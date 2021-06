Il Boeing 777X “in realtà” non riceverà l’approvazione della certificazione prima della metà del 2023

L’agenzia ha dichiarato di sperare che Boeing “attui una procedura solida in modo che simili fughe non si verifichino in futuro. Non si tratta di una questione sistemica”.

Ha detto: “Dopo l’incidente del pitch non comandato, la FAA deve ancora vedere come Boeing implementerà pienamente tutte le azioni correttive determinate dall’indagine sulla causa principale”.

Questa lettera cita alcuni problemi che devono ancora essere risolti, tra cui “prossimi aggiornamenti software importanti con i carichi del software di controllo del volo… La FAA comprende che questa versione risolverà molti importanti progetti di segnalazione dei problemi. Il carico del software, comprese le correzioni del software per i non incidente di lancio diretto verificatosi l’8 dicembre 2020”.

Nel 2018 e nel 2019, gli incidenti MAX in Indonesia ed Etiopia hanno causato 346 morti in cinque mesi.

“La FAA non approverà alcun aeromobile a meno che non soddisfi i nostri standard di sicurezza e certificazione”, ha affermato l’agenzia in una nota di domenica.

Reuters ha visto che la FAA ha menzionato in una lettera a Boeing il 13 maggio che si era rifiutata di richiedere al produttore di rilasciare un’autorizzazione di ispezione del tipo (TIA). La FAA ha scritto: “L’aereo non è ancora pronto per il TIA”, ma ha rifiutato di approvare “un TIA organizzato con una portata limitata con un piccolo numero di piani di test di volo certificati”.

(Reuters)-La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato a Boeing (NYSE:) Co che il suo 777X pianificato non è ancora pronto per importanti passaggi di certificazione e ha avvertito che “in realtà” non lo sarà fino alla metà-fine del 2023. gli aerei saranno certificati.

