I titoli del Tesoro degli Stati Uniti si comportano meglio questa settimana

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Mentre gli investitori si sono sbarazzati del più alto tasso di inflazione dal 2008 e si sono riversati sul debito pubblico, i titoli del Tesoro statunitensi hanno avuto la loro migliore settimana dell’anno.

Rendimento di riferimento a 10 anni Buoni del tesoro È sceso di 0,103 punti percentuali all’1,45%, il più grande calo settimanale dal giugno dello scorso anno.

La mossa è stata guidata dal declino inflazione aspettarsi. Il tasso di inflazione di pareggio a 10 anni di questa settimana è sceso di 0,08 punti percentuali al 2,34%.

Sebbene i dati di giovedì abbiano mostrato che il tasso di inflazione negli Stati Uniti è aumentato di anno in anno, si è già verificato un raffreddamento delle aspettative di inflazione a lungo termine Aumento dei prezzi al consumo A giugno è sceso al 5%.

Ciò dimostra che gli investitori sono sempre più disposti ad accettare il mantra della Fed secondo cui l’inflazione più elevata si dimostrerà di breve durata e si stabilizzerà una volta terminato il confronto con l’economia bloccata dello scorso anno.

Questo Rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni Giovedì è sceso di 0,06 punti percentuali e venerdì di 0,02 punti percentuali.

Il più grande del mondo Obbligazioni statali Il mercato nell’ultimo mese. All’inizio di maggio, le aspettative di inflazione a 10 anni hanno raggiunto il livello più alto dal 2013 e il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è stato dell’1,70%. Molti gestori di fondi hanno scommesso che la Fed dovrà ridurre rapidamente le misure di stimolo monetario, riducendo gli attuali buoni del Tesoro statunitensi e i prestiti ipotecari garantiti dal governo fino a 120 miliardi di dollari al mese per far fronte all’impennata dell’inflazione.

“Il mese scorso, le persone hanno visto aumentare l’inflazione e hanno pensato che fosse impossibile per la banca centrale restare a guardare e non fare nulla”, ha affermato Andrea Iannelli, direttore degli investimenti di Fidelity International. “Ma gli investitori si stanno rendendo conto che questo è in realtà ciò che faranno”.

Gli analisti hanno affermato che il recente rimbalzo è stato ulteriormente guidato dallo short-squeeze perché gli investitori che avevano scommesso sui titoli del Tesoro statunitensi all’inizio di quest’anno sono stati costretti ad ammettere la sconfitta quando il mercato si è voltato contro di loro.

Ian Lyngen, capo della strategia sui tassi di interesse degli Stati Uniti presso BMO Capital Markets, ha affermato che, nonostante l’acquisto di questa settimana, molti investitori mantengono ancora posizioni corte, indicando che la stretta potrebbe continuare e i rendimenti potrebbero scendere ulteriormente.

Un sondaggio tra i clienti condotto da BMO la scorsa settimana ha rilevato che un record del 71% degli investitori ritiene che il prossimo importante cambiamento nei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti sarà un aumento. “Abbiamo sollevato varie domande su ‘Quanto durerà l’attuale distorsione?'”, ha detto Lingen.

Altri si aspettano che il rimbalzo dei titoli del Tesoro USA di questa settimana si dimostrerà di breve durata, mentre l’inflazione no.

Oliver Jones di Capital Economics ha affermato che in questo contesto, la Fed dovrà presto iniziare ad addolcire il mercato per rallentare il processo di acquisto di obbligazioni, forse già nella riunione della prossima settimana.

Ha detto che il recente rimbalzo “potrebbe essere solo una tregua dopo una storica rapida svendita nel primo trimestre di quest’anno”. “Dubitiamo che continuerà”.