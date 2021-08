I vaglia sono un’alternativa sicura ai contanti o agli assegni

Quando è necessario pagare o accettare pagamenti ma contanti, assegni e bonifici elettronici non soddisfano i requisiti, brutta copia È una soluzione sicura e conveniente. Disponibili in più di 200.000 località negli Stati Uniti, i vaglia sono anche facili da acquistare o incassare.

Il vaglia è essenzialmente un assegno cartaceo e, poiché è prepagato, non può essere restituito. Puoi acquistarlo in qualsiasi ufficio postale degli Stati Uniti,o in Western Union o MoneyGram Negozi in supermercati, farmacie e altre catene di generi alimentari e alimentari.La maggior parte delle banche, Unione di CreditoE i negozi di incassi di assegni forniscono anche vaglia postali.

Punti chiave Quando i pagamenti in contanti sono impraticabili, inaccettabili o non disposti a utilizzare assegni personali e sono richiesti pagamenti non digitali, i vaglia rappresentano un modo semplice per scambiare fondi in modo sicuro.

Puoi ricevere vaglia in molti luoghi, come gli uffici postali, la maggior parte delle banche e i punti vendita Western Union nei negozi CVS, Wal-Mart e 7-11.

Ci sono pro e contro nell’utilizzo di vaglia.

Sebbene gli ordini di pagamento di solito non siano costosi, comportano quasi sempre una commissione di acquisto e talvolta una commissione di riscatto per il beneficiario.

I vaglia sono uno strumento interessante per i truffatori, quindi è importante controllare le caratteristiche di sicurezza visiva di qualsiasi vaglia che ricevi.

Quando devo usare un vaglia?

Quando il pagamento tramite contanti, assegni o applicazioni digitali non è ideale o addirittura fattibile, Un vaglia potrebbe essere la risposta miglioreCome un assegno, un vaglia viene scritto direttamente a un individuo o una società per nome e richiede un’approvazione e un’identificazione per essere incassato. Ciò rende gli ordini di denaro più sicuri dei contanti, proteggendo i fondi in caso di smarrimento o furto.

I vaglia hanno avuto un ruolo chiave nella storia americana. Durante la guerra civile, i ladri derubavano gli uffici postali e i corrieri per sottrarre denaro inviato in tutto il paese. A quel tempo, il direttore delle poste di Abraham Lincoln trovò una soluzione: i vaglia.

Sebbene Controllo personale Fornendo vantaggi di sicurezza simili, i vaglia hanno il vantaggio del pagamento anticipato. Supponendo che tu abbia un vaglia legittimo, accettarlo come metodo di pagamento è senza rischi, perché il mittente ha già fornito i fondi.

Al contrario, l’accettazione di assegni personali avviene in buona fede, cioè il conto bancario del mittente dispone di fondi sufficienti o Scoperto Proteggere per coprire l’assegno. In caso contrario, il pagamento verrà restituito e il destinatario sarà esaurito e le spese bancarie verranno generalmente pagate su questa base.

vantaggio Più sicuro dei contanti e non verrà rubato o perso

Poiché l’importo è stato prepagato, non può essere restituito come un assegno per fondi insufficienti

Più economico di un assegno bancario o di un vaglia circolare discordanza Ho bisogno di visitare di persona il rivenditore di vaglia

A differenza degli assegni personali, devi pagare per l’acquisto

Tutte le banche non consentono depositi mobili

I vantaggi del vaglia rispetto a contanti e assegni lo rendono la prima scelta o addirittura necessario in molte situazioni, come ad esempio:

A causa della scarsa familiarità con il mittente o della cattiva esperienza dei pagamenti passati, il destinatario non è disposto a fidarsi degli assegni personali.

Il mittente non vuole rivelare il proprio indirizzo o numero di conto corrente.

Il rischio di essere rifiutati a causa di fondi insufficienti deve essere evitato al momento del pagamento.

Il pagatore non ha un conto corrente e il denaro non è pratico.

Certificazione insieme a Assegno circolare È un potenziale sostituto. Ma le banche di solito applicano commissioni più elevate per una maggiore sicurezza.E devi andare in banca per ottenerli durante l’orario di lavoro della banca, fornendo meno tempo e opzioni di posizione. Pertanto, se la cambiale può gestire questo lavoro, potrebbe essere un’opzione più flessibile ed economica.

Dove posso acquistare un vaglia?

Una volta deciso il progetto, la decisione successiva è dove ritirare il progetto. Sebbene i fornitori online siano in aumento, gli acquisti tramite vaglia sono ancora principalmente cartacei e faccia a faccia. Ma potrebbe non essere difficile trovare un punto vendita di vaglia vicino a te.

I vaglia possono essere acquistati o cambiati in più di 200.000 località negli Stati Uniti, inclusi 31.000 uffici postali, Quasi 10.000 negozi CVS, E la posizione di Walmart, e anche Western Union insieme a MoneyGram Decine di migliaia di punti vendita in 7-11 minimarket, il pubblico, Kroger Kmart, Meyer, E altri punti vendita al dettaglio. La maggior parte delle circa 100.000 banche e filiali di cooperative di credito in tutto il paese fornisce anche vaglia.

