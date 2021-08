I senatori degli Stati Uniti dovrebbero presentare domenica il testo del disegno di legge sulle infrastrutture, che dovrebbe essere approvato da Reuters questa settimana

Oltre ai 450 miliardi di dollari precedentemente approvati, il pacchetto dovrebbe includere 550 miliardi di dollari in nuove spese e aumenterà significativamente la spesa del paese per strade, ponti, trasporti e aeroporti. Include anche i fondi utilizzati per rottamare i tubi dell’acqua in piombo e costruire stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

I Democratici al Senato hanno bisogno di ogni voto nel loro partito per approvare la misura in base a speciali regole di bilancio che consentono una maggioranza semplice, incluso Manchin.

Il senatore Joe Manchin, democratico del West Virginia, ha dichiarato alla CNN che il disegno di legge sulle infrastrutture dovrebbe ottenere un forte sostegno. Tuttavia, ha affermato che non può garantire che una legge di spesa di “riconciliazione” da 3,5 trilioni di dollari sarà approvata con il sostegno dei soli democratici perché deve essere pagata per intero.

