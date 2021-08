I trader di opzioni di Procter & Gamble (PG) si preparano per i guadagni dopo il profitto

Dopo Procter & Gamble (PG) Il rapporto ha affermato di aver superato le previsioni degli analisti per i suoi guadagni del quarto trimestre e i commercianti di opzioni stanno prendendo provvedimenti, il che significa che credono che i prezzi delle azioni aumenteranno in futuro. Considerando che il prezzo delle azioni è sceso meno dell’1% il giorno dopo l’annuncio, questo potrebbe essere un po’ inaspettato.

rapporto PG Utile per azione (EPS) è stato di US $ 1,13 e il fatturato è stato di US $ 18,95 miliardi, superando le aspettative degli analisti di un utile per azione di US $ 1,08 e un fatturato di US $ 18,41 miliardi. Prima dell’annuncio, gli investitori hanno leggermente spinto il prezzo delle azioni di PG a un livello elevato e il volume degli scambi era significativamente più alto. Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta.

Il volume degli scambi di opzioni mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzioneTuttavia, l’attività delle opzioni dopo i guadagni mostra che i trader sono ancora fiduciosi nel futuro del prezzo delle azioni di PG.Questo perché l’andamento dei prezzi è rimasto al di sopra della linea dei 20 giorni Media mobile, E l’attività delle opzioni significa che i trader continuano ad acquistare opzioni call e vendere opzioni put.

Punti chiave Poiché il prezzo delle azioni è sceso di meno dell’1%, i commercianti e gli investitori hanno venduto azioni PG dopo il rapporto sugli utili.

Il prezzo delle azioni PG ha continuato a chiudere al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.

L’attività delle opzioni put e call sembra preparare il prezzo delle azioni a salire.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono una tendenza al ribasso più forte.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione dei movimenti di prezzo in base ai rendimenti.

Il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulle probabilità di mercato, da parte di trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per massimizzare la comprensione del trading di opzioni è capire lo sfondo delle variazioni di prezzo. La figura seguente illustra l’andamento del prezzo delle azioni PG al 6 agosto e illustra le impostazioni dopo il rapporto sugli utili.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese del titolo ha fatto sì che il prezzo del titolo testasse il limite superiore dell’intervallo di volatilità, rimbalzando dalla media mobile a 20 giorni e quindi chiudendo al terzo superiore dell’intervallo rappresentato dalla ricerca tecnica di questo grafico .

Questi studi si formano in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono scesi dalla metà superiore dell’intervallo al limite centrale e poi sono risaliti al terzo superiore dell’intervallo.Questa variazione di prezzo Dal punto di vista del prezzo delle azioni di PG, gli investitori non hanno perso la fiducia nel futuro prezzo delle azioni di PG.

Consiglio Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che in base all’andamento dei prezzi che il prezzo di chiusura di PG è superiore alla media mobile di 20 giorni, i trader hanno espresso ottimismo sui guadagni. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi che il prezzo delle azioni di PG aumentasse dopo gli utili.

Consiglio Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

La recente attività dei trader di opzioni significa che considerano le azioni PG Sottostimato E ha acquistato un’opzione call, scommettendo che il titolo chiuderà nella casella mostrata nel grafico tra oggi e il 20 agosto del prossimo mese.​​ data di scadenza Per le opzioni. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che c’è una probabilità del 70% che il prezzo delle azioni di PG si chiuda in questo intervallo o superiore prima del 20 agosto. Pertanto, i venditori sono solo leggermente rialzisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo il 33% di possibilità che il prezzo si chiuda al di sopra di questa casella rossa, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

Vale la pena notare che l’open interest del 6 agosto contiene quasi 262.000 opzioni call, mentre più di 148.000 opzioni put, il che mostra la propensione degli acquirenti di opzioni, perché oltre il 60% delle opzioni sono opzioni call. Questo di solito significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi aumentino. Dopo i guadagni, la volatilità è diminuita drasticamente, ma il numero di opzioni call nelle posizioni aperte è aumentato. Rapporto put/call Sta cadendo. Questo significa sentimento rialzista.

colpire In soldi Facendo un passo in entrambe le direzioni, il volume degli scambi rialzisti supera il volume degli scambi ribassisti. Il calo del volume delle opzioni put out-of-the-money è molto più lento del calo del volume delle opzioni call out-of-the-money, il che significa che più trader credono che il prezzo delle azioni di PG diminuirà rispetto a quelli che credere che il prezzo delle azioni aumenterà. Tuttavia, va notato che Volatilità implicita Anche il volume di negoziazione delle opzioni put è in calo, il che dimostra che sebbene le opzioni put siano ancora negoziate in gran numero, il volume delle opzioni put vendute è superiore al volume acquistato.

Esempio di trading di opzioni

Come scommessa sulla probabilità di mercato, attività di opzioni insolite possono fornire ai trader una profonda comprensione dei sentimenti degli investitori nei confronti dell’azienda e illustrare l’effetto del “denaro intelligente” su ordini di grandi volumi.Un modo per catturare il sentimento rialzista riflesso nelle attività post-reddito dei trader di opzioni PG è aprire un Differenza di prezzo del telefono di debito.

Differenza di prezzo del telefono di debito, uno Trasmissione verticale, È una strategia di opzioni che prevede l’acquisto e la vendita simultanea di due opzioni call con la stessa data di scadenza ma diversa Prezzo di esercizioNonostante il costo iniziale della transazione, la strategia si basa sulla convinzione che il prezzo delle azioni aumenterà moderatamente, rendendo così l’opzione call acquistata più preziosa in futuro. Lo scenario migliore è che il prezzo delle azioni di PG salga fino o al di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione venduta. Ciò fornirà il massimo profitto limitando il rischio.

Ad esempio, per catturare l’attuale sentimento rialzista, il costo dell’acquisto di un’opzione call di $ 140 il 10 settembre è di $ 3,80 e il prezzo di pareggio è di $ 143,80. La vendita di $ 145 il 10 settembre comporterà un credito di $ 0,84 e il prezzo di pareggio sarà di $ 145,84. Dopo aver acquistato 140 USD e venduto 145 USD, l’addebito netto di questa transazione è di 2,96 USD o 296 USD per contratto. Il prezzo di pareggio della transazione in scadenza è di $ 142,96 (istantanea dei dati alle 3:59 EST del 6 agosto 2021). La figura seguente illustra l’impostazione di questo particolare spread di opzioni call di debito.

Non c’è rischio senza strategia. Il rischio più grande di questa transazione è il totale degli addebiti pagati per la transazione, o $ 296 per contratto.Poiché l’opzione call venduta da questa strategia ha un prezzo di esercizio più elevato rispetto all’opzione acquistata, il potenziale profitto è limitato invece di acquistare Opzione chiamata nudoPer questo esempio particolare, il beneficio potenziale massimo è di $ 204. Il potenziale rendimento del rischio di questa transazione può essere calcolato come: 204 USD / 296 USD = 69%.

incartare

L’utile per azione e il fatturato di Procter & Gamble hanno superato le aspettative degli analisti. Il secondo giorno dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni è sceso meno dell’1%, è rimasto all’interno del terzo superiore dell’intervallo di fluttuazione e ha chiuso al di sopra della media mobile a 20 giorni. I trader di opzioni sembrano acquistare opzioni call e vendere opzioni put, il che implica una prospettiva rialzista. Tuttavia, questo tipo di attività offre più spazio affinché i prezzi delle azioni future rientrino nell’intervallo di volatilità.