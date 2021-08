Il caos a Kabul mette in luce le falle nelle relazioni speciali anglo-statunitensi

Circa 20 anni fa, Tony Blair, allora primo ministro britannico, promise al suo omologo americano George W. Bush: “Sarò comunque con te”. I fatti hanno dimostrato che questo sentimento era vero durante l’invasione dell’Afghanistan nel 2001, ed è rimasto tale durante la ritirata frettolosa e caotica degli ultimi giorni.

Tuttavia, il Regno Unito ha chiarito, sia pubblicamente che privatamente, di non essere d’accordo con la decisione del presidente Joe Biden di ritirare 2.500 soldati americani entro la fine di agosto. Il generale Sir Nick Carter, capo di stato maggiore della difesa britannica, Accettato Appena due giorni dopo che Biden ha annunciato la notizia ad aprile, questa “non era la decisione che speravamo”.

Il disaccordo sulla questione dell’Afghanistan ha messo in luce il primo grande disaccordo nelle relazioni anglo-americane da quando Biden è entrato in carica a gennaio.La sua elezione è Benvenuti a Whitehall Dopo l’incertezza dell’amministrazione Trump, Downing Street ha tirato un sospiro di sollievo. Per quanto riguarda la NATO, i cambiamenti climatici e la pandemia di coronavirus, il primo ministro Boris Johnson ha sentito di aver trovato un alleato.

Il presidente George W. Bush ha ascoltato l’allora primo ministro britannico Tony Blair prima di un’operazione congiunta in Iraq e Afghanistan nel 2001 © Joe Marquette/AP



A sua volta, l’amministrazione Biden ha fatto affidamento sul Regno Unito per intraprendere azioni congiunte su sanzioni e questioni relative ai diritti umani e, nell’affrontare sfide di politica estera come la Bielorussia o il Myanmar, ha scoperto che Londra era il principale sostenitore.

Ma di Biden discorso televisivo Lunedì ha sostenuto fermamente la decisione di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan, scioccando molte persone a Whitehall. Un alto funzionario coinvolto nella politica estera britannica ha criticato “l’indomita durezza” e “la mancanza di umiltà nei confronti dei disastri umanitari”. Un alto partito conservatore ha definito il discorso di Biden “completamente insolito” e ha aggiunto che “non è il primo negli Stati Uniti, ma solo negli Stati Uniti”.

Alcuni diplomatici britannici sono anche preoccupati che l’amministrazione Biden veda la Francia come il suo principale partner europeo. “[Antony] veloce [US secretary of state] È stato intervistato due volte dalla principale televisione francese e non ha condotto interviste con i media britannici. Questo mostra dove sono le sue priorità”, ha detto un membro del Parlamento.

Boris Johnson incontra Joe Biden in Cornovaglia prima del vertice del G7 di giugno © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images



Mercoledì, il presidente americano ha ricevuto anche critiche dirette dai membri della Camera dei Comuni, una chiara condanna parlamentare del più stretto alleato della Gran Bretagna. Alcuni membri del Congresso hanno definito “vergognosa la sua critica all’esercito afghano”, mentre l’ex segretario di gabinetto Sir John Redwood ha accusato Biden di essersi ritirato unilateralmente, “senza raggiungere un accordo e negoziare piani con il governo afghano o gli alleati della NATO”.

Joe Biden ha difeso la sua decisione di ritirare le truppe dall’Afghanistan questa settimana © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images



Prima che Biden decidesse di porre fine a quella che ha definito la “guerra eterna” ad aprile, Johnson e i diplomatici britannici hanno cercato di persuadere gli Stati Uniti a cambiare rotta. Ma una volta scoperto che ciò era inutile, hanno rivolto la loro attenzione alla creazione di forze militari alternative per riempire parzialmente il vuoto lasciato dalle forze armate statunitensi.

I ministri hanno preso in considerazione la possibilità di convocare un’alleanza di alleati della NATO per rimanere in carica dopo che il personale americano se ne fosse andato. Secondo persone che hanno familiarità con i piani del governo, ci sono state anche discussioni sul mantenimento della presenza di un ambasciatore britannico a Kabul o all’aeroporto della città per un periodo di tempo più lungo.

