I trader di opzioni Citi rimangono ottimisti

In Citigroup (C) La relazione affermava che i risultati degli utili del secondo trimestre superavano le aspettative, Opzioni Gli acquirenti stanno agendo, il che implica che credono che il prezzo delle azioni aumenterà in futuro. Considerando che il prezzo delle azioni C è sceso dello 0,29% il giorno in cui è stato pubblicato il rapporto, ciò potrebbe sorprendere.

Prima che fosse annunciato il rapporto finanziario, gli investitori hanno mantenuto il prezzo delle azioni variato e fluttuato. Metti opzione dentro Posizione apertaIl volume degli scambi di opzioni indica che i trader hanno acquistato opzioni put TelefonoTuttavia, l’attività delle opzioni dopo i guadagni mostra che i trader sono ottimisti sul fatto che C possa mostrare una tendenza al rialzo in futuro.Questo perché l’andamento dei prezzi sembra mantenersi pausa, E l’attività delle opzioni significa che i trader vendono contemporaneamente opzioni put e acquistano opzioni call.

Un confronto dei movimenti di prezzo tra i prezzi delle azioni e l’attività di trading di opzioni nei giorni successivi ai guadagni mostra alcune prove che i trader di opzioni possono essere cautamente ottimisti.Sebbene il prezzo delle azioni di Citigroup sia diminuito dello 0,29% dopo aver realizzato un profitto, l’attività ha spinto il prezzo solo a un livello vicino a 20 giorni Media mobile Dopo l’annuncio. Tuttavia, C è significativamente inferiore a questo segno. Inoltre, l’attività di opzioni put è rimasta relativamente stabile, mentre è aumentata l’attività di opzioni call. Ciò può accadere perché i trader di opzioni ritengono che Citigroup sia sottovalutata ai livelli attuali e che il prezzo delle azioni salirà a breve termine.

Punti chiave Dopo l’annuncio della relazione finanziaria, i trader e gli investitori stavano ancora acquistando azioni Citigroup perché il titolo è sceso di meno dell’1%.

Il prezzo delle azioni di C ha aperto al di sopra della sua media mobile a 20 giorni il giorno degli utili, ma ha chiuso al di sotto di tale media il giorno successivo al rapporto sugli utili.

Nonostante il calo dei prezzi delle azioni, l’attività delle opzioni put e call sembra destinata a crescere.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono movimenti più forti verso l’alto che verso il basso.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione basata sul rendimento dei cali dei prezzi delle azioni.

Poiché il trading di opzioni rappresenta le attività degli investitori che desiderano coprire le proprie posizioni lunghe o degli speculatori che desiderano trarre profitto prevedendo correttamente i cambiamenti imprevisti nell’azione o nell’indice sottostante, la loro scelta implica una previsione per le prossime settimane. Questo perché il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulle probabilità di mercato: scommesse da parte di trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per massimizzare questa intuizione è comprendere il contesto in cui si verifica l’azione dei prezzi. La figura seguente mostra il movimento del prezzo delle azioni di C a mezzogiorno di giovedì, illustrando l’impostazione dopo il rapporto sugli utili.

Mode del momento

Nel corso di un mese di trend, il prezzo delle azioni è rimasto all’interno di un range relativamente ampio. Nell’ultimo mese, C è salito a $ 80 per azione verso l’inizio di giugno ed è diminuito all’avvicinarsi degli utili, scendendo infine di quasi lo 0,29% il giorno dell’annuncio.

I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi fluttuano, ma rimane all’interno dell’intervallo medio per la maggior parte del mese.Questa variazione di prezzo Provenire da azioni C significa che gli investitori non hanno fiducia in C in futuro.

mancia L’ATR è diventato uno strumento standard per descrivere i cambiamenti della volatilità storica nel tempo. Il periodo di tempo medio tipico utilizzato nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che, in base all’andamento dei prezzi di C che tiene nella fascia media, i trader non si aspettano che il rendimento aumenterà o diminuirà bruscamente. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi che C non sarebbe aumentato o non sarebbe diminuito bruscamente dopo gli utili.

mancia L’indicatore Kentner Channel mostra una serie di linee semiparallele, che sono calcolate sulla base della media mobile semplice a 20 giorni. Poiché la linea superiore viene disegnata aggiungendo il multiplo di ATR alla media e la linea inferiore viene disegnata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storici, questo indicatore di canale è un buon strumento di visualizzazione.

