Il calore degli stock di meme è diventato caldo ad agosto, incluso Robin Hood

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Questa settimana è un buon inizio per i titoli meme, anche quelli che non sono realmente riconosciuti come titoli meme.

Condividi nomi di meme popolari, come GameStop

Organismi geneticamente modificati,

+1,68%,

Intrattenimento AMC

AMC,

+4,88%,

Salute dell’acetosella

Trifoglio,

+0.11%,

e mora

BB,

+1,52%

L’impennata di lunedì e martedì, grazie in gran parte alle chiacchiere assordanti tra gli investitori al dettaglio, ha visto un’altra opportunità per aumentare i prezzi delle loro azioni preferite su piattaforme di messaggistica Internet come Reddit.

Arresto del gioco Martedì è aumentato di oltre il 27,5% I dati di HypeEquity mostrano che gli investitori al dettaglio una volta hanno aumentato il volume degli scambi del titolo sui social media di oltre il 2.000%. Allo stesso tempo, a causa dell’impennata dei social media di oltre il 600%, AMC ha chiuso oltre il 20%. La situazione è simile per BlackBerry e Clover, entrambi aumentati di oltre il 9% a causa dell’enorme aumento del numero di social media. Per GameStop, che ha chiuso a più di $ 200 per azione per la prima volta dall’inizio di luglio, la maggior parte delle discussioni sui social media ruotava attorno alla speculazione che le azioni fossero ancora fortemente allo scoperto. Anche i fan di AMC sono entusiasti della conversazione su Reddit e prevedono che il titolo potrebbe superare i 60 dollari per azione questo fine settimana, avvicinandosi al massimo storico di 62,55 dollari. Ma l’altro titolo che è aumentato a causa del sentimento degli investitori al dettaglio finora questa settimana è Robinhood

cappuccio,

-2,23%,

L’app di trading gratuita di metameme ha una storia travagliata tra i commercianti al dettaglio, ma ha anche chiarito la scorsa settimana che non si considera affatto un meme stock. Sebbene non ci siano notizie reali, il prezzo delle azioni di Robinhood è aumentato di oltre il 9% martedì, ma le discussioni sui social media attorno al titolo sono aumentate lunedì e martedì, indicando che nonostante la decisione di Robinhood di interrompere le negoziazioni a gennaio, gli investitori al dettaglio hanno la società l’entusiasta breve compressione delle azioni di meme ha fatto apparire per primi i titoli azionari della famiglia GameStop e AMC. La mancanza di supporto al dettaglio da parte di Robinhood è evidente: è aumentata di oltre il 100% nei primi giorni di negoziazione, per poi rinunciare a oltre il 40% del guadagno prima del 4 agosto. Robinhood non ha cercato di attrarre investitori al dettaglio, ma ha scelto la strada opposta. Jason Warnick, direttore finanziario della società, ha dichiarato alla CNBC la scorsa settimana: “Definire Robinhood uno stock di meme non risuona con me”. Sebbene Robinhood non abbia beneficiato della più grande ondata di caldo nelle azioni dei meme ad agosto, in parte a causa dell’ostilità residua, dopo che gli investitori al dettaglio hanno digerito i guadagni del primo trimestre della piattaforma di trading e hanno dedotto che potrebbero essercene di più, ora sembra che si sia unito Il partito incontra il occhi. L’analista di Mizuho Dandolev ha dichiarato: “Questo particolare rischio è molto più piccolo di quello che il mercato inizialmente pensava.” “Il rischio è un po’ esagerato e anche gli investitori al dettaglio lo hanno visto”. Dolev Inizia il rapporto sulla società lunedì Il rating è “Buy”, “Robinhood non è un meme, ma una singolarità”, e le preoccupazioni sul modello di business dell’azienda non tengono conto del fatto che non è più rischioso dei suoi concorrenti. Un’altra domanda su Robinhood, La sua dipendenza dalle transazioni di criptovaluta, Considerato da alcuni come un segnale su Reddit che le azioni della società sono un’alternativa più economica a Coinbase, che è un vero scambio di criptovaluta, i cui costi di transazione sono quasi cinque volte quelli di Robinhood. Come per qualsiasi forte aumento delle azioni dei meme, sui social media stanno circolando voci su MOASS (alias la “madre di tutte le short squeeze”), indicando che il supporto per i meme continuerà fino al trading di mercoledì.

Per saperne di più