I timori di inflazione oscurano la forte performance di Unilever nella prima metà dell’anno, colpendo i prezzi delle azioni Reuters

Qiaopu ha anche affermato che la società era “pienamente impegnata a rimanere in Israele” dopo che la filiale statunitense della società Ben & Jerry ha interrotto le vendite di gelati nei Territori palestinesi occupati all’inizio di questa settimana. Forte opposizione al marchio. In Israele.

In Europa, le vendite di gelato consumato fuori casa sono aumentate a doppia cifra, trainate da mercati come l’Italia, dove sono state lanciate, con buone vendite, le nuove serie Magnum – Inferno, Purgatorio e Paradiso – che ricordano Dante. Anche le vendite di tè hanno registrato una forte crescita.

Unilever (NYSE:) ha affermato che oltre ad accelerare gli aumenti dei prezzi, per far fronte all’aumento dei costi, introdurrà anche modifiche al packaging e restringerà l’ambito delle promozioni nella seconda metà dell’anno.

(Reuters)-Unilever ha avvertito giovedì che l’aumento dei costi delle materie prime ridurrà i suoi margini di profitto operativo per l’intero anno, nascondendo una forte crescita delle vendite nel secondo trimestre guidata dall’allentamento delle misure di contenimento legate alla pandemia in molti dei suoi mercati.

