Il Canada ordina 48 ore di sospensione del treno in alcune parti del BC, Reuters

La società mineraria canadese Teck Resources (NYSE:) Ltd ha stimato martedì che a causa dell’interruzione del servizio ferroviario della British Columbia, le vendite di carbone per la produzione di acciaio nel terzo trimestre diminuiranno da 300.000 a 500.000 tonnellate

Dopo che gli incendi hanno danneggiato i binari ferroviari, il trasporto merci in entrata e in uscita dal porto di Vancouver è stato ritardato.

L’ordine è entrato in vigore venerdì e interesserà le linee utilizzate dalle Canadian National Railways e dalle Canadian National Railways. Pacifico canadese (New York Stock Exchange:) Railroad, secondo la dichiarazione.

I residenti avrebbero dovuto tornare a Lytton venerdì per vedere cosa rimane dopo che l’incendio ha devastato la città la scorsa settimana. L’incendio è iniziato dopo un’ondata di caldo in cui Litton ha battuto il record di alta temperatura del Canada per più di 80 anni con una temperatura di 49,6 gradi Celsius (121,3 gradi Fahrenheit).

La dichiarazione affermava che il ministro dei Trasporti Omar Alghabra ha emesso l’ordine “per il funzionamento sicuro della ferrovia e per proteggere la sicurezza pubblica in modo che i residenti di Lytton, nella Columbia Britannica, possano tornare temporaneamente a ispezionare le loro case”.

Ottawa (Reuters)-Transport Canada ha dichiarato in una nota che venerdì il Canada ha ordinato ai treni di cessare le operazioni per 48 ore in un’area della Columbia Britannica recentemente colpita da una serie di incendi, uno dei quali ha distrutto un’intera città e ucciso due persone. .

