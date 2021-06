I sondaggi sulla Brexit mostrano “un entusiasmo limitato” per l’accordo commerciale Regno Unito-UE

Share it

Gli elettori britannici hanno “un entusiasmo limitato” per l’accordo post-Brexit negoziato dall’amministrazione Boris Johnson con l’Unione Europea lo scorso anno, e solo un quinto di loro pensa che sia un “buon” accordo. Un sondaggio trovato.

Tuttavia, prima del quinto anniversario del referendum sull’UE nel 2016, mercoledì, i sondaggi d’opinione hanno anche rilevato che anni di dibattito politico diviso non avevano quasi cambiato idea: quattro quinti degli elettori hanno affermato che avrebbero votato ancora allo stesso modo.

Sir John Curtis, professore di scienze politiche all’Università di Strathclyde, che ha guidato la ricerca del gruppo di sondaggi Idee britanniche E il Centro nazionale per la ricerca sociale (NatCen) ha affermato che questi risultati sono “lontani dall’approvazione dell’accordo commerciale sulla Brexit”.

“Sono trascorsi cinque anni ed è difficile dire che il referendum sulla Brexit sia stato un successo assoluto”, ha scritto Curtis, osservando che gli uscenti avevano un entusiasmo limitato per l’accordo sulla Brexit. Allo stesso tempo, ha aggiunto che il risultato ha reso soddisfatto del progetto Brexit un piccolo numero di elettori rimasti in Europa.

La risposta complessiva è tiepida Accordo commerciale I negoziati di Lord David Frost dello scorso anno hanno rilevato che anche tra gli elettori della Brexit, solo un terzo pensava che fosse un “buon” accordo, sebbene questa cifra rifletta che alcuni elettori della Brexit sono più disposti ad andarsene a condizioni più difficili. non c’è proprio nessun accordo.

Il sondaggio è stato condotto poche settimane dopo che il Regno Unito ha lasciato il mercato unico dell’UE il 1° gennaio ed è l’ultimo di una serie di sondaggi continui condotti da What UK Think e NatCen dal 2016.

L’accordo di commercio e cooperazione (TCA) Regno Unito-UE non si è attivato Interferenze maggiori Si prevede che il porto britannico sarà a gennaio di quest’anno, ma ha portato a un forte calo delle esportazioni britanniche verso l’UE in alcuni settori come l’agroalimentare. Le esportazioni sono diminuite di quasi il 50% Rispetto al 2019 e al 2020, il primo trimestre di quest’anno.

Altri impatti più ampi, in particolare quelli sui servizi professionali e sui viaggi, sono stati in una certa misura oscurati dal Covid-19 e i viaggi di piacere e d’affari in Europa sono diminuiti significativamente quest’anno.

Sebbene ci siano dubbi sull’accordo post-Brexit, i sondaggi di opinione pubblica continuano a dimostrare la decisione di Johnson di mantenere la sua promessa di “completare la Brexit” alle elezioni generali del 2019. L’insoddisfazione per la gestione della Brexit da parte del governo britannico è scesa da un picco dell’88% nell’autunno del 2019 Durante il lungo stallo in parlamento nel 2000, oggi è circa il 50%.

“Quando sembrava che la Brexit potesse non accadere, la fiducia degli elettori della Brexit nel governo britannico è stata gravemente scossa, ma ora si è sostanzialmente ripresa”, ha scritto Curtis.

Allo stesso tempo, il sondaggio ha rilevato che tre quarti degli elettori della Brexit ora si aspettano una riduzione dell’immigrazione o una migliore economia – due indicatori chiave della Brexit – indicando che per molti elettori “i dettagli della Brexit non sono un principio irrilevante”.

Per quanto riguarda il fatto che il referendum del 2016 verrà rilanciato oggi per vedere risultati diversi, il sondaggio ha rilevato che potrebbe non essere così.

Sebbene la stragrande maggioranza di coloro che non hanno votato nel 2016 abbia dichiarato che ora voteranno per il rientro nell’Unione europea, è probabile che vengano eliminati dal numero di elettori che sono rimasti in Europa, anche se sperano ancora che il Il Regno Unito resterà membro dell’Unione Europea. Unione Europea-a causa di ulteriori turbolenze nel ricongiungimento, non voterà ora.

“Stimiamo che il referendum su ‘re-join’ e ‘exit’ produrrà probabilmente una maggioranza debole (52%) a favore del ritiro”, ha detto Curtis.

Guardando al futuro, Curtis ha affermato che se il TCA Regno Unito-UE incontrerà difficoltà in futuro dopo la revoca delle restrizioni di Covid-19 nei prossimi mesi, non è chiaro se l’opinione pubblica cambierà.

Molto dipende dal fatto che il partito laburista di opposizione sia pronto a sollevare la questione della Brexit in futuro.Il partito è stato finora riluttante a condurre una campagna sulla Brexit per paura di alienare gli elettori della Brexit nel collegio elettorale preso di mira.

Curtis ha dichiarato al Financial Times: “Le prove del budino Brexit saranno nella dieta e il corso principale sarà rinviato a causa della pandemia”.

“Per fare la differenza, il record del governo dovrà essere criticato e dipenderà dalla misura in cui l’opposizione è disposta a risolvere quelli che ritengono essere errori della Brexit”.