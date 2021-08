I soft data di Delta-Variant preannunciano una crescita recente

Indice delle sorprese economiche Citi

Citigroup; Bloomberg

I mercati hanno aspettato tutta la settimana che il presidente della Fed Powell parlasse al seminario annuale di Jackson Hole della Fed di Kansas City. A causa della variante Delta, come molti altri incontri di lavoro, questo incontro si svolge virtualmente. Il mercato è sempre più preoccupato che Powell diventi più duro, soprattutto perché alcuni presidenti regionali della Fed sembrano averlo fatto in recenti discorsi e apparizioni sui media. Di conseguenza, il tasso di interesse misurato sui titoli del Tesoro a 10 anni è salito dall’1,26% di venerdì 20 agosto all’1,34% di giovedì 26 agosto.

Ma Powell continua a essere coerente con la sua dichiarazione passata che l’inflazione si rivelerà “temporanea”, e sebbene l’economia sia migliorata, la variabile Delta è preoccupante (quindi è preoccupante che il seminario stesso sia cambiato rispetto all’ultimo). Minuto persona). Ha anche ribadito che il FOMC (Federal Open Market Committee, Federal Reserve Policy Committee) formulerà politiche basate sui dati emergenti e su queste tendenze durante l’incontro. Ha detto che il Federal Open Market Committee discuterà l’acquisto mensile di 120 miliardi di dollari USA di buoni del Tesoro USA e titoli garantiti da ipoteca alla prossima riunione della Federal Reserve (settembre) e starà attento a non indicare quando si verificherà una riduzione di questi acquisti mensili. iniziare o il processo. Quanto tempo durerà. Di conseguenza, dopo il suo discorso, i tassi di interesse sono scesi bruscamente e sono scesi all’1,31% alla fine della giornata.

. Reddito familiare: Il reddito familiare è aumentato a luglio (+1,1%), perché Washington ha iniziato a inviare denaro ad alcune famiglie che utilizzeranno i crediti d’imposta dei figli a carico per dichiarare le loro tasse nel 2021. Tali ispezioni continueranno fino a dicembre e le famiglie americane dovranno ora rimborsare il governo al momento della dichiarazione dei redditi del 2022. Questi crediti d’imposta sono ora pagati in contanti e non saranno in grado di compensare l’imposta del 2021. Molte famiglie ignare riceveranno molto meno rimborsi fiscali del previsto o dovranno inaspettatamente trovare pagamenti in contanti. Ciò avrà un impatto negativo sulla crescita nel primo e nel secondo trimestre del 2022.

. spesa: A causa di questo continuo stimolo fiscale, compreso il piano di disoccupazione, la spesa totale dei consumatori è aumentata dello 0,3% a luglio, in calo dall’1,1% di giugno. Come abbiamo sottolineato nel blog precedente, le vendite al dettaglio (spesa in materie prime) sono diminuite del -1,1% a luglio; -1,6% dopo l’adeguamento per l’inflazione. La spesa per i servizi è aumentata a luglio. Tuttavia, dall’inizio dell’estate, la spesa per i servizi sembra essere notevolmente rallentata e questa flessione sembra essere direttamente correlata alla variabile Delta.

Una serie di concerti, conferenze di settore e festival sono stati cancellati. Le aziende americane non si affidano più agli incontri personali, ma continuano a fare affidamento sugli incontri virtuali (ad esempio, i seminari della Fed), che hanno avuto un impatto significativo sull’industria del turismo e del tempo libero/ospitalità.

Abbiamo controllato i dati di prenotazione di OpenTable 2021 per giugno, luglio e agosto (fino al 26 agosto) relativi al 2019 prima della pandemia. A giugno, il numero di prenotazioni nel 2021 ha superato di quattro giorni il numero di giorni nel 2019. A luglio ci sono tre di questi giorni. Non ad agosto. In media, le prenotazioni di giugno sono inferiori del -9,7% rispetto a giugno 2019. A luglio, questo ha indicato un miglioramento a -4,8%. Ma è peggiorato al -10,0% ad agosto.

Quando controlliamo i dati sul conteggio dei passeggeri della TSA, appare uno schema simile. Rispetto al 2019, il numero di passeggeri a giugno è diminuito del -26,0%. Sono aumentati a -20,4% a luglio, ma ad agosto (entro il 26) sono scesi a -22,6%. Riteniamo che questo possa rallentare ulteriormente, soprattutto perché il governatore delle Hawaii David Igg esorta pubblicamente i turisti a “stare lontani” da queste isole!

