistema di alimentazione”, ha affermato Wang. “Il lavoro manuale è inefficiente e non può più soddisfare questa domanda. Queste richieste e problemi hanno promosso lo sviluppo di ispezioni non presidiate”.

KiloX inizialmente mirava ai turni di ispezione delle sottostazioni e ha sviluppato una soluzione incentrata sui robot mobili.

La soluzione combina hardware e software. In termini di hardware, ha sviluppato un robot di ispezione in grado di gestire strutture interne ed esterne. Il robot può camminare, osservare, registrare e analizzare autonomamente, progettare automaticamente il proprio percorso ed eseguire ispezioni senza incontrare ostacoli.

Si occupa delle ispezioni eseguite da lavoratori umani, diagnostica i problemi e rileva le anomalie. Può visualizzare e quantificare le condizioni dell’attrezzatura nella struttura in tempo reale, aiutare a migliorare la manutenzione e il funzionamento dell’attrezzatura e migliorare la stabilità del suo funzionamento.

“Abbiamo sviluppato internamente i componenti principali del robot, quindi [we] Possono ridurre efficacemente i costi”, ha affermato Wang. “Abbiamo adottato un approccio modulare al loro sviluppo, che ci consente di modificarli e aggiornarli rapidamente.Inoltre, il robot può funzionare [they are] In qualsiasi condizione atmosferica, all’interno o all’esterno della struttura. “

In termini di software, KiloX sta sviluppando una piattaforma cloud per i sistemi informativi di ispezione con una vasta gamma di scenari, secondo Wang.

Attualmente sono state sviluppate due soluzioni specifiche del settore: un sistema “digital twin” di sottostazione per riprodurre il mondo reale in uno spazio virtuale e un sistema di sicurezza di pattuglia per la sicurezza pubblica.

“Il robot di ispezione non solo esegue ispezioni, ma raccoglie anche una grande quantità di dati, che possiamo utilizzare per progettare sistemi gemelli digitali industriali”, ha affermato Wang. “Abbiamo in programma di continuare a promuovere le nostre soluzioni in modo da poterci preparare per il futuro lavoro di progettazione di sistemi digital twin”.

Per saperne di più