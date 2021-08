Il candidato della “terza via” del Brasile si prepara a sfidare Bolsonaro

A più di un anno dalle elezioni presidenziali, il panorama politico brasiliano è sempre più dominato da due figure polarizzanti: l’attuale leader di estrema destra Jair Bolsonaro e l’ex presidente di sinistra Luis Inasi O Lula da Silva.

questo La scelta netta tra due uomini Spingere i moderati a spingere per la creazione di un candidato della “terza via”, un centrista che possa attirare elettori delusi dall’attivismo di estrema destra e dalla storia corrotta del Partito dei lavoratori di Lula.

“Il Brasile ha un disperato bisogno di un progetto nazionale. Il terzo approccio non dovrebbe iniziare con l’individualità, ma dovrebbe iniziare con un’agenda che non rappresenti nessuno. [Lula or Bolsonaro]”, ha detto il senatore Alessandro Vieira del Partito Civico centrista.

Tuttavia, al movimento manca ancora una stella rivoluzionaria che unisca i suoi sostenitori.Dato entrambi Lula insieme a Bolsonaro Basandosi su una base leale di sostegno, i candidati della terza via divideranno il voto e ridurranno la possibilità che qualsiasi centrista entri nel sistema di voto a due turni del Brasile.

Quelle che seguono sono le figure chiave che si sono posizionate come candidati “né Lula né Bolsonaro” prima delle elezioni primarie del partito all’inizio del prossimo anno.

Silo Gomez

Membro del Partito Laburista Democratico

Ciro Gomez, convinto sostenitore della combattività del centrosinistra brasiliano, gode di una buona reputazione in tutto il Paese: ha partecipato a tre elezioni presidenziali perdendo. Gomez, o Ciro in breve, è un avvocato di una potente famiglia politica del Ceará, nel nord-est del Brasile. Tuttavia, la sua longevità agli occhi del pubblico significa che ha qualcosa a che fare con la “vecchia politica” del commercio di cavalli e del commercio dietro le quinte. Ciro è noto anche per la sua arroganza. Dopo aver perso al primo turno delle elezioni del 2018, ha rifiutato di sostenere il candidato di sinistra che ha sfidato Bolsonaro al ballottaggio ed è volato in Europa. Tasso di supporto stimato per il primo round: 11% (XP/IPESPE).

Joao Doria

Governatore di San Paolo

João Doria è strettamente legato all’élite economica di San Paolo. Questo ricco uomo d’affari è stato sindaco della più grande città dell’America Latina prima di servire come governatore dello stato e gode di una reputazione come manager efficiente. Ha preso l’iniziativa di lanciare la vaccinazione contro il Covid-19 quando il governo federale stava procrastinando. Tuttavia, Doria è considerata un’ambizione, con poca visibilità o sostegno al di fuori dei più alti redditi del Brasile. Affronterà una difficile elezione primaria da altri membri del Partito socialdemocratico brasiliano di centro-destra, e i critici gli ricorderanno rapidamente che sostiene Bolsonaro nel 2018. Tasso di supporto stimato per il primo round: 5% (XP/IPESPE).

Sergio Moreau

Giudice anticorruzione

Sergio Moro era una volta il personaggio pubblico più popolare del Brasile. Come giudice federale nella lunga indagine anti-corruzione Lava Jato o autolavaggio, è stato considerato un eroe da molti nel centro-destra ed è stato ritratto come un superuomo dal petto grande al raduno. Meno di due anni dopo che Lula è andato in prigione per corruzione, la sua reputazione ha subito un duro colpo dopo essere entrato a far parte del governo Bolsonaro nel 2019. Moreau ha lasciato il governo un anno dopo, ma all’inizio di quest’anno la Corte Suprema ha stabilito che mostrava pregiudizi, danneggiando ulteriormente la sua immagine. La prova di Lula 2017Moreau attualmente lavora nel settore privato, ma il suo nome è diventato un potenziale candidato presidenziale per il partito di centrodestra Podemos. Tasso di approvazione stimato per il primo round: 9% (XP/IPESPE).

Rodrigo Pacheco

Presidente del Senato

Come presidente del Senato, Rodrigo Pacheco ricopre una delle posizioni di più alto profilo nella politica brasiliana. Sebbene sia considerato vicino a Bolsonaro, è elogiato per la sua abile diplomazia nel trattare con il Congresso e il ramo esecutivo. Si è anche opposto ad alcune azioni radicali del presidente.quando Bolsonaro ha recentemente minacciato di annullare le elezioni del prossimo anno, Pacheco lo ha avvertito di non diventare il “nemico del paese”. Pacheco è un membro del Partito Democratico di centrodestra. Potrebbe affrontare una difficile elezione delle primarie del popolare ex ministro della Salute Luiz Henrique Mandetta. Sta cercando di portare rigore scientifico nel Brasile sta rispondendo alle prime fasi del Covid-19 . Tasso di approvazione stimato per il primo round: 1% (XP/IPESPE).

Jose Luis Dadana

conduttore televisivo

José Luiz Datena è un outsider politico.Grazie per la sua serie TV Emergenza Brasile, Riferisce su crimini terribili e sensazionali e azioni di polizia, e questo giornalista e conduttore gode di una reputazione nazionale. La sua campagna è stata sostenuta dal Partito Social Liberale di destra: Bolsonaro ha usato questo partito per partecipare alle elezioni generali del 2018 e presto ha interrotto i legami con loro. Dadana, che ha poca esperienza politica, crede di poter allontanare dal presidente gli elettori di destra. Tasso di approvazione stimato per il primo round: 5% (XP/IPESPE).