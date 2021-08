Il calo dei prezzi del petrolio e l’aumento dei casi globali di COVID-19 continuano a minacciare la domanda di carburante Investing.com

Le prospettive fosche per la domanda di carburante sono in linea con le severe previsioni della scorsa settimana dell’Agenzia internazionale per l’energia che, dopo che l’epidemia globale di COVID-19 che ha coinvolto la variante Delta ha invertito la tendenza al rialzo a luglio, la domanda continuerà a crescere a un ritmo più lento per il resto del 2021. Velocità di crescita.

Nel vicino Giappone, il PIL è cresciuto dello 0,3% e dell’1,3% nel secondo trimestre. Sebbene parti del paese siano ancora in uno stato di emergenza per contenere la recente epidemia del paese, questi numeri sono emersi.

Gli analisti di ANZ Research hanno dichiarato in un rapporto: “Poiché la variante Delta di COVID-19 in rapida diffusione getta un’ombra sulle prospettive della domanda, il petrolio greggio è ancora sotto pressione”.

Investing.com-I prezzi del petrolio asiatico sono scesi nei primi scambi di lunedì, scendendo di oltre l’1%, scendendo al di sotto della soglia dei 70 dollari. C’è ancora la preoccupazione che le misure restrittive attualmente adottate per contenere l’ultima epidemia di COVID-19 continueranno a frenare le prospettive per la domanda di carburante.