Attività di trading

La recente attività dei trader di opzioni significa che considerano le azioni C Sottostimato E ha acquistato un’opzione call, scommettendo che il titolo chiuderà nel riquadro mostrato nel grafico tra oggi e il 20 agosto del prossimo mese​​ Scadenza Per le opzioni. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che esiste una probabilità del 69% che il prezzo delle azioni di Citigroup si chiuda in questo intervallo o inferiore prima del 20 agosto. Pertanto, i venditori sono solo leggermente rialzisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo il 31% di possibilità che il prezzo si chiuda al di sopra di questa casella verde, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

Vale la pena notare che a partire da giovedì, C ha più di 1 milione di opzioni call in posizioni aperte e circa 1,2 milioni di opzioni put, il che mostra la propensione degli acquirenti di opzioni. Sono vicini ma sembrano vendere più opzioni put. Questo di solito significa che il trader di opzioni call si aspetta che il prezzo aumenti.

Dopo i guadagni, la volatilità è diminuita in modo significativo, ma il numero di opzioni put nelle posizioni aperte è ancora maggiore del numero di opzioni call. Ciò indica che l’opzione put viene venduta, non acquistata, il che genera un sentimento rialzista.per sciopero In soldi E facendo un passo in entrambe le direzioni, il volume rialzista supera di gran lunga il volume ribassista. Il calo del volume delle opzioni put out-of-the-money è molto più veloce del volume delle opzioni call out-of-the-money, il che indica che più trader credono che il prezzo delle azioni C sarà più alto di quelli che credere che il prezzo delle azioni scenderà.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni impostato su 4x ATR. Questa misura tende a creare forti aree di supporto e resistenza altamente correlate nei movimenti dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato che c’è abbastanza spazio per entrambe le parti per operare. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come agirà l’azienda dopo il rapporto. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non si aspettino molti cambiamenti nel rapporto, la variazione dei prezzi delle azioni è inferiore alla variazione dall’ultimo rapporto sugli utili.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, nel prossimo futuro, qualsiasi direzione potrebbe fluttuare bruscamente. Dopo l’annuncio dell’ultimo rapporto finanziario, le azioni C sono aumentate dello 0,5% il giorno successivo e hanno iniziato a diminuire la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi le stesse piccole fluttuazioni dei prezzi entro una settimana dall’annuncio di questa notizia. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, il prezzo delle azioni può aumentare o diminuire più del previsto a breve termine; tuttavia, c’è più spazio per supportare il rialzo all’interno dell’intervallo di volatilità.

Influenza del mercato

Il rapporto sugli utili di Citigroup ha un impatto sul mercato perché la società ha importanti legami con il settore finanziario. Le azioni C di solito subiscono una lieve volatilità dopo gli utili, quindi il risultato non influirà direttamente sul prezzo dell’indice. Tuttavia, qualunque cosa dica il rapporto, potrebbe avere un impatto significativo sui titoli del settore dei servizi finanziari.

Essendo una delle prime grandi aziende a pubblicare rapporti trimestrali sugli utili, C svolge un ruolo nel dare il tono all’intero mercato. La reazione del mercato a rapporti relativamente positivi può influire su rapporti potenzialmente positivi simili di altri titoli del settore, come Bank of America Corporation (BAC) O Wells Fargo & Company (Centro finanziario mondiale). ETF sull’indice del settore finanziario di State Street (XLF) È sceso di meno dell’1% il giorno del rapporto KBW Bank ETF di Invesco (KBWB) È sceso di quasi il 2% quel giorno.