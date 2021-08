Il 20 agosto, Hong Kong Stock Connect ha aumentato il numero di azioni detenute dalla maggior parte

Condividi questo articolo!

Data: 23 agosto 2021 alle 8:32

Nell’ultimo giorno di negoziazione (20 agosto), il maggior numero di azioni aumentato da Southbound Trading è stato CNOOC (00883-HK), che ha aumentato la propria partecipazione di 3.2884.000 azioni e il suo rapporto di partecipazione è stato dello 0,606%. dopo l’aumento A 5459138671 azioni, pari al 12,22% del totale delle emissioni.

Al secondo posto troviamo Orient Securities (03958-HK), che ha incrementato le proprie partecipazioni di 3.1103600 azioni, con un incremento del 6,116%, dopo l’aumento le proprie partecipazioni sono salite a 5.396.624.422 azioni, pari al 52,53% dell’emissione complessiva.

Il terzo posto è Shenwan Hongyuan (06806-HK), che ha aumentato le sue partecipazioni di 16.388.800 azioni, con un aumento del 3,528%.Dopo l’aumento, le sue partecipazioni sono salite a 480.913.600 azioni, pari al 19,20% dell’emissione complessiva.

100883 China National Offshore Oil 542625467112.14%545913867112.22%328840000.606%203958 Orient Securities50855882249.50%539662242252.53%311036006.116%306806Shenwan Hongyuan46452480018.54%48091360019.20%16398888003.528%4006790510003.528%400189Dongyue Group7%. %2713378702.24%90040003.432%900941 China Mobile16051128947.83%16134058587.87%82929640.517%1001141141 China Union Capital 8000. %1200639 Shougang Resources 1684179053.33%1755179053.47%71000004.216%1301658 Postal Savings Bank of China 12055715926.307%. %60660000.659%1501316 Nexteer 1308828005,21% 1358378005.40%4955000. %49380004.303%1703908 CICC 33353299617.34%33526779617.60%49148001.488%1803333China Evergrande 30153053552.27%3064193552.30%48890001.621%19003901% China Railway 434409420 403010.42%46520001.071%2000884 Gruppo Holding CIFI 3996459834,77%404209834.82%45640001,142%

Fonte: FinetAI

(Le informazioni di cui sopra sono solo di riferimento, non una guida all’investimento)

