I talebani impongono alcuni ordini all’aeroporto di Kabul

Kabul (Reuters)-Testimoni hanno affermato che domenica i nuovi governanti talebani in Afghanistan hanno messo in atto un ordine intorno al caotico aeroporto di Kabul per garantire che le persone si allineassero in modo ordinato fuori dai cancelli e che le folle non potessero radunarsi alla periferia.

Testimoni hanno detto che quando è spuntata l’alba di domenica, non c’era violenza o caos all’aeroporto. Dissero che nonostante fosse ancora presto, c’era stata una lunga fila.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che l’Australia ha effettuato quattro voli per Kabul sabato notte, evacuando più di 300 persone, tra cui australiani, titolari di visto afghano, neozelandesi, cittadini degli Stati Uniti e del Regno Unito. https://www.reuters.com/world/asia-Pacific/Australia-evacuation-over 300-overnight-Afghanistan-pm-2021-08-22.

Sabato, gli Stati Uniti e la Germania hanno detto ai loro cittadini in Afghanistan di evitare di recarsi all’aeroporto di Kabul perché migliaia di persone disperate si sono radunate per cercare di fuggire, mettendo a rischio la sicurezza.

Funzionari della NATO e dei talebani hanno affermato che dalla scorsa domenica almeno 12 persone sono state uccise dentro e intorno all’aeroporto a pista singola. Testimoni hanno detto che alcune persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco e altre sono state uccise durante la fuga precipitosa.

La rapida conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani ha scatenato il timore di ritorsioni e ha indotto i gruppi musulmani sunniti a riapplicare la dura legge della sharia quando sono saliti al potere due decenni fa.

Nell’ultima settimana, nel caldo e nella polvere, la folla all’aeroporto è aumentata: gli Stati Uniti e altri Paesi hanno cercato di evacuare migliaia di diplomatici e civili, oltre a molti afgani, che hanno ostacolato le operazioni. Madri, padri e bambini si sono spinti contro il muro di cemento mentre cercavano di scappare.

A causa del caos aeroportuale, sabato la Svizzera ha rinviato i voli charter da Kabul.

Il maggiore generale William Taylor e il personale congiunto delle forze armate statunitensi hanno dichiarato in un briefing del Pentagono che 5.800 soldati statunitensi erano rimasti all’aeroporto e che la struttura era “ancora sicura”. Taylor ha affermato che nei giorni scorsi alcuni gate dell’aeroporto sono stati temporaneamente chiusi e riaperti per facilitare l’afflusso sicuro degli sfollati.

Sabato, un funzionario talebano ha dichiarato in un’intervista a Reuters che non si possono escludere rischi per la sicurezza, ma che l’organizzazione “ha lo scopo di migliorare la situazione e fornire un’evacuazione regolare per le persone che cercano di partire durante il fine settimana”.

Taylor ha affermato che gli Stati Uniti https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-says-2500-americans-evacuated-kabul-past-week-2021-08-21 hanno evacuato 17.000 persone la scorsa settimana Compresi 2.500 americani di Kabul. Ha detto che negli ultimi giorni 3.800 persone sono state evacuate dalle truppe statunitensi e da aerei noleggiati.

La Casa Bianca ha dichiarato che domenica il presidente Joe Biden fornirà un aggiornamento sull’evacuazione di cittadini americani e rifugiati dall’Afghanistan.

La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente terrà un discorso alle 16:00 Eastern Time (GMT 2000) e si incontrerà con la squadra di sicurezza nazionale per ascoltare informazioni di intelligence, sicurezza e aggiornamenti diplomatici sull’evoluzione della situazione in Afghanistan.

‘uscita BLOCCATA’

I leader talebani stanno cercando di formare un nuovo governo dopo che il loro esercito ha spazzato via il paese, perché l’esercito guidato dagli Stati Uniti si è ritirato dopo due decenni e il governo e l’esercito sostenuti dall’Occidente sono crollati.

Biden è stato duramente criticato per la situazione in Afghanistan, comprese le critiche dell’ex presidente Donald Trump, che ha definito “la più grande umiliazione in politica estera https://www.reuters.com/world/us/trump-assails-biden-afghanistan – umiliazione-2021-08-22” nella storia degli Stati Uniti, nonostante l’amministrazione Trump abbia negoziato il ritiro che ha innescato il crollo.

Trump ha detto in una rumorosa manifestazione in Alabama: “Il ritiro fallito di Biden dall’Afghanistan è la prestazione più incompetente di un leader nazionale, e potrebbe essere il caso in qualsiasi momento”.

In Qatar, migliaia di sfollati sono stati ospitati prima che potessero entrare in un paese terzo. Gli afgani fuggiti hanno descritto in un’intervista a Reuters https://www.reuters.com/world/afghans-speak-despair-uncertainty-after -evacuation- qatar -2021-08-21 Disperazione di lasciare indietro i parenti di fronte al proprio futuro incerto.

Uno studente di legge ha parlato della rapina dei talebani mentre controllavano Kabul e di militanti armati che intimidivano le persone per andare all’aeroporto. Ha lasciato sua moglie e ha sposato sua moglie tramite videochiamata prima di evacuare.

“I nostri pensieri sono tornati a casa perché i nostri familiari sono ancora lì”, ha detto, chiedendo l’anonimato a causa delle preoccupazioni per i parenti che sono stati lasciati indietro.

Il cofondatore talebano Baradar Mullah è arrivato nella capitale afghana per colloqui con altri leader.

Il funzionario talebano, che ha chiesto di non essere nominato, ha detto che Baradar terrà un incontro nelle prossime settimane per preparare un nuovo modello di governance per l’Afghanistan, con diverse squadre che si occupano di sicurezza interna e questioni finanziarie.

Il funzionario ha dichiarato: “Saranno assunti esperti del precedente governo per la gestione delle crisi”.

I talebani seguono un Islam estremamente duro. Da quando hanno ripreso il potere, hanno cercato di mostrare https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kabul-turmoil-mounts-talibans-pr-offensive-falters-2021-08-21 Volti più gentili, ha detto che vogliono la pace e rispetteranno i diritti delle donne nel quadro della legge islamica.

Nel periodo dal 1996 al 2001, in conformità con la legge islamica, i talebani hanno proibito alle donne di lavorare o uscire senza indossare un burqa lungo e hanno impedito alle ragazze di andare a scuola.