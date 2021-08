Il calcio Messi riceve un’accoglienza eroica in Francia dopo aver accettato di unirsi al Paris Saint-Germain Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

7/7 © Reuters.Calcio-Lionel Messi lascia l’FC Barcelona per unirsi al Paris Saint-Germain-Josep Taladras a Barcellona, ​​​​Spagna Barcelona-El Prat Airport-Leonne, 10 agosto 2021 Messi e sua moglie Antonella sono stati visti all’aeroporto Josep Taladras Barcelona-El Prat



2/7

Anthony Paine

Le Bourget, Francia (Reuters)-Il sei volte vincitore del Pallone d’Oro Lionel Messi è volato in Francia martedì e si è unito al Paris Saint-Germain (PSG) dopo aver lasciato il Barcellona scioccato.

L’accordo per la firma del 34enne argentino è un grande colpo per il ricco Paris Saint-Germain, che si aggiungerà alla già potente linea del fronte tra cui Neymar in Brasile e il giovane francese Kelly Ann Mbappé. giocatori di tutti i tempi.

Messi indossava una maglietta con la scritta “This is Paris”. Dopo il decollo da Barcellona, ​​decine di tifosi che lo hanno accolto all’aeroporto Bourget, alla periferia della capitale francese, gli hanno sorriso e salutato con la mano.

I tifosi intonavano “Messi, Messi, Messi”, acclamavano e facevano scoppiare i petardi.

“Sarà pazzesco. Dopotutto, questa è una leggenda in arrivo”, ha detto il tifoso del Paris Saint-Germain Florent Chauveau, che da domenica fa avanti e indietro dall’aeroporto ogni giorno, sperando di vedere l’arrivo di Messi.

Messi non ha rivelato i dettagli dell’accordo, raggiunto pochi giorni dopo che il Barcellona ha dichiarato di non essere in grado di trattenere il centrocampista a causa delle regole del fair play spagnolo della Liga.

Tuttavia, in un’intervista con i giornalisti all’aeroporto di Barcellona, ​​suo padre ha confermato le notizie del quotidiano francese Le Team e del quotidiano spagnolo Le Monde che Messi aveva raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain, una filiale di Qatar Sports Investment.

L’Equipe ha detto che l’operazione durerà due anni. Ha anche detto che Messi si sottoporrà a una visita medica martedì e potrebbe tenere una conferenza stampa mercoledì per commemorare il suo arrivo.

Il Paris Saint-Germain non ha commentato questi rapporti, ma ha pubblicato un breve video che mostra scene di Parigi, atterraggi di aerei e primi piani di persone che scrivono su carta. In sottofondo si sente una musica allegra e compaiono le parole “Paris New Diamond” e “Mercato Update”.

Questo video visto su Twitter non mostra Messi, ma ritrae l’immagine dei sei Pallone d’Oro della Torre Eiffel, un premio annuale assegnato ai giocatori considerati i migliori al mondo.

Molti tifosi del Barcellona sono sconvolti dalla fine della brillante carriera di Messi nel club in cui è entrato da studente.

Ma l’arrivo del capocannoniere del Barcellona con 682 gol rafforzerà l’ambizione del Paris Saint-Germain di vincere la Champions League per la prima volta. Messi ha vinto 4 titoli della Champions League e 10 titoli della Liga a Barcellona.

Le ambizioni del Paris Saint-Germain

Dopo che la squadra del capo allenatore Mauricio Pochettino ha lasciato il Real Madrid, la sua squadra ha preso il difensore spagnolo Sergio Ramos, Messi è quest’estate a trasferimento gratuito al nuovo membro del Paris Saint-Germain. Il centrocampista olandese George Wijnaldum si è unito alla squadra dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool.

Anche il campione italiano UEFA Euro 2020 Gianluigi Donnarumma si è unito dopo la scadenza del suo contratto con l’AC Milan, mentre il terzino marocchino Ashraf Hakimi è arrivato dall’Inter, secondo quanto riferito costato 60 milioni di euro (70 milioni di dollari USA) per entrare.

Con l’arrivo di Messi, il suo ultimo contratto con il Barcellona è valutato 555 milioni di euro, secondo le indiscrezioni è il più redditizio del mondo dello sport e darà il via anche a un nuovo dibattito sulle regole del fair play finanziario della Uefa.

La regola è stata introdotta per la prima volta nel 2009 per limitare alcuni dei comportamenti più gravi di over-gaming, ma è stata criticata come non valida da alcune figure importanti.

L’arrivo di Messi ha 245 milioni di follower su Instagram ed è il giocatore più visto nella storia del Barcellona, ​​una buona notizia anche per la Ligue 1 francese in crisi di diritti televisivi.

(1 USD = 0,8530 Euro)