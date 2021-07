Il bellissimo nuovo mondo della crittografia DailyCoin

Il bellissimo nuovo mondo delle criptovalute



La creazione della criptovaluta ha creato un mondo completamente nuovo, pieno delle menti più brillanti e di quelle con intenzioni sospette.

Criptovaluta truffa È costato all’industria miliardi di dollari e ha minacciato di farlo Danneggia la reputazione del settore .

Nonostante alcune buffonate truffatore , Gli artisti stanno usando enorme potenziale La tecnologia blockchain per far progredire la loro arte.

Con l’afflusso di artisti in questo spazio, il carico di informazioni diventa enorme ed è interessante vedere come reagirà la comunità.

Dodici anni fa, dopo che Satoshi Nakamoto ha dissotterrato il blocco della genesi nel 2009, ha piantato i semi della criptovaluta. Questo seme è cresciuto fino a diventare un’enorme quercia, dando vita a migliaia di altre criptovalute e generando più di 1 trilione di dollari.

Questo nuovo ecosistema è composto da alcune delle persone più intelligenti che lavorano insieme per migliorare la tecnologia blockchain.

Un altro gruppo sono i truffatori di criptovaluta che sfruttano il fatto che l’industria è agli inizi per ingannare individui ignari. Un altro gruppo di persone sono gli artisti, che stanno facendo il primo passo in questo settore e stanno scoprendo nuovi vantaggi.

Ecosistema autosufficiente

Planet Crypto ha raggiunto un rapido sviluppo dal suo lancio, grazie alla cooperazione e agli sforzi di talenti eccezionali in questo campo.

Queste collaborazioni hanno generato miglioramenti da Bitcoin (la prima criptovaluta) a migliaia di altre criptovalute.

In soli 12 anni, il settore ha assistito allo sviluppo di contratti intelligenti, applicazioni decentralizzate, NFT e l’intero ecosistema DeFi dinamico.

In un periodo di tempo così breve, con molti investitori istituzionali e trader al dettaglio che investono grandi quantità di denaro nel mercato, il valore di mercato globale delle criptovalute è salito a oltre 2 trilioni di dollari USA. In considerazione della rapida popolarità dei servizi di crittografia su scala globale, Wall Street e le principali aziende hanno compiuto sforzi folli per includere i servizi di crittografia come parte dei loro prodotti.

Gli artisti sono un gruppo relativamente nuovo e hanno iniziato ad adottare la tecnologia blockchain per migliorare la loro maestria.

Sebbene siano stati compiuti progressi significativi in ​​questo settore, i criminali informatici e i truffatori stanno portando via la luce delle criptovalute.

Artisti e tecnologia blockchain

Dopo l’invenzione di Internet, l’arte è rimasta relativamente invariata negli anni precedenti l’avvento della tecnologia blockchain. Questa tecnologia può migliorare quasi ogni aspetto della vita e l’arte sembra essere l’aspetto che ne beneficia di più.

I token non fungibili (NFT) consentono agli artisti di vendere arte digitale senza la necessità di intermediari o terze parti.

La natura decentralizzata della blockchain significa che gli artisti di qualsiasi luogo possono guadagnare facilmente dalla loro arte.

Blockchain consente l’autenticazione dell’arte e fornisce strumenti per la provenienza delle opere d’arte. In questo modo, è possibile monitorare le vendite future per garantire che l’artista riceva una commissione da ogni vendita.

Oltre al reddito e alla provenienza, ha anche inaugurato una nuova forma di arte digitale; sarà interessante vedere come l’arte possa trarre vantaggio dalla tecnologia blockchain.

d’altro canto

Il mercato dell’arte NFT sta imparando dai suoi difetti, perché gli artisti sono pagati di più e la comunità diventa più forte.

Per creare uno spazio più sicuro, Opensea si sta aggiornando Processo di revisione Utilizzato per la raccolta e l’introduzione di NFT Tecnologia di automazione Elimina l’NFT che viola i termini.

Il lato oscuro: gli hacker

Nonostante tutti i vantaggi forniti dalla criptovaluta, il settore è stato afflitto da criminali informatici e hacker. Fin dall’inizio, questi elementi sono costati all’ecosistema miliardi di dollari; l’hack di Gox dalla prima montagna nel 2014 ha attaccato il più recente attacco di oleodotto coloniale nel maggio 2021.

Mentre gli artisti si riversano nello spazio crittografato, il carico di informazioni è salito alle stelle. Il valore di mercato dell’accordo NFT supera i 16 miliardi di dollari e i truffatori di criptovalute vedranno l’industria come il loro obiettivo.

Ci sono stati casi di artisti imitatori come Derek Laufman, le cui opere sono state lanciate come NFT e vendute senza il loro permesso. I miglioramenti della crittografia forniscono speranza, ma portano anche innumerevoli potenziali insidie. Dovremmo stare attenti.

