I tre principali indici azionari statunitensi sono aumentati di oltre il 12% nella prima metà dell’anno

Data: 1 luglio 2021 alle 10:20

[Caihua News Agency]Il mercato azionario statunitense si è sviluppato individualmente mercoledì (30 giugno), con l’indice di riferimento che ha raggiunto un livello record per 5 giorni consecutivi. Il Dow ha aperto leggermente sotto i punti 2. Una volta è salito di 260 punti per chiudere a 34502 punti, in rialzo di 210 punti o dello 0,61%; l’indice standard ha chiuso a 4297 punti, in aumento di 5 punti o dello 0,13%, stabilendo un nuovo massimo record; il Nasdaq chiuso a 14.503 punti, in calo di 24 punti o 0,17%.

Le azioni di Facebook hanno chiuso in ribasso dell’1,19%, Intel è scesa dell’1,07%, le azioni di componenti Dow con le prestazioni peggiori; Apple è rimbalzata dello 0,46%. Wal-Mart è aumentato del 2,71%, il più grande aumento delle azioni dei componenti Dow; Goldman Sachs è aumentato dell’1,85%; Boeing, Honeywell (Honeywell), 3M, Caterpillar è aumentato di oltre l’1%.

Il rapporto ADP consulente per le risorse umane mostra che il numero di posti di lavoro in aziende private negli Stati Uniti è aumentato di 692.000 a giugno, più delle aspettative del mercato, ma il dato è stato rivisto a 886.000 a maggio, riflettendo la tensione del mercato del lavoro e le difficoltà per i datori di lavoro assumere dipendenti sufficienti a soddisfare le esigenze di ripartenza economica. L’indice dei direttori degli acquisti di Chicago (PMI) degli Stati Uniti di giugno è stato di 66,1, un calo superiore alle aspettative del mercato. Il mercato originariamente si aspettava che scendesse a 70 da 75,2 del mese scorso.

La piattaforma di trading Robinhood ha accettato di pagare circa 70 milioni di dollari di multe per aver indotto in errore i clienti a investire in opzioni e guasti del sistema.

La nota celebrità degli hedge fund Cooperman (Leon Cooperman) ha affermato che nel lungo periodo le azioni sono ancora considerate la scelta migliore, in particolare la Fed spera di vedere più inflazione. buona posizione, ma è in un rimbalzo storico. Successivamente, il mercato azionario complessivo ha poco spazio per salire di nuovo. Si raccomanda che le azioni non vengano scambiate per ottenere rendimenti elevati. Ha anche rivelato di possedere una start-up finanziaria Fiserv , a causa della sua valutazione interessante, ha anche investito in Baidu e Alibaba.

L’indice di riferimento è aumentato del 14,41% nella prima metà dell’anno, che è stata la migliore performance semestrale dal 2019; il Dow e il Nasdaq sono aumentati rispettivamente del 12,73% e del 12,54 nella prima metà dell’anno. Nel secondo trimestre, l’indice è aumentato dell’8%; a giugno, l’indice ha ricevuto oltre il 2%, che è stato il quinto mese consecutivo di aumento.