I media hanno menzionato dal modo in cui il numero di richieste di sussidio di disoccupazione (IC) statali è aumentato di +4K (destagionalizzato) ogni settimana. Poiché questo numero non si adatta alla dichiarazione “boom economico/inflazione”, ci sono poche ulteriori analisi dei media. Come abbiamo menzionato molte volte in questo blog, le pandemie non sono stagionalmente regolabili. I dati destagionalizzati sono 298K, ovvero -11K in meno rispetto al livello di 309K della settimana del prezzo (rivisto) e si stanno avvicinando sempre di più allo standard pre-pandemia di 200K. In realtà è positivo.

Guardiamo solo i dati statali perché se il programma di assistenza alla disoccupazione pandemica (PUA) (per i lavoratori autonomi, di solito le piccole imprese) termina come previsto a settembre, allora il programma statale sarà tutto disponibile. Vale la pena notare che l’IC nel piano PUA è in aumento dall’inizio di giugno (vedi grafico). Questi dati integrano le nostre osservazioni di OpenTable e TSA secondo cui l’attività economica ha rallentato in modo significativo (variabile Delta?).

Dichiarazione iniziale PUA

Consulente di valore globale

Utilizzando i dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione continuo (CC), la maggior parte del miglioramento proviene dagli stati opt-out (quelli stati che non pagano l’indennità di disoccupazione federale di $ 300 settimanale). La prima tabella mostra che il miglioramento percentuale negli stati opt-out è quasi il doppio di quello degli stati mantenuti nel programma federale (stati opt-in): questo è un segnale molto forte che il lavoro del programma federale è frustrante e a almeno Parte della ragione della carenza di manodopera percepita.

Variazione percentuale in CC: stato di opt-out e opt-in

Consulente di valore globale

La seconda tabella mostra che durante la settimana del 14 agosto (dati preliminari), gli stati opt-in vedono Aumento In CC (+41,2K), gli Opt-Outs, che rappresentano il 24% del totale dei richiedenti, hanno ridotto questi numeri di -86K (un aumento dell’11,6% in una settimana), rappresentando quasi il 200% del miglioramento totale del nazione.

Rendimento relativo: stato di opt-out e stato di opt-in

Consulente di valore globale

Nota: i dati preliminari in CA sono molto instabili e quindi inaffidabili. L’esclusione di CA dai dati preliminari del 14 agosto mostra ancora una performance di opt-out relativamente buona. L’adesione, sebbene ora possieda il 69% del totale dei richiedenti, rappresenta ancora solo il 39% della riduzione della disoccupazione.

Il fatto che gli stati opt-out abbiano ottenuto risultati migliori rispetto agli stati opt-in su base settimanale durante il periodo di 3,5 mesi in esame dimostra fortemente l’effetto inibitorio della sovvenzione settimanale federale di 300 dollari sul lavoro.

PUA dovrebbe terminare all’inizio di settembre. In questi piani, 9 milioni di persone non riceveranno l’indennità di disoccupazione. Questo ci porta a credere che la carenza di manodopera che le aziende stanno vivendo si trasformerà probabilmente in uno tsunami nel quarto trimestre di quest’anno.

Espulsione: La scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che un ordine esecutivo che vieta l’espulsione è incostituzionale. A meno che il Congresso non agisca rapidamente, gli inquilini dovranno pagare l’affitto corrente e alcuni arretrati o essere costretti a vivere per strada. Dal punto di vista dei consumi, una parte del denaro che non è stato utilizzato per pagare l’affitto nell’ultimo anno o giù di lì è stato probabilmente speso per il consumo, ma ora, se devi pagare l’affitto+, i consumi inevitabilmente diminuiranno.

inflazione: In un discorso al Jackson Hole Symposium della Kansas City Fed, Powell ha sottolineato ancora una volta la natura “temporanea” dell’inflazione attuale. “Temporaneo” non significa che i prezzi diminuiranno (anche se alcuni prezzi diminuiranno, come i prezzi della benzina e delle case). “Temporaneamente” significa che smetteranno di aumentare, almeno a un tasso inaccettabile (la Fed pensa che il 2% vada bene). Il deflatore della spesa per consumi personali (PCE) a luglio, che è simile al CPI attentamente osservato dalla Fed, è aumentato dello 0,4%, in calo dal +0,5% di giugno. Escludendo l’energia (principalmente carburante per auto), l’aumento di luglio è stato solo del +0,3%, pari al 60% dell’aumento del +0,5% di giugno. Secondo questo indicatore, “temporaneo” sta cominciando a diventare significativo.

