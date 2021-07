I vantaggi di estinguere il mutuo

Share it

I prestiti ipotecari sono il tipo più comune di debito personale negli Stati Uniti. perché? Perché quando richiedi un mutuo per la casa, a seconda del tipo di mutuo, di solito finanzi l’80% del prezzo della casa. Ma il costo totale di un mutuo non è solo il prezzo effettivo della casa, ma anche gli interessi che hai pagato per il prestito stesso.

Ad esempio, se richiedi un mutuo fisso di 30 anni, puoi pianificare di pagare il tuo prestatore (compresi capitale, interessi e assicurazione del proprietario della casa) nei prossimi 30 anni, a meno che tu non decida di rimborsare il mutuo prima.

Sbarazzati del mutuo-Se te lo puoi permettere, può fornire vantaggi che hanno un impatto positivo sulle tue finanze e sulla qualità della vita, soprattutto dopo il pensionamento.

Se estinguere il mutuo in anticipo è positivo per le tue prospettive finanziarie a lungo termine, considera i seguenti quattro motivi.

Punti chiave L’estinzione anticipata del mutuo può liberare denaro per viaggi, pensioni o altri piani a lungo termine.

Se hai difficoltà finanziarie, un prestito senza mutuo può salvarti dalla perdita della tua casa.

Durante la durata del mutuo, l’interesse generato dal prestito immobiliare può raggiungere le decine di migliaia di dollari.

1. Salda altri debiti

Uno dei maggiori vantaggi del rimborso di un mutuo è quello di avere una maggiore sicurezza finanziaria nel lungo periodo. Se non hai l’onere di pagare il mutuo ogni mese, potresti scoprire che il tuo budget ha più respiro.

Se hai problemi a pagare le bollette prima di estinguere il mutuo, sarai in grado di riassegnare i fondi ipotecari che avrebbero dovuto essere pagati in bollette elevate, saldi di carte di credito, prestiti universitari e altri tipi di debito.

2. L’estinzione del mutuo ridurrà i costi degli interessi

Le enormi passività finanziarie che i proprietari di casa devono affrontare quando chiedono un mutuo sono Costo degli interessi elevato Sul prestito.Questo Più lungo è il mutuo, Più interessi paghi.

dopo Estinguere anticipatamente il mutuo, È possibile risparmiare un sacco di soldi a causa del costo aggiuntivo degli interessi, soprattutto se il tasso di interesse sul mutuo per la casa è alto quando si ipoteca.

3. Protezione durante i periodi di instabilità del mercato immobiliare

La principale preoccupazione di molti proprietari di casa, soprattutto se ricordano La grande recessione, È l’impatto che l’instabilità del mercato immobiliare può avere sui proprietari di case. Se riesci a tenere il passo con le rate del mutuo durante una crisi finanziaria su larga scala è una vera preoccupazione per molti proprietari di case.

Ad esempio, se improvvisamente scopri di aver bisogno di contanti e desideri prelevare beni dalla tua casa, potrebbe essere difficile farlo se la tua casa si deprezza a causa dell’instabilità del mercato.

Tuttavia, se hai già estinto il mutuo, almeno l’onere finanziario mensile sarà ridotto e puoi aspettare che il valore di mercato della casa aumenti.

Alcuni esperti finanziari avvertono che non dovresti sacrificare la tua vita da pensionato per rimborsare il mutuo.Se sei in pensione, potresti aver bisogno di essere pesato I pro e i contro di rimborsare il mutuo Rispetto all’aumento del conto pensione.

4. Perseguire la libertà finanziaria da altri rischi

Supponendo che tu non abbia altri debiti, uno dei piacevoli vantaggi di estinguere il tuo mutuo è che ti dà la libertà finanziaria di perseguire altre attività.

Che tu abbia sempre sognato di vivere ai tropici, viaggiare per il mondo o possedere un’attività in proprio, depositare fondi aggiuntivi sul tuo conto bancario ogni mese ti consentirà di cercare altre opportunità economiche.

Linea di fondo

Ripagare il mutuo è il sogno di molti proprietari di casa. Se tu e la tua famiglia potete raggiungere questo obiettivo, potrebbe essere saggio soddisfare il saldo del mutuo.

Non solo libera denaro extra ogni mese, ma fornisce anche una protezione finanziaria aggiuntiva durante la crisi abitativa, consentendoti di risparmiare di più e persino di inseguire sogni che richiedono un supporto finanziario aggiuntivo.