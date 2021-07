Il caldo mercato delle IPO è una forte concorrenza per gli acquirenti desiderosi di spendere – shareandstocks.com

Reuters

Dal lavoro per un’azienda di massaggi ai piedi alla creazione della più grande azienda di servizi di trasporto online della Cina, Will Wei Cheng ha superato diversi ostacoli nel processo di quotazione di Didi Global a New York per $ 4,4 miliardi. Mentre Cheng sale ai vertici di un imprenditore tecnologico cinese, le sfide che deve affrontare includono una forte concorrenza, la forte critica di Didi a Didi dopo lo stupro e l’omicidio legati alla guida nel 2018 e il rallentamento economico interno di COVID-19. Sebbene una società cinese abbia effettuato la sua più grande vendita di azioni negli Stati Uniti in sette anni, la valutazione di Didi è di $ 67,5 miliardi, che è un’enorme vittoria per Cheng e il co-fondatore Liu Rangqing, ma gli esperti affermano che è improbabile che queste sfide siano molto alte. Scomparirà presto.

