I selezionatori di azioni desiderano la sicurezza del mercato perché la variante Covid rende il mercato a disagio

Reuters

Il regolatore del mercato cinese ha dichiarato sabato che avrebbe vietato a Tencent Holdings Ltd di firmare un accordo esclusivo sul copyright musicale e l’ha multata per il suo comportamento sleale nel mercato della musica online dopo che la società ha acquisito la società musicale cinese. Tencent e Tencent Music Entertainment Group hanno dichiarato che si conformeranno alla decisione e si atterranno a tutti i requisiti normativi. L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) ha dichiarato in un avviso pubblicato sul suo sito Web ufficiale di aver indagato sulle attività di Tencent nel mercato cinese delle piattaforme di riproduzione di musica online con il copyright della musica come risorsa principale.

