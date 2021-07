I senzatetto di Rio affrontano coraggiosamente un freddo senza precedenti Reuters

“C’è molta sofferenza, soprattutto a Rio. Non siamo abituati a questa temperatura. Non abbiamo le infrastrutture adeguate per affrontare il freddo e alcuni di loro hanno animali domestici”, ha detto Silva.

A Rio, nell’ambito di un progetto avviato un anno e mezzo fa, Jeniffer Faria da Silva e Marlon Lemos Mollulo hanno distribuito cibo caldo, coperte, vestiti, scarpe e pane agli abitanti delle strade della città. Camminando per la città di notte, hanno posizionato i rivestimenti isolanti sul cemento.Decine di senzatetto in città hanno dormito fianco a fianco per riscaldarsi.

Questa settimana, una massa d’aria polare si è spostata verso le regioni centrali e meridionali del paese, portando forti venti e rare nevicate alle comunità che non hanno familiarità con le basse temperature e ai residenti di strada che non possono far fronte alle basse temperature.

© Reuters. Marco Antonio, un senzatetto di 21 anni, è ritratto come l’ONG doAcao che distribuisce cibo e coperte ai senzatetto a Rio de Janeiro, in Brasile, il 29 luglio 2021, quando si è verificata una condizione insolitamente fredda. REUTERS/Lucas Landau 2/2

