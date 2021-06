Il boom degli investimenti sostenibili e gli impegni zero netti guidano la guerra dei talenti ESG

Consulenti e reclutatori affermano che spingere le aziende a operare in modo più sostenibile sta determinando un aumento della domanda di professionisti con competenze ambientali, sociali e di governance.

Più di un quinto delle più grandi aziende del mondo si è impegnato in qualche modo per raggiungere il traguardo Zero emissioni nette zero Gli investitori prestano maggiore attenzione all’impatto sociale delle aziende che supportano, creando così prosperità nel mercato esperto Sviluppo aziendale sostenibile.

“La linea di fondo è che la domanda supera di gran lunga l’offerta, quindi ci sarà una vera battaglia per il talento, che includerà un compenso”, ha affermato Sarah Galloway, co-responsabile delle pratiche di sostenibilità presso l’agenzia di reclutamento Russell Reynolds Associates.

Reclutatori e dirigenti hanno affermato che la domanda di esperti ESG è in forte espansione nei servizi professionali, comprese le società di consulenza gestionale, le società di consulenza boutique e le società immobiliari.

Tuttavia, poiché sempre più aziende e gestori di fondi promettono di ridurre la propria impronta di carbonio e prestare maggiore attenzione alle prestazioni non finanziarie, si trovano ad affrontare una crescente concorrenza nell’attrarre e trattenere dipendenti orientati ai criteri ESG.

Aziende come AstraZeneca, Aviva, BT, Legal & General e Rolls-Royce Impegno per lo zero netto Emissioni entro il 2050.

I reclutatori affermano che gli esperti sono anche attratti dai fondi di private equity come chief sustainability officer e leader ESG, con stipendi molto diversi.

“Le società di private equity si sono rese conto che, a meno che una società non abbia una solida storia di sostenibilità o ESG, non è possibile IPO, quindi stanno assumendo tutti capi ESG o sostenibilità di altissimo livello … li supervisionano. Portafoglio di investimento”, Galloway disse.

Crede che Deliveroo sia “puramente bombardato per ESG’S'”, riferendosi a Immerso 26% Il prezzo delle azioni di questa app da asporto quando è stata quotata a marzo.Alcuni grandi investitori hanno Esprimi preoccupazione Prima della disastrosa IPO, il trattamento dei dipendenti del gruppo, nonché la sua doppia quotazione e governance.

Julie Hertzberg, responsabile della nuova attività di consulenza ESG presso Alvarez & Marsal responsabile dell’analisi dei portafogli dei clienti e delle potenziali acquisizioni, ha affermato che gli acquirenti di private equity riconoscono che la certificazione ESG per valutare gli investimenti potenziali ed esistenti è ora un requisito.

“Ad un certo punto, molti paesi avranno requisiti normativi per la segnalazione [of ESG information]”,” ha detto Herzberg, “tutti sanno che sta arrivando. Questo è l’accumulo di esso. ”

Rispettati

Gli esperti del settore affermano che anche gli scettici ESG stanno assumendo esperti. “La maggior parte dei mercati è ancora alla ricerca di fattori igienici. Vogliono che la casella di controllo dica: ‘Ehi, abbiamo una strategia ESG'”, ha affermato Stuart McLachlan, CEO di Anthesis, consulente ambientale.

Si prevede sempre più che i revisori esaminino indicatori non finanziari e conti aziendali, il che ha anche promosso la domanda di nuove competenze nelle società di revisione contabile, che stanno reclutando esperti e fornendo formazione ai revisori dei conti.

Scott Knight, Head of Audit di BDO, ha dichiarato: “Gli indicatori e i report ESG stanno rapidamente diventando una priorità assoluta per le aziende, soprattutto perché il controllo degli investitori sta diventando sempre più rigoroso. Intendiamo portare avanti le riforme normative espandendo le nostre capacità e capacità in questo area.” La quinta società di revisione contabile.

“Quando abbiamo valutato questo in passato, l’appetito non esisteva, ma ora il mercato si sta sviluppando rapidamente”, ha aggiunto.