alloggio: Sebbene le vendite di nuove case a luglio siano aumentate del +1,0% (708K tasso annuo (AR)), leggermente superiore ai 697K generalmente previsti da Wall Street, le vendite sono state inferiori a gennaio (993K) del -28,7% e inferiori al tasso mensile di -15,8 nel secondo trimestre % Media. I blog precedenti hanno discusso dell’indagine sulla fiducia dei consumatori condotta dall’Università del Michigan, che ha indicato che i consumatori americani si sono ritirati dal mercato dell’acquisto di case (le intenzioni di acquisto sono al punto più basso in 40 anni). L’inventario delle nuove case è salito a una fornitura più normale di 6,2 mesi (fornitura di 4,2 mesi a marzo). È affascinante che tutte le vendite in contanti (investitori) in percentuale delle vendite totali abbiano raggiunto il livello più alto in 16 anni. Ovviamente, poiché l’esodo dalle città centrali continua ed è sempre più probabile che una gran parte degli ex impiegati continueranno a lavorare da casa in futuro, lo scopo degli investitori che acquistano case è affittare case.

Cina: In generale, l’aumento dei prezzi delle materie prime si verifica quando la Cina è in una modalità di rapida espansione. Questa volta è diverso. Inoltre, ogni volta, la fobia dell’inflazione emergeva dai prodotti in legno, annunciando che era iniziata l’inflazione sistemica in stile anni ’70. Nel nostro ultimo blog, abbiamo elencato diverse materie prime che hanno subito un’importante inversione di tendenza, tra cui il legno: -72%, il minerale di ferro: -36% e il rame: -15%. Tali ovvi cambiamenti di solito si verificano quando la domanda cinese è bassa. In un recente blog, l’economista David Rosenberg ha dichiarato: “[t]L’economia cinese non sta solo rallentando, ma anche restringendosi. Ha detto che nei cinque mesi fino a luglio, le vendite al dettaglio sono diminuite del -18,5%, la produzione industriale è diminuita del -9,7%, le esportazioni sono diminuite del -7,4% e le importazioni sono diminuite del -9,8%.Il tasso di disoccupazione è aumentato. era piatto.

Il rallentamento economico della Cina supera le aspettative

Ufficio nazionale di statistica, sondaggio Bloomberg

La Fed non ha fretta di aumentare i tassi di interesse e utilizzerà i dati imminenti come guida. Questi dati potrebbero essere molto più deboli dei prezzi di mercato.

La variante Delta ha ovviamente rallentato i viaggi aerei (TSA), le prenotazioni dei ristoranti (OpenTable), i tassi di occupazione degli hotel… ha causato la cancellazione di molti eventi commerciali e sociali. Sempre più aziende stanno ritardando il loro ritorno in ufficio e i viaggi d’affari sono ancora in recessione dato l’uso continuato di riunioni virtuali (compresi i seminari della Fed).

I dati PUA IC mostrano anche che le piccole imprese hanno recuperato la patch difficile. Il piano PUA sta volgendo al termine (settembre), il che significa che i 9 milioni del piano CC non avranno ispezioni settimanali. Lo stesso vale per 29 stati e territori opt-in con un sussidio di disoccupazione federale di $ 300 a settimana. Questi, insieme alla sospensione degli sfratti da parte della Corte Suprema, sono inquietanti per i consumi nel quarto trimestre.

I dati sull’inflazione mostrano segni di rallentamento (“temporaneo!”), l’edilizia sembra aver raggiunto il picco e la Cina non cresce più.

Sebbene i tassi di interesse siano aumentati vertiginosamente nella settimana terminata giovedì 26 agosto (venerdì), poiché Powell ha mantenuto una posizione accomodante, i tassi di interesse hanno recuperato quasi la metà dell’aumento. I dati economici continuano a dirci che la recente pressione sui tassi di interesse è in calo.

(Joshua Barone ha contribuito a questo blog)

