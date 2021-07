Il brasiliano Bolsonaro si sta riprendendo, dicendo che “ripristinerà presto le operazioni” Reuters

Bolsonaro è in un momento politico debole perché i senatori stanno indagando su uno scandalo di corruzione relativo all’acquisto di vaccini contro il coronavirus e sta affrontando critiche per aver gestito la pandemia. Il COVID-19 ha causato quasi 540.000 morti in Brasile, il secondo numero più alto di decessi al mondo dopo gli Stati Uniti.

Bolsonaro ha detto in un’intervista televisiva giovedì che potrebbe essere dimesso dall’ospedale venerdì, ma il suo medico non ha ancora fornito una previsione su quando partirà.

Bolsonaro è in ospedale da mercoledì quando ha viaggiato da Brasilia a San Paolo per ricevere cure per le complicazioni dell’attacco con il coltello quasi tre anni fa. Dopo essersi inizialmente preoccupato di aver bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza, il medico ora dice che sta migliorando e che l’intervento è meno probabile.

SAO PAULO (Reuters) – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale a seguito di un accoltellamento quasi fatale nel 2018, ha detto venerdì che spera di “tornare all’azione il prima possibile”.

