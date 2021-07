I trader prestano criptovalute in cerca di enormi ritorni

Con il settore finanziario decentralizzato in rapida crescita che offre opportunità di guadagno nuove ma ad alto rischio, i trader ottengono rendimenti generosi prestando criptovalute.

Il numero di piattaforme rivolte ai consumatori che forniscono guadagni di saldo crittografico sta crescendo rapidamente e il tasso di interesse annuo di varie monete (come Bitcoin e “monete stabili”, incluso Tether) è compreso tra il 7% e il 12% circa.

I trader possono inseguire tassi di interesse più elevati attraverso l'”agricoltura delle entrate”, che consiste nel cercare nel mondo finanziario decentralizzato (o DeFi) per ottenere i migliori benefici da progetti e token più oscuri. Queste opportunità di breve durata possono pubblicizzare tassi di interesse fino a diverse migliaia di percento per attirare denaro digitale.

Gli esperti affermano che la prevalenza di sofisticate strategie di generazione di entrate sottolinea le preoccupazioni dei clienti di criptovalute se comprendono appieno i rischi che stanno assumendo.Un recente studio della Financial Conduct Authority del Regno Unito ha rilevato che il pubblico La comprensione della crittografia è diminuita Poiché le risorse digitali sono diventate sempre più popolari nell’ultimo anno.

“Il rischio che corrono alcuni investitori al dettaglio è che vedono tassi di interesse ridicolmente alti, ma non capiscono davvero cosa sta succedendo dietro le quinte”, ha affermato Fabian Schär, professore di finanza decentralizzata presso l’Università di Basilea.

Le piattaforme di reddito spesso pubblicizzano i loro prodotti come “portafogli di risparmio” o “conti di interesse”, che sembrano essere un’alternativa sicura al tentativo di partecipare al mercato delle criptovalute. La spina dorsale di molte piattaforme è prestare denaro digitale ai clienti a un tasso di interesse superiore a quello offerto ai clienti, che è diverso dalle banche tradizionali. Alcune piattaforme inoltre scambiano direttamente i fondi dei clienti o forniscono prestiti ai clienti al dettaglio.

Ma questi servizi sono molto diversi dalla sicurezza dei normali conti bancari: quando gli investitori subiscono perdite, c’è relativamente poca supervisione o protezione. Gli alti tassi di interesse forniti dal progetto DeFi comportano anche notevoli rischi derivanti da accordi errati, attacchi di hacking o fluttuazioni del mercato.

Schär ha messo in guardia dall’avventurarsi nella DeFi, un protocollo che replica molte funzioni dei mercati finanziari tradizionali, per puro guadagno. Ha detto: “Questo comporta molti rischi, potresti perdere tutto”.

La strategia di guadagnare interessi dai saldi di criptovaluta esiste da diversi anni, ma con il crollo del mercato delle valute digitali, negli ultimi mesi hanno creato nuovi appelli ai clienti. Bitcoin è la più grande valuta digitale per capitalizzazione di mercato, è scesa da un massimo di oltre 60.000 dollari ad aprile a circa 34.000 dollari di giovedì.

Allen Ng, amministratore delegato di Kikitrade, un’applicazione crittografica con sede a Hong Kong, ha affermato che guadagnare interessi tramite saldi crittografici sta diventando sempre più popolare tra i clienti come un modo per fare soldi “quando il mercato non è adatto al trading”. ha recentemente lanciato un “conto di risparmio” dell’8%.

Noah Perlman, Chief Operating Officer di Gemini, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che fornire prodotti di interesse “consente quasi ai clienti che originariamente detengono criptovalute passivamente di guadagnare interessi”, attirando così nuovi clienti a utilizzare le criptovalute. In termini di protezione dei consumatori, Perlman ha affermato che “i regolamenti sono una linea di fondo, non un tetto”.

La società ha affermato che Gemini Earn, lanciato a febbraio, è cresciuto fino a raggiungere circa 100.000 clienti e 2 miliardi di dollari di asset, con un tasso di interesse complessivo del 7,4%.