Una rapida occhiata Ogni vaglia viene fornito con una ricevuta o una ricevuta staccabile che ti consente di rintracciarlo dopo che è stato consegnato o inviato.

Come con qualsiasi altro acquisto da parte dei consumatori, faresti meglio a prestare attenzione ai prezzi, perché non tutti i venditori di vaglia applicano commissioni simili. Wal-Mart è una delle opzioni più economiche, addebitando fino a $ 1 per vaglia. Il servizio postale degli Stati Uniti addebita $ 1,30 o $ 1,75 per vaglia, a seconda che l’importo sia superiore o inferiore a $ 500.

I prezzi in altre località possono variare notevolmente, quindi è meglio controllare in anticipo. Ad esempio, andare in una banca o in una cooperativa di credito di cui sei cliente può significare che puoi acquistare un vaglia gratuitamente, oppure potresti scoprire che il costo è di $ 5 o $ 10, a meno che tu non sia al livello più alto di conto corrente.

Un’altra considerazione riguarda il numero di cambiali di cui hai bisogno, perché ogni cambiale di solito ha un limite massimo per il suo valore. Ad esempio, USPS limita il valore massimo di una cambiale a $ 1.000. Quindi, ad esempio, se devi pagare $ 2.500, avrai bisogno di tre vaglia. Anche in questo caso, è utile conoscere il costo in anticipo.

1.000 USD Solitamente può essere emesso l’importo massimo di una singola tratta.

Si prega di notare che l’acquisto di vaglia con carta di credito è considerato come anticipo in contanti.Pertanto, anche se il venditore del vaglia propone di acquistare attraverso le seguenti modalità carta di credito, Si consiglia di utilizzare carta di debito, Prelievi di contanti o conti bancari per evitare di incorrere in addebiti finanziari sul prossimo estratto conto della carta di credito.

Attenzione alle bozze fraudolente

Uno svantaggio dei vaglia è che sono suscettibili di frode e sono diventati uno strumento di inganno comune per i ladri. In risposta, il design della cambiale è stato sviluppato per includere molteplici funzionalità di sicurezza e anticontraffazione. Da filigrane e barre di sicurezza a modelli di inchiostro arcobaleno e caratteristiche UV, cerca una varietà di indicatori che possono dirti se una cambiale è legale.

Se qualcuno ti paga con un vaglia postale più dell’importo richiesto e ti chiede di rimborsare la differenza, fai attenzione! Questa è una truffa comune per i truffatori di vaglia.

In caso di domande su un vaglia, si prega di prestare attenzione all’emittente (US Postal Service, Western Union e MoneyGram sono i tre più grandi) e studiare le caratteristiche di sicurezza specifiche che dovrebbe includere. Puoi anche chiamare l’emittente per aiutare a determinare se la bozza è autentica.

Come incassare un vaglia

Se qualcuno ti paga con un vaglia postale, puoi convertirlo in fondi in due modi.Puoi incassare, in realtà ricevi denaro in un unico posto Riscattare denaro Ordine. Oppure puoi depositarlo sul tuo conto bancario, ad esempio un assegno. Tuttavia, entrambi comportano avvertimenti.

La conversione in contanti fornisce il modo più rapido per accedervi e puoi personalmente evitare il problema se in seguito stabilisci che la tratta è falsa o fraudolenta.

Tuttavia, lo scambio di vaglia non è conveniente quanto l’acquisto di vaglia. Ad esempio, alcuni minimarket vendono vaglia postali ma non li incassano. Inoltre, sebbene l’ufficio postale possa in teoria incassare i vaglia, se il tuo vaglia è grande e il mercato in cui si trova l’ufficio postale è piccolo, potrebbero non avere abbastanza contanti a disposizione per incassarlo.

L’incasso può anche comportare commissioni. L’opzione migliore è quella di scambiare il vaglia con lo stesso fornitore che ha emesso il vaglia.Quindi porta il vaglia postale all’ufficio postale e il vaglia Wal-Mart a Walmart,e molti altri. In questo modo, puoi evitare eventuali commissioni di riscatto. Tuttavia, proprio come per l’acquisto di un vaglia postale, chiama in anticipo per a) verificare se un luogo può riscattare il tuo riscatto eb) chiedere se devi pagare eventuali commissioni.

Un altro metodo consiste nel depositare il vaglia sul tuo conto bancario, proprio come si deposita un assegno.Ciò consente di aggiungere pagamenti in modo sicuro al tuo saldo bancario, Invece di partire con una grande quantità di denaro di cui potresti o non potresti aver bisogno.

Ma tieni presente che, a seconda della tua banca, depositare ordini di denaro potrebbe non essere facile come depositare assegni.Anche se potresti essere abituato a fare telefoni cellulari Risparmi bancari Utilizzando il tuo smartphone, alcune banche non consentono i depositi tramite vaglia elettronica invece di richiederti di entrare in filiale. Se la tua banca è un istituto esclusivamente online, potrebbe non accettare affatto i depositi tramite vaglia.

Sia che tu decida di convertire il vaglia in contanti o di portarlo in banca, assicurati di portare con te un documento d’identità con foto e non firmare il vaglia finché tu e l’impiegato o il cassiere che accetta il vaglia non arrivate allo sportello .