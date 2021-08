I truffatori utilizzano l’aumento delle attività online per colpire le giovani vittime

Nel nuovo studio sulle frodi, un terzo degli intervistati ha affermato di avere Imbrogliato Negli ultimi tre mesi è stata sottolineata la crescita dello shopping online Svelare Opportunità a disposizione dei criminali.

Barclays ha incaricato Mortar Research di condurre un sondaggio su 2.000 persone a luglio e il 34% di loro ha dichiarato di essere stato vittima di truffe negli ultimi tre mesi.

Rispetto agli anziani, i giovani sono più spesso ingannati, il che confuta l’assunto che gli anziani siano più vulnerabili e più facilmente bersaglio di attacchi. frode.

La Barclays Bank ha recentemente chiesto ai suoi clienti quali fasce d’età ritengono siano più vulnerabili ai criminali: classificano le persone di età pari o superiore a 71 anni come le più a rischio e 21-30 come le meno probabili La persona che è diventata la vittima.

In effetti, le persone nella fascia di età tra i 21 ei 30 anni hanno maggiori probabilità di essere vittime rispetto alle persone di qualsiasi altra fascia di età. Il tipo più comune di truffa, ovvero l’acquisto di truffe, in cui le persone acquistano beni online che non esistono o non sono arrivati ​​con l’acquirente, è il più comune in questa fascia di età, rappresentando quasi un terzo (29%) delle truffe che soffrire NS.

I ricercatori descrivono l’esperienza di Max, una vittima di 33 anni della truffa che è stata ingannata quest’anno. Ha organizzato l’acquisto di un gattino tramite un venditore su un popolare mercato online, ha parlato con il venditore e ha pagato in anticipo tramite bonifico bancario. Quando si è recato nel luogo concordato per ritirare il gattino, c’erano circa 15 persone in attesa di fare la stessa cosa.

“Hanno tutti la mia stessa storia. Questa è una bufala”, ha detto.

Rispettati

Sebbene le banche, le agenzie antifrode e i gruppi di consumatori mettano spesso in guardia sulla natura delle frodi, solo il 17% degli intervistati tra i vent’anni intervistati si è reso conto che potrebbero essere presi di mira quando acquistano beni attraverso i mercati online .

Supporto alla ricerca evidenza Action Fraud, il dipartimento di polizia britannico, ha affermato il mese scorso che, poiché sempre più persone si rivolgono a Internet per acquistare e pagare servizi, le frodi online sono aumentate durante la pandemia.

Secondo il gruppo di consumatori Quale analisi dei dati di Action Fraud, il numero di casi di frode segnalati nel 2020 è aumentato di un terzo. Tuttavia, la ricerca di Barclays indica un problema più grande di quanto suggeriscano i dati ufficiali, perché il 38% delle vittime non lo ha segnalato negli ultimi tre mesi.

Il direttore della sicurezza digitale di Barclays, Ross Martin, ha dichiarato: “Se qualcosa solleva i tuoi sospetti, parla con qualcuno di cui ti fidi e non ignorare le tue preoccupazioni. Usa sempre un numero affidabile e verificato per richiamare individui o aziende. Conferma che sono loro. Se se trovi una truffa, segnalala alla polizia per proteggere te stesso e gli altri.”