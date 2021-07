Il bilancio dei rischi che l’economia globale deve affrontare ora è leggermente più negativo – Deutsche – shareandstocks.com

Share it

Foto del file: Dopo l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Shanghai, in Cina, il 27 gennaio 2021, le persone che indossano maschere camminano nella principale area dello shopping. REUTERS/Aly Song

LONDRA (Reuters)-Deutsche Bank ha dichiarato martedì che, data la diffusione globale della variante Delta della pandemia di COVID-19 e la sua risposta alla riunione della Fed di giugno, l’economia globale deve affrontare un saldo di rischi più negativo rispetto a prima.

Deutsche Bank ha dichiarato nel suo ultimo rapporto di opinione della Camera dei Rappresentanti che ritiene che l’inflazione sia ancora temporanea, ma che i rischi sono “al rialzo”.

La banca ha affermato che si aspetta che il COVID-19 rimanga al centro dell’attenzione, poiché il calo globale dei casi da aprile è stagnante ed è emersa una variante più contagiosa di Delta.

Il rapporto afferma: “Mentre il lavoro di vaccinazione in molti paesi sviluppati entra in una fase avanzata, una delle domande più grandi sarà la misura in cui i governi e i cittadini sono preparati a coesistere con il virus”.

“Questa risposta avrà un impatto cruciale sulla forma della ripresa e sul nuovo stato stazionario in cui stiamo per entrare”.

Reportage di Dhara Ranasinghe, a cura di Kirstin Ridley

