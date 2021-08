I talebani occupano le principali città vicino a Kabul e le truppe statunitensi arrivano per aiutare a evacuare Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Una vista panoramica del consolato dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Kabul, Afghanistan, 30 luglio 2021. REUTERS/Stringer



Kabul (Reuters)-Sabato i talebani si sono avvicinati a Kabul e hanno occupato un’importante città vicino alla capitale afghana, dove le truppe statunitensi sono arrivate per aiutare a evacuare il personale dell’ambasciata e altri civili.

I membri dell’assemblea provinciale locale hanno affermato che i ribelli hanno continuato la loro rapida avanzata e hanno occupato Pule Alam, a circa 70 chilometri (40 miglia) dalla capitale di Kabul e dalla provincia di Logar.

Ha detto a Reuters, a condizione di rimanere anonimo, che i talebani non hanno incontrato molta resistenza.

Il giorno dopo che i ribelli hanno occupato la seconda e la terza città più grande del paese, la città è diventata un punto di transito chiave per possibili attacchi a Kabul.

Il Pentagono ha detto che due battaglioni di marines e un battaglione di fanteria arriveranno a Kabul domenica notte con circa 3.000 soldati.

“Sono arrivati ​​e il loro arrivo durerà fino a domani”, ha detto a Reuters il funzionario americano, che ha chiesto di non essere nominato.

Il Pentagono ha dichiarato che, se necessario, una squadra di combattimento della brigata di fanteria sarà trasferita anche da Fort Bragg, nella Carolina del Nord, al Kuwait come forza di risposta rapida per la sicurezza di Kabul.

Anche la Gran Bretagna e molti altri paesi occidentali stanno inviando truppe.Mentre la resistenza delle forze governative afghane è crollata, la gente è sempre più preoccupata che l’attacco a Kabul possa essere solo tra pochi giorni.

Funzionari del governo afghano hanno confermato venerdì che Kandahar, il centro economico meridionale, è sotto il controllo dei talebani perché le forze internazionali guidate dagli Stati Uniti si sono ritirate dopo 20 anni di guerra.

Anche Herat, vicino al confine iraniano a ovest, è caduta nelle mani di organizzazioni islamiche intransigenti.

La perdita di Kandahar è un duro colpo per il governo. È il cuore della guerra civile di guerrieri talebani https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kandahar-southern-hub-key-control-afghanistan-2021-08-13-Pashtun guerra civile che è apparso nel 1994 Il caos-vicino alla città di Spinboldak, che è uno dei due principali ingressi in Pakistan e la principale fonte di tassazione.

Un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto prima della caduta di Pul-e-Alam che c’erano timori che i talebani – che sono stati espulsi nel 2001 dopo aver attaccato gli Stati Uniti l’11 settembre – potessero agire contro Kabul entro pochi giorni.

Il portavoce del Pentagono John Kirby (NYSE:) ha dichiarato: “Kabul non è attualmente in un ambiente di minaccia imminente, ma è chiaro… Se guardi a quello che hanno fatto i talebani, scoprirai che stanno cercando di isolare Kabul .”.

I diplomatici hanno affermato che alcune ambasciate avevano già iniziato a bruciare materiali sensibili prima di essere evacuati.

Secondo un rapporto di consultazione visionato da Reuters, l’ambasciata americana nella capitale afghana ha informato il suo personale che è possibile utilizzare scatole di combustione e inceneritori per distruggere materiali, tra cui carta e apparecchiature elettroniche, al fine di “ridurre la quantità di materiali sensibili su proprietà.” .

‘fuori controllo’

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito che https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-says-evaluating-afghanistan-security-hourly-no-staff-evacuation-2021-08-13 “L’Afghanistan è andare fuori controllo” ed esorta tutte le parti a prendere più misure per proteggere i civili.

Guterres ha detto ai giornalisti a New York: “Questo è il momento di fermare l’offensiva. Questo è il momento di avviare negoziati seri. Questo è il momento di evitare una guerra civile prolungata o l’isolamento dell’Afghanistan”.

I residenti dicono che molte persone nella capitale stanno accumulando riso e altro cibo e forniture di primo soccorso. I funzionari dicono che ci sono decine di migliaia di domande di visto (NYSE:) dall’ambasciata.

Dopo la riunione sulla sicurezza presieduta dal presidente Ashraf Ghani, il primo vicepresidente afghano Amrullah Saleh si è detto orgoglioso delle forze armate e che il governo farà del suo meglio per rafforzare la resistenza ai talebani.

Lo scoppio dei combattimenti ha sollevato preoccupazioni per la crisi dei rifugiati e il regresso dei risultati conseguiti in materia di diritti umani. Un funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che circa 400.000 civili sono stati costretti a lasciare le loro case quest’anno e 250.000 di loro sono stati costretti a lasciare le loro case da maggio.

Tra le maggiori città dell’Afghanistan, oltre a Kabul, il governo controlla anche Mazar-i-Sharif a nord e Jalalabad a est vicino al confine con il Pakistan.

La velocità dei progressi dei talebani ha portato ad accuse di ritiro degli Stati Uniti, negoziato lo scorso anno sotto la guida dell’amministrazione del predecessore repubblicano del presidente Joe Biden, Donald Trump.

Biden ha dichiarato questa settimana di non pentirsi della sua decisione di continuare a ritirarsi. Ha sottolineato che Washington ha speso più di 1 trilione di dollari negli ultimi due decenni e ha perso migliaia di soldati, e ha invitato l’esercito e i leader afghani a intensificare le loro azioni.

I sondaggi di opinione mostrano che la maggior parte degli americani sostiene la decisione di Biden, ma i repubblicani hanno criticato la gestione da parte del presidente democratico del ritiro delle truppe americane.

Il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell ha definito la situazione in Afghanistan “un disastro”, ma ha affermato che non è troppo tardi per impedire ai talebani di occupare la capitale fornendo supporto aereo e altro all’esercito afghano.