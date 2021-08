I tempi sono maturi perché i cittadini esprimano le loro opinioni sulla morte assistita

Negli ultimi giorni di mia suocera, il personale dell’ospedale ha condotto mia moglie in una stanzetta fuori dal reparto e ha offerto l’opportunità di rifiutare il cibo o l’acqua di sua madre per accelerare la sua partenza. Ovviamente non esiste una spiegazione del genere. Invece, è stata esortata a mettere sua madre in una “persona più amichevole”, e ora ha rinunciato al percorso di cura di Liverpool. Solo quando ha esplorato ulteriormente, è diventato chiaro che ciò richiede la rimozione di fluidi e sostanze nutritive.

Per essere onesti, LCP mira a portare le cure palliative hospice negli ospedali del SSN. Tuttavia, queste buone intenzioni sono spesso distorte dalla mancanza di trasparenza e dalle spiegazioni eccessivamente letterali del personale junior molestato nel reparto anziani.Alcuni ospedali anche Fornire incentivi finanziari Per i pazienti sistemati sul LCP (e ogni letto è libero), anche se non so se questo sia il caso nel nostro caso.

LCP, segni di non rianimazione e accordi illegali non riconosciuti per aumentare il dosaggio di morfina Vale la pena notare che i professionisti medici sono stati a lungo impegnati nell’assistenza ai decessi. Tuttavia, i politici preferirebbero chiudere un occhio rifiutandosi di sostenere opzioni legali e regolamentate, che consentiranno a coloro che non hanno speranza di guarigione di scegliere un momento di dolore che si conclude pacificamente. Allo stesso tempo, la famiglia deve guardare i propri cari soffrire impotenti. Sembra che una persona che non consente una scelta equa nel modo in cui finisce la sua vita sia la persona morente.

Tuttavia, ora, il problema della morte assistita sta diventando sempre più frequente nella politica britannica e il grado di persistenza che spesso si verifica prima delle grandi riforme sociali sta diventando sempre più alto. Sondaggi Mostra che il pubblico è molto più avanti dei politici su questo tema. Westminster e Holyrood hanno ancora una volta un disegno di legge trasversale per promuovere la riforma.esistere Jersey, la questione è stata sottoposta alla giuria cittadina La relazione intermedia ha mostrato una variazione del 78% nel tasso di approvazione. Il rapporto completo presentato in pochi giorni diventerà una proposta al consiglio dell’isola. Il governo scozzese si è impegnato a tenere un’assemblea dei cittadini su questo tema prima delle prossime elezioni.

Sebbene altri paesi, tra cui Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, nonché alcuni stati degli Stati Uniti e dell’Australia consentano la morte assistita, è ancora illegale nel Regno Unito e quindi illegale. I familiari hanno paura di aiutare i loro parenti perché temono di essere perseguiti penalmente per suicidio assistito.Questo è raro ora, ma ci sono Ci sono diversi casi ogni anno.

Gli ostacoli alla riforma includono politici nervosi e il potere della religione organizzata. Ma forse la cosa più importante è che noi stessi non siamo disposti a prendere in considerazione questo problema. Quando consideriamo la nostra morte, è più probabile che sia in termini di accordi finanziari rispetto alla realtà dei nostri ultimi giorni. Se siamo più disposti ad affrontare questo argomento spiacevole, potremmo non tollerare così tante persone che affrontano morti sfortunate.Secondo il gruppo della campagna Dignità nella morte, In Inghilterra almeno 300 malati terminali si suicidano ogni anno, a volte in modo traumatico. Alcune persone hanno terminato la loro vita prematuramente e si sono precipitate in una clinica a Zurigo prima di perdere la possibilità di viaggiare.

Oltre alle obiezioni teologiche verbali, l’argomento principale contro la riforma è che i medici non dovrebbero essere costretti a suicidarsi, che i gruppi vulnerabili possono sentire la pressione di porre fine alle loro vite e che l’attenzione dovrebbe essere posta su migliori cure palliative.

I primi due argomenti sono facilmente respinti. Non c’è motivo di imporre le opinioni religiose di alcune persone ad altre che non sono d’accordo con queste credenze. È possibile fornire ai medici clausole di coscienza per esentarli dalla partecipazione.

Le preoccupazioni degli anziani e dei disabili sono più difficili da discutere. La giuria dei Jersey Citizens ha ascoltato la forte testimonianza dell’ex atleta paralimpico Tanni Grey-Thompson, il quale temeva che assistere alla morte avrebbe aumentato la pressione sugli anziani e i disabili, rendendoli non più “familiari” di peso”. Nelle sue parole, il diritto alla morte diventerà il “dovere della morte”. Le misure di sicurezza possono essere integrate, ma queste paure non possono essere ignorate. Questo è il motivo per cui molti attivisti pro-morte ora sostengono che qualsiasi cambiamento deve escludere le malattie degenerative non fatali (e, per ovvie ragioni, le malattie mentali) e applicarsi solo alle malattie terminali.

Questo è duro per coloro che soffrono di malattie terribili, ma il meglio non può essere nemico della gentilezza. Secondo il consenso del medico, limitare le morti assistite a coloro che sono diagnosticati con la fase terminale può ancora consentire a migliaia di persone di vivere meglio le morti, preferibilmente a casa con le loro famiglie.

L’argomento finale è che è meglio fornire cure palliative di prima classe a tutti. Questa è una buona idea, ma il costo lo rende un obiettivo lontano. In ogni caso, è difficile capire perché uno dovrebbe escludere l’altro. Si tratta di scelta.

Ma qualunque sia l’argomento, la strada del progresso sembra essere bloccata. Per questo la giuria cittadina vista a Jersey e promessa in Scozia è significativa. Il valore di queste giurie, come dimostrato in Irlanda per l’aborto, è che se sostengono le riforme, permetteranno ai politici di nascondere la volontà pubblica. Questioni sociali emotive, apartitiche e strettamente definite come questa sono un uso perfetto di queste istituzioni. Hanno sentito le voci di tutte le parti e hanno lentamente soppesato il caso. Una caratteristica distintiva della giuria del Jersey è che una volta che l’ambito delle potenziali riforme è definito in modo più rigoroso e vengono aggiunte le garanzie, la maggior parte delle persone proporrà modifiche in risposta alle controversie.

I politici devono ancora fare le leggi, ma troppe persone hanno paura di questa lotta. Forse è ora che i cittadini esprimano le loro opinioni.

