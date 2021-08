I trader di opzioni guardano i guadagni di Canopy Growth (CGC)

Investitore di Canopy Growth Corporation (Camera di Commercio) Ha abbassato il prezzo delle azioni prima che fosse annunciato il rapporto sugli utili del primo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano aspettarsi un trend positivo perché Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta Maggiore della quantità Metti opzioneSe CGC segnala una sorpresa positiva sugli utili, l’attività insolita delle opzioni può portare a una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Tra le posizioni aperte di CGC, un numero considerevole di opzioni call è in aumento e Premio opzione Adesso è anormalmente alto. Il volume degli scambi mostra che i trader hanno acquistato opzioni call e venduto opzioni put al fine di ottenere rapporti sui guadagni favorevoli. Sollevare queste scommesse potrebbe esercitare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di CGC.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra l’attività di trading di opzioni su azioni e i movimenti dei prezzi mostra che se CGC emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere drasticamente, ulteriormente al di sotto dei suoi 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Questo può accadere perché le opzioni hanno un prezzo alto, ma cattive notizie inaspettate possono prendere alla sprovvista i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave I commercianti e gli investitori hanno leggermente abbassato il prezzo delle azioni di Canopy Growth Corporation prima del rapporto sugli utili.

Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.

I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.

I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un forte movimento al rialzo.

Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene debbano comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico sottostante illustra il movimento di prezzo del prezzo delle azioni di CGC a partire da mercoledì. Questo crea un’impostazione che porta a un annuncio di entrate.

Tendenza attuale

Il trend di un mese delle azioni CGC ha mantenuto il prezzo delle azioni vicino al terzo inferiore dell’intervallo di volatilità, chiudendo al di sotto della media mobile a 20 giorni la settimana prima dei guadagni. Nell’ultimo mese, il prezzo più basso del prezzo delle azioni di CGC alla fine di luglio era di circa 18 dollari USA, e il prezzo più alto era vicino a 24 dollari USA a metà luglio. Il prezzo si chiude nell’area inferiore rappresentata dallo studio tecnico di questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono saliti al di sopra della media mobile a 20 giorni nella settimana precedente ai guadagni. Questa variazione di prezzo delle azioni CGC significa che gli investitori si aspettano risultati negativi.

Consiglio Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di CGC che scende al di sotto del livello medio, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che la fiducia dei trader e degli investitori sta diminuendo e inserire i guadagni. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formarsi un’opinione sul sentimento degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno preferito le opzioni call rispetto alle opzioni put con margini di profitto sostanziali. Questo volume di transazioni di solito indica che i trader si aspettano rapporti di guadagni positivi; tuttavia, è necessario comprendere il contesto di questo volume.

Consiglio Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo CGC si trova nell’intervallo inferiore alla media e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà come mostrato nel grafico tra oggi e il 6 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) Chiudere in uno dei due caselle La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore dell’opzione call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 35% che il titolo Canopy Growth si chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 35%.

Si segnala che il numero di opzioni call per le posizioni aperte è superiore a 198.000, mentre il numero di opzioni put è superiore a 76.000. Ciò mostra che gli acquirenti di opzioni preferiscono le opzioni call piuttosto che le opzioni put e il rapporto tra opzioni call e opzioni put è vicino a 2,5 a 1. Ciò significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi delle azioni aumentino. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che un’alta percentuale di opzioni call negoziate solo moderatamente spinge verso l’alto le aspettative.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato e che c’è abbastanza spazio al rialzo. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una ferma convinzione su come la società riporterà, anche se il numero di call supera il numero di put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio dell’ultimo rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di CGC è aumentato del 5,3% il giorno dopo gli utili ed è aumentato moderatamente prima di iniziare a scendere la prossima settimana. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Considerando che le azioni di cannabis sono ancora nella loro nicchia di mercato, i guadagni di CGC potrebbero avere un impatto diretto limitato sull’indice. Tuttavia, indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, i guadagni di CGC potrebbero influire sulle azioni dell’industria dei produttori di farmaci speciali. Rapporti positivi potrebbero dare impulso ad altri titoli del settore, come Cronos Group Inc. (Corona) O Sundial Growers Inc. (SNDL).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come l’ETF Pure Cannabis di AdvisorShares (Yolo) O l’ETF BetaBuilders Canada di JPMorgan (British Broadcasting Corporation).