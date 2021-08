I talebani potrebbero occupare la capitale afghana entro 90 giorni – Intelligence Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

2/2 © Reuters. Il presidente afghano Ashraf Ghani è arrivato a Mazar-i-Sharif l’11 agosto 2021 per verificare la situazione della sicurezza nelle province settentrionali dell’Afghanistan.Dispensa dal Palazzo Presidenziale dell’Afghanistan/Reuters



2/2

Kabul (Reuters)-Un funzionario della difesa degli Stati Uniti ha citato mercoledì l’intelligence statunitense per dire a Reuters che i militanti talebani potrebbero isolare la capitale afghana entro 30 giorni e potrebbero prenderne il controllo entro 90 giorni perché i militanti controllano la capitale afghana, otto capoluoghi di provincia.

Un alto funzionario dell’UE ha detto martedì che i talebani ora controllano il 65% dell’Afghanistan e hanno o hanno minacciato di occupare 11 capoluoghi di provincia.

Il funzionario statunitense, che ha chiesto di non essere nominato, ha affermato che la nuova valutazione su quanto durerà Kabul è dovuta al fatto che i talebani hanno compiuto rapidi progressi in tutto il paese in seguito al ritiro delle truppe straniere guidate dagli Stati Uniti.

“Ma questa non è una conclusione scontata”, ha aggiunto il funzionario che le forze di sicurezza afghane possono invertire questo slancio aumentando la resistenza.

La perdita di Faizabad, la capitale della provincia nordorientale del Badakhshan mercoledì, è l’ultima battuta d’arresto del governo afghano ://graphics.reuters.com/AFGHANISTAN-CONFLICT/FLASHPOINTS/lbpgnrazjvq/index.html www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-cities-taken-over-or-contested-by-taliban-2021- 08-10.

Mentre le forze talebane si avvicinavano, il presidente Ashraf Ghani volò a Mazar-i-Sharif per convocare i vecchi signori della guerra per difendere la più grande città del nord.

Jawad Mujadidi, membro dell’Assemblea provinciale di Badakhshan, ha affermato che i talebani hanno assediato Faizabad prima di lanciare un’offensiva martedì.

“Purtroppo, dopo ore di intensi combattimenti, l’ANDSF si è ritirato”, ha detto Mujadidi a Reuters, riferendosi alle forze di sicurezza nazionali. “Con la caduta di Faizabad, l’intero nord-est è stato controllato dai talebani”.

Badakhshan confina con Tagikistan, Pakistan e Cina.

I talebani stanno lavorando duramente per sconfiggere il governo appoggiato dagli Stati Uniti e rafforzare le rigide leggi islamiche. La velocità della loro avanzata ha scioccato il governo ei suoi alleati.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato i leader afghani a combattere per la sua patria, ha detto martedì di non pentirsi della sua decisione di ritirare le truppe, sottolineando che gli Stati Uniti hanno speso più di 1 trilione di dollari in 20 anni e hanno perso migliaia di soldati.

Ha detto che gli Stati Uniti stanno fornendo una grande quantità di supporto aereo, cibo, attrezzature e salari all’esercito afghano.

Gli Stati Uniti completeranno il loro ritiro questo mese in cambio dell’impegno dei talebani a impedire che l’Afghanistan venga utilizzato per il terrorismo internazionale.

I talebani hanno promesso di non attaccare le truppe straniere quando si fossero ritirate, ma non hanno accettato un cessate il fuoco con il governo. La promessa di pace dei talebani con il governo è fallita quando hanno assistito alla vittoria militare.

Con il ritiro degli Stati Uniti e di altre potenze occidentali, alcuni afgani si sono sentiti abbandonati e hanno lasciato agire i talebani.

“Gli Stati Uniti non hanno fornito supporto… Ora vediamo i risultati”, ha detto a Reuters Dawlat Waziri, un generale in pensione e analista militare.

Appello regionale

I progressi dei talebani hanno sollevato preoccupazioni per i militanti della linea dura che sono emersi dal caos della guerra civile nei primi anni ’90 e hanno riconquistato il potere dal 1996 al 2001 quando sono stati espulsi dal movimento portuale guidato dagli Stati Uniti. Il leader di Al Qaeda Osama bin Laden.

La nuova generazione di afghani, cresciuta dal 2001, teme che i progressi compiuti in settori come i diritti delle donne e la libertà dei media vadano sprecati.

Michelle Bachelet, capo dei diritti umani presso le Nazioni Unite, ha dichiarato martedì che continuano a emergere segnalazioni di violazioni che potrebbero costituire crimini di guerra e crimini contro l’umanità, comprese le “esecuzioni profondamente toccanti” relative alle esecuzioni sommarie delle forze governative che si sono arrese. “.

Funzionari afgani hanno chiesto che si facciano pressioni sul Pakistan per impedire che rinforzi e rifornimenti talebani attraversino il confine. Il Pakistan nega il sostegno ai talebani.

Il governo ha ritirato le truppe da alcune aree rurali difficili da difendere, concentrandosi sul controllo dei centri abitati. In alcuni punti, le forze governative si sono ritirate senza combattere.

Durante il loro governo dal 1996 al 2001, i talebani non hanno mai controllato completamente il nord, ma questa volta sembravano intenzionati a garantirne la sicurezza prima di avvicinarsi alla capitale.

Ghani ora sta cercando aiuto dal vecchio signore della guerra locale che osserva da anni mentre cerca di proiettare l’autorità del governo centrale nelle province ribelli.

L’ufficio del presidente ha dichiarato che avrebbe dovuto incontrare i mediatori del potere di Mazar-i-Sharif per coordinare le forze di sicurezza e le milizie e riprendere le aree occupate dai talebani.

Un residente ha raccontato che nel sud le forze governative stanno combattendo i militanti talebani intorno a Kandahar, dove si sono rifugiati migliaia di civili provenienti da aree remote.

I combattimenti si stanno verificando anche nella città di Farah, nell’ovest, vicino al confine iraniano, e il Ministero della Difesa ha dichiarato in una dichiarazione che le forze di sicurezza sono ancora a Laghman, Logar, Paktia, Uruzgan, Zabul, Gur e Balkh. , Helmand , le province di Cabisa e Baghlan e 431 talebani sono stati uccisi.

Non ha fornito dati sulle vittime del governo e non ha immediatamente contattato un portavoce dei talebani per un commento.

I talebani hanno occupato le aree al confine con il Tagikistan, l’Uzbekistan, l’Iran, il Pakistan e la Cina, esacerbando i problemi di sicurezza regionale.