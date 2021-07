Il calo delle azioni sensibili al coronavirus indica crescenti preoccupazioni sulle varianti Delta Reuters

In Australia, Sydney ha implementato un rigoroso ordine di soggiorno a casa dalla fine del mese scorso, mentre il Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza di Tokyo giovedì e implementerà restrizioni fino al 22 agosto. Le azioni sensibili al coronavirus potrebbero ricadere, ha affermato Walter Todd, chief investment officer di Greenwood Capital, South Carolina, in parte a causa delle preoccupazioni che la diffusione variabile possa limitare i viaggi e rallentare la crescita. Ma ha detto che questi titoli potrebbero scendere dopo aver sperimentato un aumento così drammatico. Todd ha detto: “Molti di questi titoli fluttuano selvaggiamente a causa delle notizie sui vaccini.” “Parte del motivo è la paura del riemergere di questa variante, ma è solo il fatto… ne stai restituendo un po’”.

Tuttavia, alcune regioni, comprese quelle in cui non sono disponibili vaccini adeguati, stanno ancora lottando per far fronte al numero crescente di casi o per attuare restrizioni. Sebbene il governo britannico abbia intenzione di riaprire l’economia alla fine di questo mese, i casi in luoghi come la Spagna e il Regno Unito sono in aumento.

La disponibilità di vaccini, compresa la loro apparente capacità di prevenire gravi complicazioni da persone infette, dimostra che lo scorso anno non c’era bisogno di arresti su larga scala per contenere il virus.

© Reuters. Foto del file: il 30 giugno 2021, un commerciante lavora sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid

