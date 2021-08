I sondaggi di opinione hanno scoperto che la maggior parte degli americani sostiene la regola di indossare maschere in mezzo all’ondata di casi di Covid, ma i repubblicani sostengono che siano banditi

Share it

Gli americani generalmente supportano l’uso di maschere perché la variante delta ha causato un’impennata dei casi di Covid-19 in tutto il paese, il nuovo Axios/Ipsos sondaggi È stato scoperto, ma l’ordine delle mascherine è ancora controverso sulla linea partigiana: solo pochi repubblicani li sostengono, mentre la maggioranza sostiene la controversa politica nazionale che vieta ai locali e alle scuole di indossare mascherine.

Gli studenti sono venuti alla Baldwin Park Elementary School con i loro genitori il primo giorno di lezione… [+] 10 agosto, Orlando, Florida.

Immagine SOPA/LightRocket di Getty Images

Il sondaggio è stato condotto tra 1.041 intervistati dal 13 al 16 agosto e ha rilevato che il 64% degli intervistati ha sostenuto il requisito obbligatorio del governo statale o locale di indossare maschere in tutti i luoghi pubblici, incluso l’88% dei membri del Partito della democrazia e solo il 40% dei repubblicani. Il sondaggio di opinione ha riscontrato risultati simili anche per le scuole: il 69% delle persone sostiene che la scuola indossi mascherine per studenti, insegnanti e personale, ma solo il 44% dei repubblicani sostiene l’ordine di indossare mascherine, mentre i democratici che sostengono l’ordine di indossare mascherine sono il 92%. Solo il 33% degli intervistati sostiene Politica nazionale Alle scuole e alle amministrazioni locali è vietato formulare i propri regolamenti sulle mascherine, che si sono rivelati gravi controverso Nelle ultime settimane, il 66% delle persone vi si è opposto. Tuttavia, solo il 57% dei repubblicani sostiene questi divieti di maschere, mentre solo il 16% dei democratici sostiene. La maggior parte degli americani non vuole che le scuole o i governi locali ritirino i fondi statali per l’attuazione delle normative sull’uso delle mascherine – i governatori della Florida e della Carolina del Sud hanno minacciato di farlo – il 77% degli intervistati si è opposto a questa mossa.

63%. Questa è la percentuale degli intervistati che ora indossano mascherine “almeno qualche volta” quando escono di casa. Ipsos riferisce che questa percentuale è aumentata di 6 punti percentuali da fine luglio a inizio agosto, ed è aumentata di 11 punti percentuali da metà luglio. . Sebbene ci siano sempre più persone che indossano maschere, Ipsos ha sottolineato che altri comportamenti di allontanamento sociale sono solo “leggermente cambiati” nelle ultime settimane, come la percentuale di americani che affermano di visitare la famiglia o gli amici o di mangiare fuori.

Oltre all’obbligo di indossare maschere, il sondaggio ha anche rilevato che la maggior parte degli intervistati sostiene la vaccinazione obbligatoria sul lavoro e il 55% degli intervistati ha affermato di sostenere i datori di lavoro che richiedono la vaccinazione.

Ci saranno più ingiunzioni di mascheramento e divieti di ingiunzione di mascheratura? Sebbene il 64% degli intervistati sostenga l’uso di maschere, i sondaggi hanno rilevato che solo il 33% delle persone ha effettivamente chiesto al proprio governo statale o locale di indossare maschere nelle ultime settimane.solo Tre stati– Hawaii, Louisiana e Oregon – Hanno mantenuto i regolamenti delle maschere o li hanno re-implementati sotto la variante delta, e alcuni città Come St. Louis e Washington, D.C., nonostante le controversie in altri stati, Tennessee Lunedì sera, lo stato è diventato anche l’ultimo stato a vietare ai distretti scolastici di richiedere le mascherine perché il governatore Bill Lee ha firmato un ordine esecutivo che richiede alle scuole di consentire ai genitori di rinunciare a qualsiasi regolamento sull’uso delle mascherine implementato.

La variante delta ha acceso un dibattito di lunga data sull’uso delle mascherine negli Stati Uniti e si scopre che queste controversie sono state controverse durante la pandemia e sono diventate una questione sempre più di parte.Nelle ultime settimane, con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’obbligo di indossare le mascherine nelle scuole è stato particolarmente controverso rendendo i bambini non ammissibili alle vaccinazioni Particolarmente vulnerabile– Molti distretti scolastici hanno violato il divieto di ingiunzione della maschera nel loro stato, Fatto un ordine Comunque.Oltre alla minaccia di limitare i finanziamenti scolastici, si è innescato anche il dibattito sull’uso delle mascherine nelle scuole confronto Alla riunione del consiglio scolastico, alcuni sostenitori della maschera sono stati persino minacciati e Innumerevoli cause Dai sostenitori che sostengono e si oppongono al mascheramento.casa Bianca Dire Sosterrà i loro distretti scolastici nonostante il divieto a livello statale e ha affermato che possono utilizzare i fondi federali per compensare eventuali fondi prelevati dallo stato.