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato al Financial Times di aver cercato, insieme al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, di avviare un dialogo con “alcuni paesi chiave” rimasti in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi. “Anche se alcuni [being] Sì, è il loro parlamento che ostacola i numeri”, ha detto.

Interrogato dai giornalisti questa settimana, Stoltenberg ha negato di aver compreso qualsiasi discussione sulla continua presenza militare, ma ha confermato che nessun paese europeo o Canada è in definitiva pronto a sostituire il supporto militare fornito dagli Stati Uniti. Ha detto che gli Stati Uniti “hanno sopportato il peso maggiore”. dell’onere durante l’operazione in Afghanistan”.

A maggio, quando i soldati americani hanno ceduto il controllo del campo di Anthonic nella provincia di Helmand all’esercito afghano, la bandiera americana è stata ammainata © Afghanistan Ministry of Defense/Associated Press



Gli esperti in contatto con l’amministrazione Biden hanno scoperto un’altra lacuna nei rapporti tra i due paesi sulla questione dell’Afghanistan: Washington ritiene che la Gran Bretagna sia più solidale con le opinioni del Pakistan sui talebani rispetto a Biden, e Biden non ha ancora chiamato i suoi omologhi pakistani.

Sebbene gli eventi della scorsa settimana abbiano messo in luce tutta la pressione – così come le preoccupazioni a lungo termine sull’impatto del nuovo accordo commerciale USA-Regno Unito e l’impatto della Brexit sull’Irlanda del Nord – altri diplomatici britannici hanno insistito sul fatto che questa relazione speciale non è nel a lungo termine. Sarà influenzato.

In privato hanno sottolineato che la prima chiamata ricevuta dal Regno Unito dopo che Biden è stato eletto presidente è stata anche la prima chiamata dopo la caduta di Kabul. Biden ha anche investito personalmente del tempo nella relazione: ha visitato il Regno Unito prima del G7 di giugno, parte del suo primo viaggio all’estero da quando è diventato presidente, e ha incontrato la regina.

Allo stesso tempo, a Washington, i funzionari del Dipartimento di Stato hanno cercato di minimizzare i commenti sulla spaccatura.

“Beh, abbiamo certamente un partner straordinario nel governo britannico”, ha detto mercoledì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno discusso del ritiro dagli alleati della NATO in una riunione a Bruxelles alla fine di marzo. “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri alleati britannici in questo senso”.

I membri del Parlamento criticano gli Stati Uniti durante il dibattito di emergenza di mercoledì sull’Afghanistan © Roger Harris/British Parliament



Tom Tugendhat, presidente della commissione speciale per gli affari esteri della Camera dei Comuni, ha affermato che il primo compito dell’amministrazione Johnson è garantire che “l’attuale tendenza degli Stati Uniti verso l’isolazionismo non peggiori”. Ha aggiunto: “Questo legame è molto più profondo di chiunque altro alla Casa Bianca o a Downing Street”.

Anche l’ex ministro degli Esteri e della Difesa Sir Malcolm Rifkind ritiene che la scissione non avrà un “effetto fondamentalmente distruttivo” sulle relazioni transatlantiche. “Gli Stati Uniti, in particolare sotto la guida del presidente Biden, comprendono perfettamente che, anche come la più grande superpotenza del mondo, hanno bisogno di alleati quando perseguono la loro politica estera su diverse questioni e aree in diverse parti del mondo. Se non fosse per La Gran Bretagna come loro. L’alleato più stretto, la domanda deve essere: chi?”

Rispettati

Ma la riluttanza della Gran Bretagna a ritirare le sue truppe dall’Afghanistan ha sollevato dubbi sul suo status all’estero, specialmente dopo la Brexit e l’agenda “Global Britain” di Johnson. Alcune persone temono che il ritiro delle truppe danneggi la credibilità della Gran Bretagna all’estero.In questo momento, il dispiegamento della portaerei Queen Elizabeth in Asia sta cercando di promuovere la forza della Gran Bretagna come alleato.

“Qual è il costo delle promesse e delle promesse della Gran Bretagna alle persone a rischio? Insieme agli Stati Uniti, temo che sia quasi inutile”, ha affermato il generale David Richards, l’ex comandante in capo delle forze armate britanniche. “L’impatto di questa tragedia sull’influenza e sulla reputazione della Gran Bretagna e sulla sua capacità di fare le cose a livello globale durerà a lungo”.