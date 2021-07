Il boss della moda Cucinelli offre 6 mesi di ferie pagate Reuters

Tra coloro che si oppongono alle misure più severe c’è il leader della coalizione Matteo Salvini, il cui partito fa parte del partito di maggioranza al governo. Dicono che queste misure violano la libertà di scelta per coloro che non vogliono essere vaccinati e potrebbero ritardare la tanto necessaria ripresa economica .

L’Italia è preoccupata per il rapido aumento dei contagi da coronavirus e sta valutando anche se attuare analoghe restrizioni in Francia per consentire l’ingresso in cinema, ristoranti e circoli sportivi solo alle persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino. L’annuncio è atteso per giovedì.

Cucinelli è noto per i maglioni di cashmere che vendono per più di $ 1.000. Spesso sostiene quello che chiama un approccio capitalista “umanistico” basato sul rispetto per le persone e la natura.

Ha detto: “Il mio consiglio per loro è di stare a casa per sei mesi di ferie pagate, e poi ci penseremo”. “Non posso imporre un vaccino, ma non posso mettere chi decide di farsi un vaccino vaccino a rischio”.

“Ovviamente, all’interno dell’azienda, le loro identità sono state presto conosciute. Ora è solo logica. I ragazzi che lavoravano allo stesso tavolo non volevano essere vicini a chi ha scelto di non essere vaccinato”, ha detto Cuccinelli a La Repubblica. e La Stampa.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.