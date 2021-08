I tassi di interesse futuri aumenteranno Reuters

Share it

© Reuters. Il 17 dicembre 2019, i cartelli di Wall Street possono essere visti fuori dalla Borsa di New York (NYSE) a New York, USA. REUTERS/Brendan McDermid



Londra (Reuters)-Ecco cinque eventi e temi che potrebbero dominare i mercati finanziari globali la prossima settimana.

1/ Pronto, stabile, inizia

La Banca della Nuova Zelanda si è riunita mercoledì e sembra destinata a essere la prima grande economia ad aumentare i tassi di interesse dal COVID-19.

I solidi dati sull’occupazione hanno consolidato le aspettative per un aumento dei tassi, che sarà il primo aumento dei tassi della Nuova Zelanda dalla metà del 2014. Ciò è in netto contrasto con il 2020, quando i tassi di interesse sono stati abbassati di 75 punti base allo 0,25% e scendere sotto lo zero è diventato una realtà.

Allo stesso tempo, la Norges Bank terrà una riunione giovedì per ribadire che aumenterà i tassi di interesse a settembre.

Gli investitori sono preoccupati per la prospettiva del ritiro della Fed con il miglioramento delle condizioni di lavoro, che ha fatto crescere il dollaro. La Nuova Zelanda e la Norvegia ricordano alla gente che il dollaro USA non è l’unica valuta che ha beneficiato del cambiamento di politica monetaria del G10.

-Le aspettative di inflazione del terzo trimestre della Nuova Zelanda aumentano-RBNZ

(Grafico della performance dall’anno in corso delle principali valute: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezgbmgpr/theme1208.PNG)

2/ Malato

L’economia statunitense è in forte crescita e il mercato del lavoro è in ripresa. Tuttavia, il COVID-19 è ancora un vento contrario e i prossimi giorni dovrebbero portare una nuova prospettiva sulle prestazioni dei consumatori.

I dati di martedì dovrebbero mostrare che, dopo un aumento inaspettato a giugno, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti potrebbero diminuire dello 0,2% a luglio.

E diversi grandi rivenditori tra cui Wal-Mart (NYSE:), Obbiettivo (NYSE:), Lowe’s (NYSE:) e Il deposito domestico (New York Stock Exchange:) riporterà i risultati trimestrali. Ne beneficeranno anche Ross Stores (NASDAQ:), TJX Companies (NYSE:) e Bath & Body Works.

Questi sono stati rilasciati alla fine dell’eccezionale stagione di performance del secondo trimestre negli Stati Uniti. Secondo i dati di Refinitiv IBES, le entrate dovrebbero aumentare del 93,1%, molto più del 65,4% precedentemente previsto.

I responsabili delle politiche della Fed presteranno molta attenzione nel valutare quando iniziare a revocare le misure di stimolo.

-I funzionari della Fed lottano per risolvere il calendario per la riduzione degli acquisti di asset

(Grafico-andamento dei titoli dei rivenditori statunitensi nel 2021: https://graphics.reuters.com/USA-STOCKS/RETAIL/zjpqkqbdgpx/chart.png)

3/ Delta Blues

La variante Delta sta per sfondare la fortezza COVID-zero in Asia. L’epidemia e il blocco sono imminenti. Una volta sembrava essere il rimbalzo regionale più promettente al mondo.

Ad eccezione di Taiwan e della Nuova Zelanda, severi controlli alle frontiere sembrano prevenire questa variante e le città da Sydney a Seoul hanno trovato difficoltà a controllare le infezioni.

In Cina, Delta Air Lines è stata trovata in più di una dozzina di città, il che ha avuto un impatto sull’economia traballante e ha costretto gli economisti a ridurre le loro aspettative di crescita.

A causa delle restrizioni sulle attività locali e delle vendite al dettaglio sui voli, la produzione industriale e i dati sui prezzi delle case verranno pubblicati lunedì, avremo un’idea approssimativa della performance economica di luglio.

-L’epidemia di COVID in Cina ha colpito il settore dei servizi, il turismo e l’industria alberghiera

-Wall Street Investment Bank abbassa le previsioni di crescita economica della Cina

(Illustrazione-emissione di biglietti aerei nazionali in Cina: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zjpqkqbrdpx/domestic%20flight%20bookings.jpg)

4/ Apocalisse

Se questa estate ci ha mostrato qualcosa, è un assaggio di quale distruzione subirà il pianeta se l’emergenza climatica non potrà essere risolta rapidamente.

Gli apocalittici incendi boschivi, le inondazioni e la siccità stanno rovinando vaste aree di Grecia, Canada, Turchia, Cina, Argentina e Stati Uniti. Le conseguenze di condizioni meteorologiche estreme includono morte, senzatetto, disordini sociali e aumento del debito pubblico.

Le emergenze climatiche aumenteranno i costi ovunque: anche nel ricco Nord America, l’assicurazione può coprire solo il 60% delle perdite legate ai disastri; Swiss Re (OTC:) stima che questa percentuale in Cina sia scesa al 10%. A peggiorare le cose, gli incendi stanno aumentando le emissioni e le foreste progettate per fungere da pozzi di carbonio impiegheranno decenni per crescere di nuovo.

Finora, gli avvertimenti, compresi quelli recentemente emessi dalle Nazioni Unite, hanno un impatto limitato. Ma poiché la Conferenza mondiale sul clima si terrà a novembre, è probabile che la catastrofe climatica di questa estate cambi il pendolo.

-L’ONU lancia il forte richiamo dell’impatto climatico “irreversibile”

(Graph-Il riscaldamento globale porta a temperature e precipitazioni medie più elevate: https://graphics.reuters.com/CLIMATE-CHANGE/IPCC-REPORT/myvmnmeozpr/IPCC_simulations.jpg)

5/ Abisso afgano

La rapida avanzata dei talebani a Kabul non solo ha messo in guardia sul futuro dell’Afghanistan, ma ha anche avvertito del più ampio impatto di un’area già pericolosa.

Le repubbliche dell’Asia centrale come l’Iran a ovest, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a nord potrebbero essere a rischio, ma per quanto riguarda il mercato, il Pakistan a est sarà l’obiettivo attuale.

Il Pakistan ha molti debiti e un mercato azionario considerevole. Dipende anche dal programma del FMI da 6 miliardi di dollari. Anni di violenza talebana e la prospettiva di un gran numero di profughi afgani intensificheranno la lotta per risanare le sue finanze.

-I talebani hanno occupato la strategica città afghana di Ghazni sulla strada per Kabul

-Il Fondo Monetario Internazionale afferma che i negoziati pakistani sono in corso; le riforme strutturali richiedono più lavoro

(Graph-Flashpoint dei talebani in Afghanistan: https://graphics.reuters.com/AFGHANISTAN-CONFLICT/FLASHPOINTS/egvbkndqqpq/chart.png)