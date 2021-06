Il 2021 ha un inizio caldo, con gli investitori che iniettano 54 miliardi di dollari in fondi obbligazionari ESG

Share it

Nei primi cinque mesi del 2021, gli investitori hanno investito 54 miliardi di dollari in fondi obbligazionari specializzati in questioni ambientali, sociali e di governance, sebbene le preoccupazioni per il potenziale “greenwashing” siano aumentate.

Dopo qualche anno grande vendita Secondo i dati compilati dal fornitore di dati Morningstar, gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione ai fondi a reddito fisso in prodotti azionari che si concentrano su ESG.

Alla fine di maggio, le vendite totali di tutti i fondi obbligazionari ESG hanno raggiunto i 54 miliardi di dollari USA e le vendite per l’intero anno nel 2020 sono state vicine ai 68 miliardi di dollari USA. I dati riguardano fondi aperti globali e fondi negoziati in borsa.

Tra gennaio e maggio, le attività in gestione di questi prodotti sono aumentate del 14% a 374 miliardi di dollari e sono quasi triplicate in tre anni. Nel solo 2020 il patrimonio è cresciuto del 66%, mentre il patrimonio dell’intero comparto dei fondi obbligazionari è cresciuto del 12%.

L’aumento della domanda ha guidato il lancio di nuovi fondi e aziende e governi hanno anche lanciato un gran numero di obbligazioni sociali e verdi per soddisfare questa tendenza. Ma il crescente interesse ha sollevato preoccupazioni sul cosiddetto “greenwashing”, compresa la preoccupazione che alcuni fondi obbligazionari non siano così sostenibili come sostengono e che i gestori di fondi abbiano difficoltà a decifrare i loro certificati ESG.

Il vicedirettore di Morningstar Jose Garcia-Zarate ha dichiarato che “l’ovvia tendenza favorisce la crescita ESG, soprattutto in Europa”, ma molti gestori di fondi stanno lavorando per risolvere “come applicare i principi ESG a determinati mercati obbligazionari”. Ha detto che cercare di etichettare i titoli di stato con gli standard ESG si è rivelato “molto, molto complicato” perché “non c’è ancora consenso su come classificare governi e paesi”.

Garcia-Zarate ha affermato che la domanda di fondi obbligazionari ESG è concentrata in Europa, ma l’interesse sta cominciando a manifestarsi anche in altre regioni. Negli Stati Uniti, le vendite di fondi obbligazionari ESG nei primi cinque mesi del 2021 sono state di 4,75 miliardi di dollari, rispetto ai 5,92 miliardi di dollari dell’intero anno.

C’è anche una crescente domanda di fondi obbligazionari ESG gestiti passivamente che di solito seguono gli indici. Secondo Morningstar, quest’anno sono stati investiti oltre 17 miliardi di dollari in questi prodotti, superando il record dell’anno scorso di 15,6 miliardi di dollari.

Colin Purdie, Chief Investment Officer di Aviva Investors Liquid Markets, ha recentemente lanciato un fondo obbligazionario incentrato sulla trasformazione climatica, affermando: “Lo slancio ESG è ovunque… Non sorprende che il lancio del fondo sia in arrivo”.

I dati Morningstar mostrano che lo scorso anno sono stati lanciati 122 nuovi fondi obbligazionari ESG e ci sono 44 nuovi prodotti nel primo trimestre del 2021.

Ma Purdie ha aggiunto che in termini di ESG, gli investitori obbligazionari stanno affrontando delle sfide: “C’è un’opinione secondo cui l’ESG nelle azioni è più facile e uno dei motivi sono i dati”, ha affermato.

In aree come i mercati ad alto rendimento o emergenti, che sono generalmente considerati investimenti più speculativi, la divulgazione dei dati relativi ai fattori ESG rimane un problema. “Il credito ha requisiti di risorse più elevati per garantire che tu abbia le informazioni di cui hai bisogno”, ha affermato.

Nonostante ciò, gli emittenti hanno corso per lanciare un nuovo debito sostenibile. Secondo i dati di Bloomberg New Energy Finance, quest’anno sono stati emessi 245,3 miliardi di dollari in obbligazioni verdi, 83,8 miliardi di dollari in obbligazioni di sostenibilità e 129,2 miliardi di dollari in obbligazioni sociali. Al contrario, nei cinque mesi fino alla fine di maggio 2020, sono stati emessi 91,44 miliardi di dollari di obbligazioni verdi, 15,21 miliardi di dollari di obbligazioni di sostenibilità e 27,87 miliardi di dollari di obbligazioni sociali.

Brin Jones del Rathbone Ethical Bond Fund, uno dei più antichi e grandi fondi obbligazionari ESG, ha affermato che durante i suoi 17 anni di gestione del fondo, l’offerta di obbligazioni verdi e sociali è “aumentata in modo significativo”.

Ha affermato che la domanda di fondi obbligazionari ESG è guidata da una serie di normative, come gli sforzi del Regno Unito per consentire ai fondi pensione di considerare l’impatto dell’ESG sugli investimenti, nonché a nuovi gruppi di investitori, come i millennial e i giovani investitori. Interessato a vedere che il loro denaro è buono e genera rendimenti.

Secondo Morningstar, nonostante il rapido aumento della domanda di fondi obbligazionari ESG, rappresentano ancora meno di un quinto del patrimonio totale dei fondi sostenibili.

Un sondaggio di maggio sugli investitori nordici e olandesi condotto da NN Investment Partners ha rilevato che quasi la metà degli intervistati ha indicato che le obbligazioni verdi sono la loro opzione a reddito fisso preferita. Circa l’81% dei fondi pensione nordici e olandesi ha dichiarato di aver investito in obbligazioni verdi.

Ma gli intervistati hanno anche espresso preoccupazione per il “green washing” dell’azienda, affermando che questo è il più grande ostacolo agli investimenti.

Simon Bond, direttore della gestione del portafoglio presso Columbia Threadneedle Investments, ha affermato che sebbene gli emittenti siano stati accusati di farlo in alcuni casi, il problema non è diffuso. Ma Bond ha aggiunto che il crescente interesse per lo sbiancamento verde è positivo.

“Questa è una buona cosa. Risplende una luce in quell’angolo buio. Quando vedi la luce in questo angolo di ESG, è difficile da nascondere”, ha detto.