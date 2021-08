I trader di opzioni Apple (AAPL) sono ribassisti dopo il profitto

In Apple Inc. (AAPL) Il rapporto ha affermato di aver chiaramente superato le aspettative degli analisti per i suoi guadagni del terzo trimestre e i commercianti di opzioni stanno prendendo provvedimenti, il che significa che credono che i prezzi delle azioni diminuiranno in futuro. Considerando che il prezzo delle azioni di AAPL è sceso dell’1,2% il giorno dopo la pubblicazione del rapporto, ciò potrebbe non sorprendere.

Rapporto Apple Utile per azione (EPS) è stato di 1,30 dollari USA e il fatturato è stato di 81,41 miliardi di dollari USA, che ha superato le stime degli analisti di utili per azione di 1,01 dollari USA e ricavi di 73,30 miliardi di dollari USA. Sebbene il prezzo delle azioni sia aumentato drasticamente, il prezzo delle azioni di Apple è sceso dopo che i dirigenti hanno avvertito che le restrizioni sulla fornitura di chip potrebbero influenzare l’iPhone e l’iPad in questo trimestre.Prima di questo annuncio, gli investitori avevano già aumentato il prezzo delle azioni e c’era una notevole quantità di Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta.

Il volume degli scambi di opzioni mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzioneTuttavia, l’attività delle opzioni post-reddito ha mostrato che i trader erano pessimisti sul prezzo delle azioni di AAPL dopo che il gigante della tecnologia ha superato le previsioni degli analisti. Ciò è dovuto ai recenti movimenti di prezzo più bassi e l’attività delle opzioni significa che i trader vendono opzioni call e acquistano opzioni put.

Il confronto dei movimenti di prezzo tra le attività di trading di opzioni e i prezzi delle azioni nei giorni successivi ai guadagni mostra alcune prove che i trader di opzioni potrebbero essere pessimisti.Considerando che il prezzo delle azioni di AAPL è sceso dell’1,2% il giorno successivo dopo aver realizzato un profitto e ha chiuso al di sotto dei suoi 20 giorni, ciò non dovrebbe sorprendere Media mobileInoltre, è aumentata l’attività delle opzioni put, mentre è diminuita l’attività delle opzioni call.Questo può accadere perché i trader di opzioni pensano che AAPL sia Sopravvalutato Al livello attuale, e tenderà a diminuire nel breve termine.

Punti chiave Dopo l’annuncio degli utili, i trader e gli investitori hanno venduto azioni AAPL perché il titolo è sceso dell’1,2% il giorno dopo i guadagni.

Il prezzo delle azioni di AAPL ha chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.

L’attività delle opzioni put e call sembra prepararsi al calo dei prezzi.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono ai movimenti al ribasso di essere più forti dei movimenti al rialzo.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione dei movimenti del prezzo delle azioni in base ai guadagni.

Il trading di opzioni rappresenta le attività degli investitori che desiderano proteggere le proprie posizioni o degli speculatori che desiderano trarre profitto da cambiamenti imprevisti nell’azione o nell’indice sottostante. Il comportamento di questi investitori e speculatori implica previsioni per le prossime settimane, perché il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulle probabilità di mercato, scommesse di trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per utilizzare questa intuizione è comprendere il contesto in cui si verifica l’azione dei prezzi. Il grafico seguente mostra il movimento dei prezzi delle azioni AAPL venerdì 30 luglio e illustra le impostazioni dopo il rapporto sugli utili.

Tendenza attuale

Nel corso dell’ultimo mese, il prezzo delle azioni Apple ha oscillato all’interno di un intervallo estremo, chiudendo ben al di sopra della media mobile a 20 giorni, per poi scendere dell’1,2% il giorno dopo l’annuncio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi scendono dalla fascia estrema alla fascia media.Questa variazione di prezzo Il titolo di AAPL significa che gli investitori non hanno fiducia nel futuro del prezzo delle azioni di Apple.

Consiglio Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che l’andamento dei prezzi basato su AAPL è rimasto vicino alla fascia alta nella settimana prima dell’annuncio e gli operatori hanno espresso ottimismo sui guadagni. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi un aumento dell’AAPL dopo gli utili.

Consiglio Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

Le recenti attività dei commercianti di opzione indicano che credono che AAPL stock è sopravvalutato e hanno acquistato opzioni put, scommettendo che il titolo sarà nel box indicato nella tabella tra l’oggi e il 20 agosto del mese successivo. Chiusura interno data di scadenza Per le opzioni. La casella rossa rappresenta il prezzo fornito dal venditore dell’opzione put. Ciò significa che esiste una probabilità del 70% che il prezzo delle azioni Apple si chiuda in questo intervallo o inferiore prima del 20 agosto. Quindi i venditori sono solo leggermente ribassisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo una probabilità del 30% che il prezzo si chiuda al di sotto di questa casella rossa, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

Vale la pena notare che c’erano più di 5,3 milioni di opzioni call sulle posizioni aperte di venerdì e più di 4 milioni di opzioni put.Questo mostra la propensione degli acquirenti di opzioni perché i trader preferiscono le opzioni call piuttosto che le opzioni put. Questo di solito significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi aumentino. Dopo i guadagni, la volatilità è diminuita in modo significativo, ma il numero di opzioni put nelle posizioni aperte è ancora elevato e il numero di opzioni call è in aumento. Volatilità implicita Il numero di opzioni call è diminuito, indicando che sebbene il numero di opzioni call negoziate sia aumentato, vengono vendute, non acquistate.

per sciopero In soldi Facendo un passo in entrambe le direzioni, l’open interest ribassista è molto più grande dell’open interest rialzista. Il calo del volume delle negoziazioni di opzioni put out-of-the-money è molto più lento di quello delle opzioni call out-of-the-money, il che indica che più trader credono che il prezzo delle azioni di AAPL diminuirà, piuttosto che quelli che credono che il prezzo delle azioni aumenterà.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Ciò che vale la pena notare in questo grafico è che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato che c’è abbastanza spazio per scendere. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni ritengono che entro poche settimane dalla pubblicazione del rapporto, è più probabile che i prezzi delle azioni scendano. Sebbene investitori e trader di opzioni si aspettino cambiamenti positivi nel rapporto, il prezzo delle azioni è cambiato più rispetto al precedente rapporto sugli utili.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, nel prossimo futuro, qualsiasi direzione potrebbe fluttuare bruscamente. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di AAPL è sceso di meno dell’1% il giorno successivo e ha continuato a scendere nella settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi le stesse variazioni di prezzo entro una settimana dalla pubblicazione di questa notizia. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, il prezzo delle azioni può aumentare o diminuire più del previsto a breve termine; tuttavia, c’è più spazio per la volatilità per supportare il lato negativo.

incartare

Apple ha cancellato gli utili degli analisti per azione e le aspettative di fatturato. Tuttavia, il prezzo delle azioni è sceso dopo che i dirigenti di Apple hanno avvertito che la scarsa offerta globale di chip potrebbe influire sull’offerta di prodotti nel prossimo trimestre. Gli investitori hanno rivalutato il loro investimento e hanno venduto le azioni della società entro pochi giorni dall’annuncio.

I trader di opzioni sembrano vendere opzioni call e acquistare opzioni put, esprimendo una prospettiva ribassista. L’attività del prezzo delle azioni all’interno dell’intervallo di volatilità offre più spazio per il futuro ribasso del prezzo delle azioni.