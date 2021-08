I trader di opzioni di Qualcomm (QCOM) sono ribassisti dopo il profitto

Dopo Qualcomm (Qualcomm) Il rapporto ha affermato che i risultati degli utili del terzo trimestre hanno superato significativamente le aspettative e i commercianti di opzioni stanno prendendo provvedimenti, suggerendo che credono che i prezzi delle azioni diminuiranno in futuro. Considerando che il prezzo delle azioni di Qualcomm è aumentato del 6% il giorno dopo la pubblicazione del rapporto, ciò potrebbe sorprendere.

Qualcomm riferisce che Utile per azione (EPS) è di $ 1,92 e $ 8 miliardi di entrate, mentre gli analisti prevedono $ 1,68 e $ 7,58 miliardi di entrate. Vale la pena notare che le entrate sono aumentate del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e l’utile per azione è più che raddoppiato ogni anno.Prima di questo, gli investitori hanno mantenuto le fluttuazioni della fascia di prezzo delle azioni Qualcomm e sempre di più Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta.

Il volume degli scambi di opzioni mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzioneTuttavia, l’attività delle opzioni dopo i guadagni mostra che i trader non hanno fiducia nel futuro aumento del prezzo delle azioni di Qualcomm. Questo perché il secondo giorno dopo gli utili, il prezzo delle azioni è salito al limite superiore dell’intervallo di volatilità ed era in una lenta tendenza al ribasso, e l’attività delle opzioni significava che i trader vendevano opzioni call e acquistavano opzioni put.

Punti chiave Dopo l’annuncio del rapporto finanziario, i trader e gli investitori hanno acquistato azioni Qualcomm.

Il prezzo delle azioni di Qualcomm è salito al terzo superiore della sua gamma di volatilità e ha chiuso ben al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.

L’attività delle opzioni put e call sembra prepararsi al calo dei prezzi.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono una tendenza al ribasso più forte.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione degli aumenti dei prezzi delle azioni in base ai guadagni.

Il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulle probabilità di mercato, da parte di trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per massimizzare la comprensione delle attività di trading di opzioni è comprendere lo sfondo delle variazioni di prezzo. La figura seguente illustra l’andamento del prezzo delle azioni QCOM al 6 agosto e illustra le impostazioni dopo il rapporto sugli utili.

Tendenza attuale

La tendenza di un mese del titolo ha fatto sì che il prezzo delle azioni si chiudesse per lo più al di sopra della media mobile a 20 giorni, per poi scendere brevemente al di sotto della settimana prima del rapporto sugli utili. Il prezzo è salito al limite estremo dell’intervallo il secondo giorno dopo il guadagno, per poi tornare all’intervallo medio rappresentato dall’Institute of Technology su questo grafico.

Questi studi si formano in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi scendono dalla parte superiore dell’intervallo al bordo centrale.Questa variazione di prezzo Il titolo di Qualcomm suggerisce che gli investitori ritengono che l’aumento del prezzo delle azioni post-profit possa essere una reazione eccessiva.

Consiglio Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che, in base all’andamento dei prezzi, il prezzo di chiusura di QCOM è leggermente superiore alla media mobile a 20 giorni, i trader sono ambivalenti riguardo ai guadagni. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi che il prezzo delle azioni di Qualcomm aumentasse dopo gli utili.

Consiglio Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

La recente attività dei trader di opzioni significa che considerano le azioni QCOM Sopravvalutato E ha acquistato un’opzione put, scommettendo che il titolo chiuderà nel riquadro mostrato nel grafico tra oggi e il 20 agosto del prossimo mese​​ data di scadenza Per le opzioni. La casella rossa rappresenta il prezzo fornito dal venditore dell’opzione put. Ciò significa che esiste una probabilità del 69% che il prezzo delle azioni di Qualcomm si chiuda in questo intervallo o inferiore prima del 20 agosto. Quindi i venditori sono solo leggermente ribassisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo il 31% di possibilità che il prezzo si chiuda al di sotto di questa casella rossa, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

È importante notare che c’erano più di 375.000 opzioni call nella posizione aperta il 6 agosto e circa 425.000 opzioni put.Questo indica la propensione degli acquirenti di opzioni, poiché i trader preferiscono le opzioni put rispetto alle opzioni put con un leggero vantaggio. Questo di solito significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi scendano. Dopo la redditività, la volatilità è diminuita drasticamente, ma il numero di opzioni call su interessi aperti è diminuito e il numero di opzioni put è rimasto elevato. Ciò indica che l’opzione call viene venduta invece di essere acquistata, il che crea un sentimento ribassista.

per sciopero In soldi Facendo un passo in entrambe le direzioni, il volume ribassista supera di gran lunga il volume rialzista. Il volume delle opzioni call out-of-the-money diminuisce leggermente più velocemente del volume delle opzioni put, il che significa che più trader credono che il prezzo delle azioni di Qualcomm diminuirà rispetto a quelli che credono che il prezzo delle azioni aumenterà. Tuttavia, va notato che Volatilità implicita Anche il volume degli scambi delle opzioni call è in calo, il che dimostra che, sebbene il volume degli scambi delle opzioni call sia elevato, il volume delle vendite è superiore al volume degli acquisti.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre aree forti altamente correlate sostegno E la resistenza ai movimenti dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che c’è un’enorme differenza nel prezzo delle opzioni call e delle opzioni put, e c’è molto spazio per correre in entrambe le direzioni. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni sono più fiduciosi che i prezzi diminuiranno entro poche settimane dalla pubblicazione del rapporto. Sebbene investitori e trader di opzioni si aspettino che il rapporto mostri una tendenza positiva, il prezzo delle azioni è aumentato ulteriormente rispetto al precedente rapporto sugli utili.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, nel prossimo futuro, qualsiasi direzione potrebbe fluttuare bruscamente. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Qualcomm è sceso del 2,72% il giorno successivo e ha continuato a scendere la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi le stesse variazioni di prezzo entro una settimana dalla pubblicazione di questa notizia. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, il prezzo delle azioni può aumentare o diminuire più del previsto a breve termine; tuttavia, c’è più spazio per la volatilità per supportare il lato negativo.

incartare

Gli utili per azione e le entrate di Qualcomm hanno superato le aspettative degli analisti. Le entrate sono aumentate del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e gli utili per azione sono più che raddoppiati ogni anno, portando trader e investitori ad acquistare azioni il giorno dopo l’annuncio, prima che il prezzo delle azioni iniziasse a scendere verso la linea mediana del grafico. I trader di opzioni sembrano vendere opzioni call e acquistare opzioni put, il che si traduce in un sentimento negativo. Questa attività fornisce una gamma più ampia di fluttuazioni per futuri ribassi dei prezzi delle azioni.