I trader più sofisticati vedono anche l’attrattiva di guadagnare interessi invece di cercare di partecipare al mercato. Taz, un commerciante di criptovalute nella zona ovest di Londra, ha dichiarato: “Sono stato in grado di vendere un bel po’ di chip in cima, quindi ho spostato le stalle in una fattoria ad alto rendimento che è abbastanza per me da vivere”.

Ha detto che la fattoria del reddito in valuta stabile che genera il 25% di interesse è il nucleo del suo reddito, ma ha anche fatto alcune scommesse più rischiose. L’investimento più recente di 10.000 USD ha perso metà del suo valore in due settimane, generando un interesse giornaliero del valore di 150 USD. Crede che i prezzi alla fine aumenteranno.

Sebbene ancora molto interessanti, i prezzi disponibili sono scesi in linea con i prezzi di mercato. In un caso estremo, una fattoria pubblicizzata sul sito Web di agricoltura di produzione PancakeSwap a maggio ha offerto agli scommettitori disposti a scommettere con le monete del sito Web (chiamate Cake) a un tasso di interesse annuo del 101,513%. Al contrario, secondo Ice Data Indices, le obbligazioni societarie statunitensi con rating 3C o inferiore – considerati investimenti altamente speculativi – hanno reso il 6,4%.

Tuttavia, il rilascio di eventuali guadagni cartacei da questi incredibili rendimenti di solito comporta la conversione di token di nicchia in valute tradizionali, che possono comportare commissioni elevate. Quando le fattorie a reddito diventano più popolari, i loro tassi di interesse disponibili tendono a scendere perché l’accordo non deve fornire incentivi per attirare liquidità. Poiché la domanda di criptovalute in prestito è diminuita, sono diminuiti anche i tassi di interesse sulle grandi piattaforme.

I principali mutuatari includono hedge fund crittografici che partecipano a transazioni con leva finanziaria, nonché market maker o scambi che necessitano di capitale circolante o desiderano prendere in prestito denaro dai loro clienti commerciali.

“Ci sono molte attività legate al mercato rialzista nel mercato del credito”, ha affermato Asen Kostadinov, direttore della strategia per la piattaforma di investimento digitale Copper.

Per molti istituti di credito, il saldo continua ad espandersi mentre il mercato e l’attività di prestito diminuiscono. Ad esempio, Celsius, un prestatore di criptovalute, ha dichiarato che le risorse sulla sua piattaforma sono aumentate da 10 miliardi di dollari a marzo a 16 miliardi di dollari.

I clienti di solito hanno poca comprensione di cosa fa la piattaforma con i loro soldi. “Uno dei problemi attuali nel settore è la mancanza di trasparenza nei prestiti”, ha affermato Ryan McCall, CEO di Zerocap, un gestore di investimenti in criptovalute con clienti facoltosi.

“Man mano che questo libro si sviluppa, le piattaforme devono fornire prestiti a controparti che possono essere considerate più rischiose”, ha aggiunto.

All’inizio di questa settimana, Coinbase ha lanciato un prodotto statunitense con un rendimento del 4% su una valuta stabile legata al dollaro USA. Lo scambio ha affermato che i rendimenti più elevati offerti altrove potrebbero essere dovuti al fatto che i beni erano “prestati a una terza parte non identificata”.

Sebbene molte piattaforme mantengano elevati livelli di garanzie, i prestiti opachi ad attività altamente volatili hanno sollevato serie preoccupazioni sui rischi nel settore.

“Ci sono molti rischi per l’interconnessione. Questa è la stessa controparte che prende in prestito l’una dall’altra”, ha detto un dirigente di una società di trading di crittografia.

“La netta tendenza negativa del mercato potrebbe innescare un effetto domino.” Il dirigente ha affermato che alcuni prestiti ad alto rischio sembrano “un incidente in attesa di accadere”.