Il bilancio delle vittime dell’incendio dell’ospedale iracheno COVID sale a 66 funzionari sanitari Reuters

“Non c’è stata una risposta rapida al fuoco, non c’erano abbastanza vigili del fuoco. I malati sono stati bruciati vivi. Questo è un disastro”, ha detto Mohamed Fashir, che era lì in attesa di ricevere il suo corpo.

Nasiriya, Iraq (Reuters)- Funzionari sanitari hanno detto martedì che il bilancio delle vittime di un incendio in un ospedale per coronavirus nella città meridionale dell’Iraq è salito a 66. Folle arrabbiate si sono radunate vicino all’obitorio della città, in attesa di ricevere i corpi di parenti.

© Reuters. Le persone in lutto reagiscono accanto alle bare delle vittime morte nell’incendio dell’ospedale Hussein Coronavirus di Nassiriya durante i funerali a Najaf, in Iraq, il 13 luglio 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani 2/5

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.