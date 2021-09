I trader del London Metal Exchange tornano in gioco

I commercianti si stanno preparando a tornare al leggendario anello del London Metal Exchange per testare la capacità della City di Londra di riportare i lavoratori.

Diciotto mesi dopo che il Covid-19 ha travolto Londra e il LME di 144 anni ha chiuso il suo Ring per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il personale delle otto società commerciali dello scambio si è spostato presto lunedì.

Il commerciante prevede di verificare se l’attrezzatura corrispondente alla transazione funziona correttamente prima di avviare la transazione e restituire l’ordine di “restituzione” alla propria sede, che determinerà il prezzo del contratto globale di metallo.

Alla riapertura di The Ring, New York City sta aspettando l’afflusso di banchieri, investitori e avvocati, che hanno lavorato per lo più da casa dal marzo dello scorso anno. Le strade e le stazioni dello storico quartiere finanziario rimangono tranquille. Aziende come JPMorgan Chase e Citigroup incoraggiano i dipendenti a tornare dopo le vacanze estive, sebbene altri grandi datori di lavoro stiano ritardando i piani per riportare i dipendenti.

Da quando il coronavirus ha bloccato la maggior parte dell’economia mondiale la scorsa primavera, il commercio di rame e alluminio si è spostato su Internet e i commercianti sono stati costretti a smettere di riversarsi nel cerchio rosso del LME. I dirigenti della società commerciale hanno applaudito per il ritorno, ma hanno ammesso che quando il numero di casi di Covid-19 nel Regno Unito è aumentato, ha rappresentato un rischio.

Mark Bailey, CEO di Sucden Financial Corporation, ha dichiarato: “La parola ‘inevitabile’ è troppo forte, ma se rimandi tuo figlio a scuola, saprai che da ora fino a Natale, uno di loro sarà infettato dalla nuova corona. virus. “membro.

Alcuni dirigenti si preoccupano se i trader possono tenere il passo. L’acquisto e la vendita sul ring dipendono da un misterioso sistema di segnalazione progettato per evitare che l’ordine si perda nel trambusto. Ad esempio, durante la sessione di negoziazione dello stagno, tre dita rivolte verso l’alto significano che il trader vuole acquistare metallo a un prezzo che termina con 3. I trader dovrebbero conoscere le cifre precedenti.

Quando gli è stato chiesto di cosa si sarebbe preoccupato lunedì, Bailey ha detto: “I ragazzi sono un po’ arrugginiti”.

Il LME, di proprietà della Borsa di Hong Kong, è desideroso di impedire che Ring diventi un hotspot di Covid-19. I commercianti devono essere completamente vaccinati o sottoporsi a test rapidi Covid-19 due volte a settimana. Lo scambio ha affermato che misurerà la temperatura, fornirà disinfettante per le mani e installerà un sistema unidirezionale per evitare interazioni non necessarie.

Alcuni trading floor negli Stati Uniti hanno riaperto lo scorso anno dopo una breve interruzione. Una portavoce ha affermato che da quando i trader sono tornati alla Borsa di New York nel maggio 2020, ci sono stati casi individuali ma nessun focolaio.

Circa un terzo dei dipendenti londinesi di JPMorgan è tornato in ufficio e il CEO Jamie Dimon ha visitato la città per la prima volta dall’inizio della pandemia. Una persona a conoscenza della questione ha affermato che i dipendenti che non hanno orario d’ufficio dovranno entrare da lunedì.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Citigroup ha informato che la maggior parte dei suoi dipendenti londinesi lavorerà in ufficio almeno tre giorni alla settimana a partire da questo mese e Bank of America prevede che la maggior parte dei suoi dipendenti tornerà prima di ottobre.

Il commercio di billette inizierà poco prima di mezzogiorno ora locale, seguito da stagno, alluminio, rame e altri metalli industriali.

La storia del London Ring può essere fatta risalire ai primi giorni della Rivoluzione Industriale, quando i mercanti si scambiavano metallo attorno a cerchi di segatura presso la caffetteria di Gerusalemme su un miglio quadrato di Londra. È uno dei pochi luoghi di protesta pubblica sopravvissuti allo spietato sviluppo del commercio elettronico.

Malattia di coronavirus Ha quasi portato alla distruzione del Signore degli AnelliDopo che Sucden ei suoi concorrenti hanno dichiarato che Ring consente ai trader di eseguire transazioni complesse per conto di clienti come i minatori, il LME ha abbandonato la sua proposta di chiudere definitivamente l’arena.

Alcuni operatori finanziari hanno affermato che Ring consente a un gruppo di società di scambiare informazioni che gli hedge fund e altre società non conoscono. Per placare questo gruppo, la LME ha dichiarato nel mese di giugno che il prezzo di chiusura utilizzato per valutare il valore del portafoglio finanziario continuerà ad essere calcolato elettronicamente.

Questa è una delle numerose modifiche apportate dallo scambio. Nel 2019, il CEO Matthew Chamberlain Vieta il consumo di alcolici al lavoro Dopo aver criticato la cultura della mascolinità alimentata dall’alcol di Ring, i commercianti e gli altri dipendenti della zona sono prevalentemente maschi.

A lungo termine, c’è un punto interrogativo sulla sopravvivenza dell’anello. Dopo che il Chicago Mercantile Exchange Group ha dichiarato a maggio che avrebbe chiuso in modo permanente la maggior parte dei suoi trading floor a Chicago, questa è stata l’ultima insistenza del floor trading vecchio stile.

