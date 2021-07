Il boom degli alloggi avvantaggia il Regno Unito più di altri paesi

Secondo la nuova analisi pubblicata, il passaggio all'”alloggio” aumenterà l’industria del turismo del Regno Unito più di altri paesi perché l’industria accoglie con favore la decisione del governo di allentare le restrizioni sui viaggi in entrata.

A partire da lunedì, i viaggiatori completamente vaccinati provenienti dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea potranno entrare in Inghilterra senza essere messi in quarantena, il che fa sperare a compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio di salvare almeno parte della seconda desolante estate.

Questo annuncio Le modifiche hanno potenziato le azioni delle compagnie aeree Easyjet e Ryanair Claire Walker, co-direttore esecutivo della Camera di commercio britannica e fornitore di servizi di ristorazione per i viaggi SSP, ha dichiarato: “Questa sarà una buona notizia per le centinaia di migliaia di persone impiegate direttamente nell’industria del turismo e per altri fornitori della catena”.

Dalle compagnie aeree alle agenzie di viaggio, dalle strutture ricettive agli autonoleggi, le aziende legate al turismo sono state tutte colpite dall’epidemia: il calo dell’orario di lavoro ha superato di gran lunga l’economia generale e molti posti di lavoro sono ancora sostenuti da sussidi salariali. possibile.

Ma il think tank Resolution Foundation ha dichiarato in un rapporto pubblicato giovedì che “sebbene coloro che lavorano per riempire bar e letti potrebbero non sentirsi in questo modo”, la situazione non è così grave come immaginata perché il Regno Unito è già più capace di Rivolgiti al turismo domestico.

La Resolution Foundation ha dichiarato che in un anno “normale”, il “deficit commerciale dei viaggi” del Regno Unito è di circa 30,5 miliardi di sterline: la spesa britannica per le vacanze all’estero supera di gran lunga quella dei turisti stranieri nel Regno Unito, in netto contrasto con l’enorme industria del turismo. Eccedenze in paesi come Spagna e Grecia.

Ciò significa che se tutti i turisti di tutto il mondo sostituiscono le loro vacanze all’estero con il proprio paese, la spesa turistica annuale del Regno Unito aumenterà di un sesto, il che significa che verranno creati altri 300.000 posti di lavoro.

In realtà, però, la nuova popolarità di “alloggio” – le ricerche online di viaggi in campeggio che superano le ricerche di voli economici – non è sufficiente per compensare il numero crescente di persone che scelgono di rimanere a casa.

La Resolution Foundation ha affermato che l’indagine sulla forza lavoro del Regno Unito ha mostrato che lo scorso anno i dipendenti non hanno goduto di quasi un quinto delle loro normali indennità per le ferie, probabilmente perché avevano accumulato queste indennità fino a quando non sono emerse migliori opzioni di viaggio.

L’attività turistica complessiva in tutta l’UE è diminuita drasticamente: i dati Eurostat della scorsa estate hanno mostrato che i turisti di un altro paese hanno trascorso meno della metà delle notti nei loro alloggi nel 2019, mentre le prenotazioni per i turisti nazionali sono diminuite del 12%.

Nel Regno Unito, la sensazione di beneficio non è uniforme: aree costiere e rurali come Devon, Cornovaglia e Cumbria sono allagate, mentre gli hotel di Londra e delle città frequentate dai turisti stranieri sono vuoti.

Nye Cominetti, economista senior presso la Resolution Foundation, ha affermato che la vacanza fornirà “un sollievo tanto necessario”, ma con la fine dell’estate e la fine del programma di ferie, l’industria e i suoi 2 milioni di lavoratori devono ancora affrontare “enormi sfide ”.