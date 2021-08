I taiwanesi sono sprezzanti nei confronti delle minacce della Cina e si fidano di “American Dad”

Cai Huizhen ha vissuto nel rombo degli aerei da combattimento per tutta la vita. Nella sua città natale di Hualien, sulla costa orientale di Taiwan, sono decollati dalla base dell’aeronautica locale ed erano ovunque.

Ma nell’ultimo anno le pattuglie e le esercitazioni sono quasi sempre aumentate. “Erano fuori un paio di volte al mattino”, ha detto l’insegnante in pensione. “Ora sono molto attivi anche nel pomeriggio, e decollano sempre più spesso anche la sera”.

Il jet è stato fatto decollare per affrontare Molestie in aumento La Cina sostiene che Taiwan è il suo territorio e minaccia di invadere se Taipei si rifiuta di arrendersi a tempo indeterminato. La scorsa settimana, l’esercito cinese ha dichiarato di aver tenuto esercitazioni a fuoco nelle acque e negli spazi aerei del sud-ovest e del sud-est di Taiwan.

La posizione più bellicosa di Pechino ha scioccato gli Stati Uniti come protettore non ufficiale di Taiwan. A marzo, l’ammiraglio Philip Davidson, allora comandante del comando del Pacifico degli Stati Uniti, ha dichiarato: La Cina ha attaccato Taiwan Può essere lanciato entro sei anni.

Ma sul campo a Taiwan, non c’è alcun segno di panico.

“Ci siamo abituati”, ha detto Cai delle attività aeree. Preferirebbe parlare di riforme pensionistiche che tagliano il suo reddito da pensione piuttosto che di minacce dalla Cina.

Gli analisti avvertono che Taiwan sta eludendo la “realtà sottostante” quando si tratta della Cina.©Jiang Yingying/Associated Press



Richard Bush, un esperto di questioni taiwanesi presso la Brookings Institution di Washington, ha dichiarato: “Quello che vedi non è la paura che ti aspettavi”.

Secondo a sondaggi Nel rapporto diffuso ad aprile, solo il 39,6% degli intervistati riteneva che Cina e Taiwan si stessero dirigendo verso un conflitto militare.Sebbene questo numero sia aumentato rispetto al 35% dell’anno scorso e al 25% nel 2004, più della metà dei taiwanesi crede ancora La guerra può essere evitata Comune.

Sebbene il presidente Tsai Ing-wen e il suo governo abbiano spesso sottolineato alla comunità internazionale che la difficile situazione di Taiwan è l’obiettivo dell’aggressione cinese, non hanno praticamente intrapreso alcuna azione. Paese potente Resistere agli attacchi di Pechino e persino preparare la società alla possibilità della guerra.

direzione governo afghano Nel momento in cui gli Stati Uniti si sono ritirati dal Paese e l’esercito è stato occupato dai talebani, Cai ha detto ai suoi compatrioti che devono restare uniti per evitare che un destino simile cada nelle mani dei cinesi.

Ha detto: “L’unica opzione di Taiwan è rendersi più forte, più unita e più determinata a proteggersi”. ha scritto Mercoledì su Facebook.

Ma per la maggior parte dei taiwanesi comuni, non c’è quasi traccia di preoccupazione.

“C’è una mancanza di discussione e una chiara consapevolezza di quale sia la minaccia”, ha detto Bush, sostenendo in un recente libro che la democrazia di Taiwan non è riuscita a risolvere il problema di come il paese sopravvive e mantiene la sua “buona vita”.

“Quello che stiamo vedendo è evitare la realtà sottostante, evitare la vera scelta”.

In risposta alla crescente aggressione della Cina, Taiwan fa precipitare gli aerei a reazione più frequentemente © Reuters

L’opinione pubblica che non è mai stata favorevole alla riunificazione è diventata sempre più ostile a Pechino. Dal momento che il presidente cinese Xi Jinping si è rifiutato di fornire a Taiwan flessibilità per gli accordi politici all’inizio del 2019 e durante la soppressione dell’autonomia di Hong Kong da parte di Pechino, Sostieni l’indipendenza Il sentimento è salito ai massimi storici.

I giovani sono più anti-Cina della società nel suo insieme, come si evince dagli studenti Sunflower del 2014 che protestavano contro l’impegno del governo precedente con la Cina.

“Dal 2014, le persone hanno questa naturale avversione per tutto ciò che riguarda la Cina”, ha affermato Liu Guanyin, editore dell’edizione online inglese della rivista di notizie taiwanese CommonWealth.

Il governo sostiene che i taiwanesi vogliono la pace ma sanno che il rischio di conflitto è sempre presente.

Tuttavia, Liu ha accusato il Partito Democratico Progressista di Cai di diffondere il patriottismo e il rifiuto della Cina nel modo sbagliato.

“Il governo dovrebbe sensibilizzare la gente sulle minacce militari. Ma non hanno fatto cose pratiche, solo discorsi vuoti, dicendo alla gente di odiare la Cina e amare gli Stati Uniti e il Giappone”, ha detto.

Mentre la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 di Taiwan ha attirato l’attenzione quest’estate Donare Molti taiwanesi degli Stati Uniti e del Giappone hanno pubblicato su Facebook le foto dei loro registri delle vaccinazioni con le parole “Grazie, papà americano!”

Rispettata

I critici affermano che l’enfasi del governo di Tsai Ing-wen sulla crescente relazione tra Taiwan e Washington ha contribuito al compiacimento. Liu ha detto: “Il pubblico penserà che siamo al sicuro e che gli Stati Uniti ci amano e ci salveranno quando sarà necessario, questo eliminerà la voglia di essere autosufficienti”.

Ma la causa principale dell’incapacità di Taiwan di rispondere alle minacce militari non è la mancanza di leadership del governo. Il Kuomintang era l’ex partito di governo in Cina, fuggito a Taiwan dopo essere stato sconfitto nella guerra civile nel 1949 e governato con la legge marziale per 38 anni.

Amare la democrazia conquistata a fatica ha creato un sistema di assistenza sociale e la società più progressista in Asia.Il pubblico di Taiwan non ha appetito per una società militarizzata e nemmeno per discutere di difese.

Ma ci sono alcuni tentativi di cambiare questa mentalità.

Enoch, presidente del ramo di Taipei del Partito Democratico Progressista ed ex ufficiale delle forze speciali, ha lavorato con l’ammiraglio Li Ximing, l’ex capo di stato maggiore dell’esercito di Taiwan, per educare il pubblico su come Taiwan può resistere meglio all’invasione cinese. Organizza inoltre seminari di sicurezza e primo soccorso per i giovani.

“Stiamo ricevendo migliaia di registrazioni per questi eventi. Questo mi dice che le persone si rendono conto che affrontiamo serie sfide alla sicurezza e credono che tutti possano fare di più”, ha detto Wu.

Ma il suo pubblico è ancora limitato e per alcuni taiwanesi c’è un senso di vanità. L’insegnante in pensione Cai Huizhen crede che, sebbene non voglia che Taiwan diventi parte della Cina, alla fine accadrà.

Ha detto: “Un giorno vengono, che altro possiamo fare?”