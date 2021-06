IKEA e la Fondazione Rockefeller si impegnano a investire 1 miliardo di dollari per promuovere lo sviluppo dell’energia pulita Reuters

L’obiettivo di IKEA è ottenere un impatto positivo sul clima entro il 2030 e il Gruppo Ingka, proprietario della maggior parte dei negozi IKEA, ha dichiarato ad aprile di aver stanziato 4 miliardi di euro (4,75 miliardi di dollari) per investire in progetti di energia verde.

“Questo è commercialmente fattibile. Assumere un rischio di 1 miliardo di dollari in anticipo può liberare decine di miliardi di dollari”, ha citato il rapporto Rajiv Shah, presidente della Fondazione Rockefeller. “Non stiamo giocando d’azzardo qui. L’abbiamo visto funzionare in India. Sappiamo cosa serve per avere successo”.

Secondo il rapporto britannico “Financial Times”, ogni fondazione fornirà 500 milioni di dollari USA in capitale di rischio, aggiungendo che sperano di sviluppare istituzioni da istituzioni internazionali quest’anno e poi aprirle agli investitori istituzionali per espandere l’accesso a paesi come l’India, Nigeria ed Etiopia Investimenti in energie rinnovabili.

(Reuters)-La Fondazione IKEA e la Fondazione Rockefeller, gli enti di beneficenza dei più grandi rivenditori di mobili del mondo, hanno dichiarato lunedì che intendono istituire un fondo da 1 miliardo di dollari per sostenere progetti di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo.

