I trader dovrebbero in definitiva vedere Cardano da una prospettiva di redditività?

Molte persone nello spazio crittografico stanno prendendo in considerazione cardano Diventa uno dei migliori altcoin sul mercato. Alcuni lo chiamano anche “Ethereum Killer” ma nessuno lo confronta con Bitcoin.

Sebbene ci sia un’enorme differenza tra i movimenti di prezzo di BTC e ADA, la redditività è un altro aspetto del confronto. Inoltre, Cardano attualmente sembra brillare in questo senso, rendendo i possessori di ADA più redditizi di BTC.

Questi indicatori ci aiuteranno a capire quali asset saranno più redditizi in futuro.

Cardano è più redditizio di Bitcoin?

Sembra, sì. Questa inferenza proviene dai dati on-chain, che mostrano il saldo medio di ciascun indirizzo di questi due token. Attualmente, il saldo di ogni indirizzo in Cardano è superiore a quello di Bitcoin. Il saldo medio degli indirizzi dei titolari di ADA è di 22.854 dollari USA, mentre il saldo medio dei titolari di BTC è di 19.570 dollari USA.

Questa differenza di $ 3.000 significa che Cardano è ora molto più redditizio di King Coins.

Tuttavia, anche il comportamento degli investitori gioca un ruolo. In termini di indirizzi, l’indirizzo attivo di BTC è molto più alto di quello di ADA. Tuttavia, ha anche più indirizzi con zero (0) saldi rispetto ad ADA.

Infatti, nelle ultime 48 ore, l’indirizzo a saldo zero di Cardano era assolutamente zero. D’altra parte, Bitcoin ha più di 400.000 a 500.000 indirizzi a saldo zero ogni giorno. Ciò dimostra che rispetto agli investitori BTC, gli investitori ADA sono più sinceri e seri riguardo al potenziale degli altcoin.

Sebbene la redditività degli indirizzi Bitcoin sia aumentata del 16% rispetto a Cardano, ciò è dovuto principalmente al prezzo elevato di BTC.

Qui, vale la pena sottolineare che, essendo la più grande criptovaluta del mondo, BTC è l’obiettivo delle tendenze popolari. Questo aiuta ad aumentare la partecipazione, ma non necessariamente aumenta gli investimenti.

Guardando al futuro-Cardano o Bitcoin?

Con l’ultimo rally che spinge le criptovalute a nord e tenendo a mente altri indicatori, è difficile dichiarare uno di loro migliore dell’altro.

Da quando è iniziato il raduno, Cardano si è alzato circa 25% E Bitcoin è aumentato 32%, Al momento della stampa. Anche sul grafico MVRV, BTC è leggermente superiore a ADA, ma in termini di valore, entrambi sembrano attualmente molto redditizi.

Tuttavia, poiché i contratti intelligenti entreranno presto nella rete Cardano, le cose potrebbero cambiare. Quando ciò accadrà, le prospettive di Cardano potrebbero diventare più favorevoli.

