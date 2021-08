I trader di opzioni ATVI sono fiduciosi dopo che i loro profitti superano le aspettative

Dopo Activision Blizzard (ATV) Il rapporto ha dichiarato di aver superato le aspettative degli analisti per i risultati degli utili del secondo trimestre e i commercianti di opzioni si stanno attivando per dimostrare che credono che il prezzo delle azioni aumenterà in futuro. Considerando le recenti polemiche che circondano la società, questa potrebbe essere una piccola sorpresa, ma il giorno dopo l’annuncio del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni è aumentato del 2,12%.

Rapporto ATVI Utile per azione (EPS) è stato di $ 0,91 e le entrate sono state di $ 1,92 miliardi, superando le previsioni degli analisti di $ 0,75 in utili per azione e $ 1,89 miliardi di entrate. Dopo il trimestre forte, la società ha alzato le previsioni per il 2021.Prima di questo annuncio, gli investitori avevano già abbassato il prezzo delle azioni a un intervallo estremo. Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta.

Il volume degli scambi di opzioni mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzioneLe attività di trading di opzioni dopo e dopo i guadagni mostrano che i trader sono più fiduciosi nel futuro del prezzo delle azioni di ATVI. Questo perché l’andamento dei prezzi è passato da un intervallo molto basso a un intervallo medio e l’attività delle opzioni significa che i trader continuano ad acquistare opzioni call e vendere opzioni put.

Punti chiave Commercianti e investitori hanno acquistato azioni ATVI dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili e il titolo è aumentato del 2,12%.

Il prezzo delle azioni di ATVI è vicino ma ancora al di sotto del prezzo di chiusura di 20 giorni Media mobile.

L’attività delle opzioni put e call sembra preparare il prezzo delle azioni a salire.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un trend rialzista più forte.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione degli aumenti di prezzo basati sui guadagni.

Il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulla probabilità di mercato, una scommessa fatta da trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per massimizzare la comprensione del trading di opzioni è capire lo sfondo delle variazioni di prezzo. La figura seguente illustra l’andamento del prezzo delle azioni ATVI a partire dall’11 agosto e illustra le impostazioni dopo il rapporto sugli utili.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese del titolo ha visto il prezzo delle azioni spingere la fascia inferiore dell’intervallo di volatilità, chiudendo ben al di sotto della media mobile a 20 giorni, per poi salire dopo i guadagni e chiudersi all’interno della fascia media rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico .

Questi studi si formano in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi salgono dagli estremi inferiori dell’intervallo di volatilità.Questa variazione di prezzo Il titolo di ATVI significa che gli investitori stanno diventando sempre più fiduciosi nel futuro prezzo delle azioni di ATVI.

Consiglio Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che, secondo l’andamento dei prezzi di ATVI alla chiusura dell’estremo inferiore dell’intervallo di volatilità, i trader sono pessimisti sui rendimenti. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi che il prezzo delle azioni di ATVI aumentasse dopo gli utili.

Consiglio Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

La recente attività dei trader di opzioni significa che considerano le azioni ATVI Sottostimato E ha acquistato un’opzione call, scommettendo che il titolo chiuderà nel riquadro mostrato nel grafico tra oggi e il 20 agosto del prossimo mese​​ data di scadenza Per le opzioni. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che c’è una probabilità del 70% che il prezzo delle azioni di ATVI si chiuda in questo intervallo o superiore prima del 20 agosto. Pertanto, i venditori sono solo leggermente rialzisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo il 30% di possibilità che il prezzo si chiuda al di sopra di questa casella verde, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

È importante notare che le posizioni aperte l’11 agosto avevano più di 324.000 opzioni call e più di 215.000 opzioni put, indicando la propensione degli acquirenti di opzioni. Questo di solito significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi aumentino. Dopo i guadagni, la volatilità è scesa in modo significativo, ma il numero di opzioni call nelle posizioni aperte è aumentato. Questo significa sentimento rialzista.

