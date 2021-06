I vantaggi dell’estinzione del mutuo

Hai fatto un grande passo e hai deciso di comprare una casa. Dopo aver firmato un gran numero di documenti, ora sei l’orgoglioso proprietario della tua residenza.Trenta giorni dopo, quando Primo mutuo Il pagamento è dovuto e sei sbalordito dalla realtà di ciò che hai fatto. Hai effettuato enormi pagamenti per 30 anni, economico Non c’è alcuna promessa per la stabilità del lavoro a lungo termine. niente panico.

In questo articolo, impareremo i vantaggi di pagare le tue spese mutuo Il prima possibile e fornirti le istruzioni su come procedere.

Estinguere anticipatamente il mutuo: pro e contro

La prima e più ovvia ragione per estinguere il mutuo il prima possibile è che può farti risparmiare decine di migliaia di dollari.Leggi i documenti che hai firmato quando hai acquistato il posto e rivedi attentamente il tuo Ammortamento programma.La società di mutui ha comunicato in anticipo che pagherai più del doppio della commissione prezzo La casa prima che tu la possieda davvero.

La seconda ragione è la tranquillità che si ottiene dal possedere una casa. Con requisiti di spesa di cassa mensili inferiori, disoccupazione o sottoccupazione Non più così intimidatorio. Ora puoi permetterti un lavoro con uno stipendio molto più basso rispetto alla tua posizione precedente senza preoccuparti di perdere la casa.

Tuttavia, molte persone credono che il rimborso del mutuo sia una cattiva mossa finanziaria.Sostengono che a lungo termine, otterrai rendimenti più elevati se investimento Invece di pagare per ulteriori mutui, i tuoi soldi. Sebbene tu possa raggiungere una tale impresa, potresti non farlo.Data la scelta tra il 6% di risparmio garantito interesse Nel loro mutuo (composto 30 anni), o realizzare altre possibilità tasso di risposta, Può essere superiore o inferiore, gli investitori conservatori accetteranno scommesse sicure.

Naturalmente, quando capisci veramente i fatti della situazione, l’intero argomento non ha alcun significato pratico. La maggior parte delle persone compra una casa per avere un posto dove vivere. Anche se il suo valore raddoppia o triplica, non lo venderanno, se lo faranno, ogni centesimo che guadagneranno sarà speso in case comparabili nello stesso blocco.Inoltre, dal momento che non puoi vivere in a Fondo comune, La maggior parte degli acquirenti a domicilio non effettua acquisti per battere i resi Indice Standard & Poor’s 500.

Il prossimo argomento contro il rimborso del mutuo è ancora più sospetto, ma continui a sentirlo, anche da Investitore sofisticato: Interessi ipotecari Ti fornirà sgravi fiscali. Sebbene questo sia tecnicamente corretto e spendi $ 1 in interessi per ottenere una detrazione fiscale di 25 o 35 centesimi, funziona solo se a) deduci articolo per articolo eb) rientri nella fascia di imposta sul reddito più alta.alcunialcunialcuniPer la gente comune, questo non è un buon ritorno sull’investimento.

Estinguere il mutuo fornisce a Ritorno sull’investimento Questo è molto più affidabile di qualsiasi altra cosa mercato azionario può fornire. Può anche farti risparmiare decine, a volte centinaia o migliaia di dollari. Ancora più importante, fornisce la sicurezza di avere una residenza a prezzi accessibili in caso di calo del reddito. Con tutti questi vantaggi in mente, è il momento di esaminare strategie che possono aiutarti a rimborsare il mutuo.

Pianificazione pre-acquisto

Dai un’occhiata prima di saltare e calcola in anticipo per determinare Quante case puoi permetterti acquistare. Quindi compra una casa più conveniente di quanto ti puoi permettere. Questa strategia ti garantirà un flusso di cassa sufficiente per pagare i mutui aggiuntivi e fornirà un po’ di ammortizzazione nel caso in cui dovessi accettare un lavoro a bassa retribuzione in futuro.Inoltre, assicurati che il tuo mutuo non sarà Pagamenti anticipatiQuesta clausola può ostacolare i tuoi sforzi per tirarti fuori dai guai debito.

La prossima cosa da notare è Finanziamento Termini.nonostante Mutuo a tasso variabile (ARM) offrono pagamenti iniziali inferiori e sono spesso utilizzati per consentire agli acquirenti di entrare in case che non possono effettivamente permettersi. Quando i tassi di interesse sono aumentati, alcuni proprietari di case sono stati colti alla sprovvista. Allo stesso modo, gli acquirenti di case spesso pianificano le proprie finanze basandosi sull’idea che le rate del mutuo non cambieranno.Hanno scoperto che questo non era sempre vero, quando il loro governo locale ha proposto Tassa sui beni immobiliSe il tuo piano è di estinguere i debiti il ​​prima possibile, Mutuo a tasso fisso Fornisce la prevedibilità di tassi di interesse stabili e, se i tassi di interesse scendono, può sempre essere rifinanziato.

Come estinguere velocemente il mutuo

Una volta che hai un mutuo, la chiave per estinguerlo è semplice: la rimessa.alcuni Piano ipotecario Viene fornito un piano di pagamento bimestrale, che si traduce in un pagamento aggiuntivo una volta all’anno.Questa è una buona strategia a meno che non ci sia costo relativo a. In tal caso, metti da parte dei contanti e paga tu stesso il costo aggiuntivo.

Se la tua carriera è migliorata nel corso degli anni, combina questi aumenti con bonus Inviandoli a lavorare Società di mutuiSenza questi soldi, hai una bella vita, se non sei abituato a usarli nel tuo budget, non te li perderai.

Presta molta attenzione ai tassi di interesse e, se i tassi di interesse scendono, considera il rifinanziamento. Se puoi abbassare il tasso di interesse, accorciare la durata del prestito o entrambe le cose, rifinanziare Può essere una buona strategia. Basta non commettere l’errore di mantenere lo stesso mandato e ottenere i soldi.

Linea di fondo

Non c’è tempo per iniziare i tuoi sforzi di rimborso del mutuo come adesso.Leggi prima il tuo piano di ammortamento; una volta che vedi esattamente quanti interessi paghi ogni mese e una piccola parte per il rimborso Principale, Ti renderai conto che ogni dollaro che invii riduce la parte del tuo pagamento che ti serve Interessi passiviPer coloro che sono esperti in finanza, questa può essere una potente motivazione.

Se ti concentri sul compito da svolgere, potresti essere sorpreso di quanto velocemente puoi rimborsare il tuo mutuo. Dopo aver completato la tua missione, scoprirai che quando possiedi la casa invece della banca, il comfort della tua casa sarà più piacevole.