colpire In soldi Facendo un passo in entrambe le direzioni, il volume degli scambi rialzisti supera il volume degli scambi ribassisti. Il calo del volume delle opzioni call out of the money è molto più lento del calo del volume delle opzioni put out of the money. Tuttavia, va notato che Volatilità implicita Il volume di negoziazione delle opzioni put è in calo, il che indica che sebbene le opzioni put siano ancora negoziate in gran numero, il volume delle opzioni put vendute è maggiore del volume acquistato.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che c’è un’enorme differenza nel prezzo delle opzioni call e delle opzioni put, e c’è abbastanza spazio al rialzo. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni sono più fiduciosi che i prezzi saliranno nelle settimane successive al rapporto. Sebbene investitori e trader di opzioni si aspettino che il rapporto mostri una tendenza positiva, il prezzo delle azioni è aumentato ulteriormente rispetto al precedente rapporto sugli utili.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, nel prossimo futuro, qualsiasi direzione potrebbe fluttuare bruscamente. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di ATVI è aumentato dell’1,57% il giorno successivo e ha continuato a salire nella settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi le stesse variazioni di prezzo entro una settimana dalla pubblicazione di questa notizia. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, il prezzo delle azioni può aumentare o diminuire più del previsto a breve termine; tuttavia, c’è più spazio per supportare il rialzo all’interno dell’intervallo di volatilità.

incartare

ATVI ha superato le aspettative degli analisti in termini di ricavi e utili per azione. Il secondo giorno dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni è aumentato del 2,12% ed è passato da un punto molto basso nell’intervallo di volatilità a leggermente al di sotto della media mobile a 20 giorni. I trader di opzioni sembrano acquistare opzioni call e vendere opzioni put, il che implica una prospettiva rialzista. Tuttavia, questo tipo di attività fornisce una gamma più ampia di fluttuazioni per futuri aumenti dei prezzi delle azioni.

Esempio di trading di opzioni

Come scommessa sulla probabilità di mercato, attività di opzioni insolite possono fornire ai trader una comprensione più profonda dei sentimenti degli investitori nei confronti dell’azienda e illustrare l’effetto del “denaro intelligente” su ordini di grandi volumi.Un modo per catturare il sentimento rialzista riflesso nell’attività di guadagni post-ATVI è aprire un Calendario diffuso.

Il calendario spread, noto anche come spread orizzontale, è una strategia di opzioni che prevede l’acquisto e la vendita simultanea di due opzioni dello stesso tipo con scadenze diverse ma uguali Prezzo di esercizioGli spread del calendario consentono ai trader di costruire un trade che riduce al minimo l’impatto del tempo. Lo spread di calendario è più redditizio quando l’attività sottostante non subirà grandi cambiamenti in nessuna delle direzioni prima della scadenza dell’opzione recente.

Ad esempio, al fine di catturare il sentimento rialzista di ATVI, la vendita di un’opzione call da $ 90 il 10 settembre otterrà una linea di credito di $ 0,92 e un prezzo di pareggio di $ 90,92. Il costo di acquisto dell’opzione call da $90 il 19 novembre è di $ 3,50 e il prezzo di pareggio è di $ 93,50. Dopo aver venduto le opzioni call il 10 settembre e aver acquistato le opzioni call il 19 novembre, il costo netto della transazione è stato di US $ 2,58 o US $ 258 per contratto (istantanea dei dati alle 3:59 US Eastern Time, 11 agosto 2021). L’idea alla base di questo tipo di trading è catturare i trend rialzisti a breve termine. La figura seguente illustra le impostazioni per questo esempio.

Non c’è rischio senza strategia. Il rischio più grande di questa transazione è l’importo pagato per l’apertura di una posizione, che è di $ 258 per contratto. È difficile calcolare il profitto massimo dello spread di calendario dall’inizio, perché il profitto massimo è pari al valore temporale residuo dell’opzione acquistata alla scadenza dell’opzione venduta meno l’addebito netto o il costo della transazione. Tuttavia, l’obiettivo dei trader professionisti è un profitto dal 15% al ​​30%.